Дешам компании. В чем секрет успеха главного тренера сборной Франции

Дидье Дешам вписал свое имя сразу в два тома мировой футбольной истории. Он выиграл чемпионат мира и в качестве игрока, и в качестве тренера и стал лишь третьим в таком списке. Но до 15 июля 2018 года команда Дешама и его тренерские решения подвергались бесконечной критике. Тем не менее без особого труда его сборная дошла до финала и с такой же юношеской легкостью выиграла главный титул. В чем же успех Дешама в качестве тренера и как ему удалось перебороть правило «команды из звезд»?

1. Атмосфера страха

Звучит пугающе, но «спасительный страх» – очень полезная вещь в раздевалке. Вы все еще не понимаете, о чем идет речь? Смотрите: нет ничего хуже, чем расслабленная команда с завышенным самомнением. Такой коллектив заведомо обречен на провал (привет сборной Германии). Сам Дешам сказал, что намеренно поддерживает внутри команды легкое напряжение: «Когда в раздевалке чувствуется небольшой страх — это хорошо. Благодаря этому игроки не теряют голову, оценивают свою роль в коллективе и сыгранные матчи». Жестоко ли это? Не думаю, ведь на деле этот кирпичик стал очень важным и начал отлично работать уже на этапе плей-офф.

2. Баланс звездности

Пожалуй, самая главная проблема сборной Франции, с которой Дешам блестяще справился. Все французские сайты перед чемпионатом мира писали, что Франция — это сборная звезд, а не звездная сборная. Якобы для них куда важнее собственный успех и эго, а не командная игра. Дешам провел огромную работу и усмирил даже Поля Погба. Теперь он не дэбает без повода и все чаще произносит в раздевалке длинные речи о важности командного духа. «Секрет сборной 1998 года был в смирении и командном духе. Мы хотели достичь чего-то подобного сейчас», — Дешам не стал скрывать цели своей команды. Забавно, что сейчас Франция действительно перестала восприниматься как просто коллектив из именитых футболистов, играющих вразнобой. Как это удалось тренеру — ответ кроется в следующем пункте.

3. Личные беседы

«В первую очередь они все люди, с которыми нужно разговаривать. Этим занимаюсь не только я, но и весь тренерский штаб» — Дешам подтвердил, что является мастером разговоров. Его не смущает ничего: тренер пользуется психологическими рычагами, расспрашивая своих подопечных о семье, о юности и детстве. «Игрок может быть очень сильным, но если он не настроен побеждать, то его сила не имеет значения» — с французским тренером действительно сложно поспорить. Остается узнать у Дешама, в каких пропорциях беседовать и проводить обычные тренировки, чтобы прийти к успеху как можно скорее.

4. Жесткость в подборе футболистов

Всего несколько месяцев назад Дидье Дешам напрочь отказался вызывать Карима Бензема и Матье Вальбуэна из-за секс-скандала, связанного с шантажом со стороны игрока «Реала». Такая история не пошла бы на пользу внутреннему состоянию коллектива: Дешам действительно поступил максимально верно. Самое забавное, что Бензема в одном из своих интервью испанскому изданию обвинил тренера в расизме. Якобы именно происхождение Карима сыграло главную роль в его отстранении. Видимо, Карим не видел тот расистский пост экс-тренера сборной Хорватии о происхождении игроков сборной Франции. Есть ощущение, что Дешам самый толерантный человек в современном футболе.

5. Тактический маньяк

Как же проходят тактические встречи Дидье Дешама с игроками? Однажды Оливье Жиру проговорился, что тренер готовит детальный разбор сборной соперника, вплоть до мельчайших особенностей каждого игрока другой команды. Тревожность по поводу тактических разборов заставила Дешама окружить себя кучей специалистов, занимающихся исключительно подготовкой отчетов по командам. «Я никогда не видел тренера, который столько работает. Дешам под микроскопом рассматривает каждого игрока. Его знание противников невероятно», — сказал президент Федерации футбола Франции. Сумасшествие Дешама по соперникам также отправляется в копилку лучших тренерских черт француза.

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6. Мотивационные речи

«Мы пошли бы на войну за Дешама, если бы было нужно» — Бенжамен Павар как раз показал, что мотивационные речи имеют значение. Павар также рассказал, что Дешам, как никто другой, может подобрать слова в нужный момент, неважно, сыграл ли ты лучший матч в карьере или уничтожил команду своей игрой. Дешам периодически уступает право толкнуть мотивационную речь тому же Полю Погба. По сети гуляет видео, где игрок «МЮ» рассказывает в раздевалке о командном духе, жажде победы и близком трофее. Дешам может гордиться своим подопечным.

7. Ситуационное лидерство

Если внимательно присмотреться, то у сборной Франции очень сложно выделить определенного лидера. Даже тот же Льорис периодически отмалчивается и отдает лидерство кому-то другому. Это не случайность, а тоже задумка Дешама.

В команде Франции было 14 игроков, которые никогда не выступали в рамках крупного международного турнира. Тренер сумел из этого факта получить выгоду.

Ярче всех высказался по этому поводу Рафаэль Варан: «Дешам привил нам групповую динамику. Никаких лидеров. У нас есть общая идея, и именно она определяет нашу игру. Мы постоянно обсуждаем между собой противника и его возможные действия, проговариваем это вслух и продолжаем обсуждать это снова». Прекрасное настроение команды для второго за 20 лет чемпионства.

8. Собственный пример

Может быть, сам того не желая, Дешам стал объектом вдохновения для молодых игроков. Мало того что это капитан, который помнит, какой на ощупь Кубок мира и почему его выигрыш навсегда меняет человека, так еще и Дешам — живой пример настоящей командной игры. Дидье вложил все силы в эту сборную Франции. Мысль о том, что тренер может стать важной частью мирового футбола и главным творцом истории сборной, также мотивировала футболистов. Отдать дань человеку, сделавшему ставку на молодость и юношеский задор, – вот она — истинная мотивация французских футболистов.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press