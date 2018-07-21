Держишь строй – будет бой. Главные тенденции ЧМ-2018

Прошли времена, когда чемпионаты мира формировали тренды. За свежими хитроумными идеями и авангардом – в Лигу Европы и к командам типа «Наполи». А чемпионат мира – это поп-культура современного футбола. Здесь пишутся простые рецепты, что за короткое время можно сделать со сборной, чтобы трибуны были в восторге. Вот что из этого вышло на форуме в России.

Все научились грамотно обороняться

За предыдущие несколько лет мы увидели в мировом футболе несколько ярчайших примеров, как команды с относительно скромным уровнем исполнителей вершили великие дела за счет правильной организации сугубо оборонительной и контратакующей игры. Эти примеры привели к тому, что на чемпионате мира мы не увидели бешеной результативности даже с учетом введения VAR и вытекающих из его использования пенальти. Сборным, не имеющим в составе топ-звезд, было на кого равняться, если они внимательно следили за лучшими европейскими чемпионатами в последние два-три сезона.

Настоящим прорывом стала победа «Лестера» под руководством Клаудио Раньери в чемпионате Англии в 2016 году: итальянец напомнил туманному Альбиону, что такое тактика, а его дерзкая команда перетерпела осаду всех конкурентов, играя по якобы старомодной схеме 4+4+2. Атаковать против такой расстановки невероятно трудно, притом что существует большой риск пропустить молниеносную контратаку. Тренд подхватили многие клубы, и это срабатывало: к примеру, тот же «Ювентус», безупречно обороняясь по 4+4+2, дважды прыгнул выше головы в Лиге чемпионов и дошел до финала. Сейчас подавляющее большинство команд использует данную расстановку. При строгом ее соблюдении и хорошем командном движении создается такая компактность, прорвать которую крайне сложно.

Второй оборонительный хак явил миру еще один итальянец – Антонио Конте. Его «Челси» явно не был сильнейшим по составу в АПЛ, но именно «пенсионеры» взяли чемпионство после «Лестера», и помогла им в этом схема 3+4+3, при обороне сжимающаяся в 5+4+1 или в 5+3+2. Этот вариант взяли за образец сборные, использующие расстановки с тремя центральными защитниками, и работа Конте не пропала даром: они тоже стали защищаться лучше.

Аргентинская катастрофа. Александр Вишневский добрался до Нижнего Новгорода на фуре и увидел разгром Месси и Ко

Почти все участники ЧМ-2018 большую часть времени действовали компактно, держали линии и при потере включались в контрпрессинг. Кто не делал этого – поплатился. Провальных для обороны встреч на турнире практически не было. Можно вспомнить – и то с оговорками – разве что матчи Аргентина – Хорватия (0:3, но все началось с грубейшей ошибки вратаря Кабальеро), Бельгия – Тунис (5:2, пенальти на 6-й минуте поломал тунисцам планы) и Англия – Панама (6:1 – почти все голы забиты со стандартов, к которым мы еще вернемся). Качественная подготовка к сопернику все чаще становится определяющим фактором, и командам с мощной атакой приходилось нелегко почти в каждой игре.

Владение мячом превращается в проблему

Коллективная работа игроков без мяча все сильнее усложняет жизнь креативщикам. Философия Жозе Моуринью («Побеждает тот, кто совершит меньше ошибок; кто меньше контролирует мяч, тот реже ошибается») в рамках сборных на первый взгляд преобладает над принципами Хосепа Гвардиолы («Пока мяч у нас, нам не забьют»). Визуально казалось, что в большинстве игр команды, игравшие вторым номером, выглядели предпочтительнее тех, кто владел мячом. Но это впечатление ошибочно.

На самом деле сборные, игравшие первым номером, по-прежнему выходят победителями заметно чаще. Так, в матчах группового этапа, где разница во владении мячом у соперников составляла больше 10% (то есть имело место ярко выраженное деление на команду, забравшую мяч, и команду, игравшую на контратаках), соотношение побед составило 18 против 9 в пользу команд-«доминаторов».

Однако вывод из этого стоит скорректировать с учетом ничейных матчей: из 9 ничьих на групповом этапе лишь в одной игре (Дания – Австралия) команды владели мячом почти поровну. В большинстве из них наблюдался гигантский разрыв по владению (Аргентина – Исландия – 73 на 27%, Иран – Португалия – 27 на 73%, Испания – Марокко – 75 на 25% и т.д.), но извлечь из этого пользу «доминаторам» не удалось.

Забакланье. 1 июля. Время волшебства. Сборная России пишет историю

На стадии плей-офф ситуация вовсе изменилась: здесь команды, владевшие мячом заметно меньше времени, выиграли восемь встреч, а проиграли – лишь пять. Причем в этом не было «вины» пенальти: послематчевая серия помогла условным «андердогам» лишь однажды – когда сборная России победила Испанию, в ходе игры владея мячом почти в 4 раза реже (21 против 79%). Но футбольная фортуна вернула должок в следующей «лотерее» с хорватами. Все остальные выигрыши команд, отдавших мяч сопернику, были обусловлены тактически грамотной игрой «вторым номером» в исполнении французов, шведов, бельгийцев и уругвайцев.

Практически все лидеры по проценту владения мячом, пытавшиеся играть в доминирующем стиле в каждой встрече, скоро оказались за бортом соревнования. Первая пятерка «доминаторов» по статистике выглядит так: Испания, Германия, Аргентина, Саудовская Аравия (!), Бразилия. Об испанцах уже было сказано: они, как и саудиты, по минимуму воплощали владение в моменты, за что и поплатились. Сборная Германии владела мячом около 70% времени и больше, однако в каждой игре неизменно пропускала и закончила турнир с двумя поражениями и соотношением голов 2:4. Бразильцы, уверенно ломавшие всех на пути к финалу и тоже всегда действовавшие первым номером, были биты резво контратакующими бельгийцами.

Неуправляемый занос. Главные достижения Неймара на ЧМ-2018

Франция, умело варьирующая от матча к матчу игру с мячом и без него, в похожем стиле выбила «доминаторов»-аргентинцев. Даже сборная Хорватии, любящая играть с позиции силы (7-е место по владению мячом), выдала свой лучший матч – с Аргентиной в группе – отдав мяч сопернику. В этом плане финал был крайне любопытен: с одной стороны – обожающие контратаки французы (14-е место в рейтинге «доминаторов»), с другой – умно контролирующие мяч хорваты.

Разрушение побеждает креатив

Большинство из тех креативщиков, кому прочили главные роли на форуме, оказались бессильны против разрушителей. Особенно здорово выглядела средняя линия Франции: Канте с Матюиди сначала «съели» Месси, затем «закусили» Де Брюйне и подавились только на гениальном Модриче. Кроме хорвата, единственным, кому удавалось выпутаться из опеки французских опорников, стал феноменальный Эден Азар. Однако и его супердриблинга для попадания в финал оказалось недостаточно. У «трехцветных» могли бы возникнуть проблемы с находящимся в прекрасной форме Кавани, но уругваец некстати травмировался и не смог выйти на поле против французов.

В успехе сборной России фундаментальную роль сыграли Зобнин с Головиным, своей работоспособностью нивелировавшие класс более мастеровитых соперников. В игре с Испанией посильную помощь им оказал Дзюба, прессовавший Бускетса. «Один-два раза не перекрыв его, можно было получить гол. Если Бускетс открыт, то примет мяч, отдаст вразрез – и все. А если закрыт – испанцы продолжают перепасовывать мяч, и мы успеваем перестроиться», – рассказал позднее Станислав Черчесов. План по нейтрализации глубинного плеймейкера Испании удался.

В следующей игре наша полузащита пыталась так же давить на Модрича, благодаря чему удалось навязать достойную борьбу и дожить до серии пенальти. Вообще, хорватский гений – один из двух креативщиков на этом турнире, которому до конца удавалось держать марку, невзирая на плотную опеку. Благодаря выдающейся игре Луки хорваты сумели добраться до финала, почти во всех матчах действуя с позиции силы. Второй дошедший до финала плеймейкер – «мозг» сборной Франции Антуан Гризманн – действовал, возможно, чуть менее заметно, но чрезвычайно полезно в рамках тактики его команды, активно участвуя в оборонительной работе и прессингуя разыгрывающих соперника.

Главным козырем Франции в финале (как и на протяжении всего турнира) оказался сбалансированный состав. Команда Дидье Дешама уверенно оборонялась, резво выходила из обороны и показала хорошую вариативность в атаке, используя как мелкий перепас «на тоненького», так и длинные передачи на ход Мбаппе либо верховые забросы на «таргетмена» Жиру.

Усиливается роль фланговых игроков

Поскольку цементировать центральную зону все более или менее натренировались и прорвать чужую оборону через центр не удавалось, акцент игры все чаще смещался на края. В таком ракурсе закономерен выход в финал хорватов. «У Хорватии хорошо работают фланги, причем как полузащитники, так и защитники», – отмечал Станислав Черчесов. Модричу было заметно проще дирижировать игрой, так как на флангах у него всегда находились адресаты, готовые побороться за мяч как внизу, так и в воздухе. Как бы то ни было, благодаря смещению «центра тяжести» игры к бровкам мы открыли для себя несколько интересных крайних защитников.

Одним из самых активных и полезных футболистов сборной Уругвая стал 25-летний Диего Лаксальт, выступающий за «Дженоа». Активные подключения Лаксальта к атакам и цепкая игра при обороне вкупе со смещениями на его левый фланг Эдинсона Кавани превратились в головную боль для всех без исключения соперников «чарруа». В матче Россия – Уругвай Игорю Смольникову откровенно не повезло попасть под такого резвого оппонента, так что красная карточка за нарушение на нем стала логичным исходом их противостояния. К слову, и второй гол в наши ворота (рикошетом от Черышева) залетел именно после удара Лаксальта.

Сигнал из космоса. Как Уругвай преподал сборной России звездный мастер-класс

В четвертьфинале Диего столкнулся с достойным сопротивлением в лице оппонента по флангу Бенжамена Павара – человека, которого до старта чемпионата мало кто ожидал увидеть в основе Франции. Однако его перфоманс превзошел самые смелые ожидания: Павар не только сносно справился с оборонительной работой, но и постоянно подключался к атакам. Наградой за это стал чудесный гол в ворота Аргентины, один из самых красивых на всем турнире.

О том, что Киран Триппьер – отличный правый фуллбек, поклонники «Тоттенхэма» и любители английского футбола знали и раньше, но на уровне сборной ему с ходу удалось проявить себя наилучшим образом, хотя он впервые был призван под ее знамена всего год назад. Речь не только о блестящем голе хорватам со штрафного. Англичане всю дорогу испытывали нехватку плеймейкера в центре поля, поэтому львиная доля их атак зарождалась как раз на правом фланге, оккупированном прытким и работоспособным Триппьером.

В сборной России тоже нашелся козырь на правом краю – конечно, речь о Марио Фернандесе. Как же все-таки не зря армейского бразильца натурализовали! Марио выжигал фланг в каждой игре, а в матчах с соперниками более высокого уровня он был главной фигурой при выходе из обороны в атаку. Его спурты по правой бровке позволяли хоть немного передохнуть обороне и отодвинуть игру от наших ворот. При этом он почти всегда успевал закрывать свою зону.

Обратный пример – Марсело: бразилец традиционно часто бегал к чужим воротам, но назад возвращаться не спешил. Наряду с отсутствием на поле опорника Каземиро, превысившего лимит желтых карточек, недисциплинированность Марсело стала одной из главных причин поражения «пентакампеонов» от бельгийцев.

Пусть вас не смущает, что все перечисленные крайки по статистике «гол + пас» набрали максимум пару баллов. Помимо прочего, проходы этих парней по флангам часто приводили к угловым, а все уже в курсе, что этот чемпионат – самый продуктивный с точки зрения реализации стандартных положений.

Сильно возросла роль стандартов

Только на групповом этапе 56 голов из 122-х (46%) были забиты со стандартов. Конечно, основной причиной стало использование VAR, приведшее к рекордным 24 пенальти, назначенным только на групповой стадии. Теперь во многих ситуациях судьи даже не пытаются принять самостоятельное решение и бодро бегут в сторону будки с мониторами. Впрочем, видеоассистент помогает не только назначать его, но и отменять уже назначенный, как случилось в матчах Бразилия – Коста-Рика и Сенегал – Колумбия. Однако эпизодов, где просмотр приводил к указанию арбитра на «точку», было много больше: воистину лучше один раз увидеть, чем сто раз придумать.

Панамский кризис. Как англичане устроили Панаме тотальную деструкцию

Ко всему этому добавились проблемы фаворитов со взламыванием организованной обороны аутсайдеров. Логично, что многие тренеры тщательно поработали над исполнением стандартов: обучать сборников слаженной «тики-таке» у наставников времени не было, а вот придумать пару-тройку толковых розыгрышей можно за довольно небольшой промежуток времени. Лучше всех подготовились англичане, которые традиционно были сильны в игре на «втором этаже» и здорово использовали угловые.

Команда Гарета Саутгейта забила со стандартов целых шесть мячей – это не считая трех реализованных пенальти. Причем каждый раз в случае корнера это была не просто случайно выигранная мини-дуэль, а грамотно исполненная работа нескольких игроков с блоками, уводами защитников и освобождением зон для бьющего.

Наша сборная, если не брать в расчет одиннадцатиметровый в матче с Испанией, сподобилась на четыре гола после розыгрыша стандартных положений. Столько же у Уругвая и Колумбии, в составе которой обнаружился настоящий «царь воздуха» – 195-сантиметровый защитник Йерри Мина, умудрившийся трижды забить после угловых. В бомбардирской гонке Мина оказался выше Неймара, Салаха, Агуэро, Суареса – неплохо для лавочника «Барселоны», да к тому же игрока обороны.

Здесь русский дух! Сборная России прошла путь от презрения до всеобщей любви

Если так пойдет и дальше, решать судьбы больших матчей все чаще будут не плеймейкеры-эстеты вроде Давида Сильвы или Месута Озила (оба провалили турнир), а бойцы-гренадеры типа Маруана Феллайни (выглядел очень неплохо в тех играх, когда он был на поле) или Марио Манджукича (традиционно полезен в важных встречах). Впрочем, мы-то знаем, что такого не случится: эволюция всегда движется вперед, и на каждую хитрую гайку найдется не менее хитрый болт.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

Антон Муша Choose Life. Choose Action. Choose Football