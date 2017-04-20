Держат Марка. Почему «Сток Сити» не увольняет Марка Хьюза

Когда Хьюза пригласили сменить на тренерском мостике «Стока» Тони Пьюлиса, главным аргументом было то, что Марк должен сменить прямолинейный стиль предшественника на более изящную и радующую глаз болельщика игру. Так оно и случилось, вот только ощущение, что «Сток» прогрессирует, давно куда-то исчезло.

В первом сезоне с Хьюзом «гончары» заняли 9-е место, набрав 50 очков при разнице мячей 45-52. Во втором – 9-е место, 54 очка, 48-45. Затем – снова 9-е место, 51 очко, 41-55. Сейчас «Сток» выпал из топ-10, хотя у него остаются шансы на привычную позицию. Команде нужно набрать еще 11 очков за пять игр, чтобы сезон статистически не стал для «Стока» худшим при Хьюзе. Команда проспала старт, выступает неровно, лидерам постоянно что-то мешает. Даже если «поттеры» финишируют пристойно, вопрос, что делать с тренером, останется открытым.

В марте 2015-го Хьюз продлил контракт на 4 года со словами: «Думаю, для «Сток Сити» наступают прекрасные времена, ведь каждый может увидеть тот прогресс, которого нам удалось достичь. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти». С тех пор движения вперед не наблюдается, скорее наоборот. Деградация заметна не только в Премьер-лиге, но и в кубковых турнирах. «Сток Сити» показал худшие за 8 лет результаты как в Кубке Англии, так и в Кубке лиги. Однако Хьюза нельзя упрекнуть в бездействии, он явно не единственный виновник в отсутствии прогресса команды.

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Кадровая политика клуба вызывает недоумение. Бросается в глаза, как мало в команде молодежи. Половине состава – за 30, на основных форвардов – 33-летнего Уолтерса и 36-летнего Крауча – без слез не взглянешь. Покупки, призванные разбавить этот дом престарелых, оборачиваются провалами. Яркий пример – Жанелли Имбула. Купленный за рекордные 18 млн фунтов конголезский француз так и не стал ключевой фигурой в центре поля. Хотя Хьюз прикладывал немалые усилия, чтобы его вписать. В схеме 4+2+3+1, с которой «поттеры» начали сезон, он в итоге предпочел пару опорных Адам – Уэлан. Ближе к зиме коуч перешел на игру в три защитника и вернул Имбула в опорную зону – вновь безуспешно. Хьюз даже пробовал его в роли вингера, причем как в 4+2+3+1, так и в 3+4+2+1, но тот нигде не проявил себя. После ничьей с «МанСити» Хьюз взял на вооружение построение 4+4+2, не от хорошей жизни вернув в середину поля Джо Аллена, хотя тот ранее успел утвердиться в роли «десятки».

Другой ляп селекции – Сайдо Бераино. Мало того что не забивает – оказалось, что недавно был по-тихому пойман на допинге. Его бывший тренер Тони Пьюлис был на этот счет красноречив: «Клуб всегда полностью поддерживал его. Мы никогда не выступали против Бераино из-за его физической готовности, психологических факторов, которые никогда не соответствовали тому, чего мы хотим». Не оправдал ожиданий и Вилфрид Бони. «Я не играю – и для этого нет причин. Порой я задаюсь вопросом, зачем я вообще пришел сюда», – ворчит ивуариец. Но разве ему не давали шансов? За девять матчей, что Бони выходил в старте, он отметился лишь дублем в ворота «Суонси». Проиграть конкуренцию Уолтерсу и Краучу надо еще суметь, но Вилфрид это сделал.

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Наконец, фирменная проблема «Стока» — бесконечный поток травм. Боссу клуба Питеру Коутсу давно пора задуматься об изменениях в медицинском штабе. Год лечили Батленда, девять месяцев ждали восстановления Афеллая, на три месяца выпадал Шакири, теперь поломался Бардсли, и это далеко не полный список. Лазарет «поттеров» всегда полон, и это может быть либо следствием плохой работы тренеров по физической подготовке, либо промахами медиков. «Сток» не входит в число команд, использующих бешеный прессинг, не отличается каким-то огромным пробегом, поэтому вряд ли можно говорить о том, что главный тренер загонял своих игроков до полусмерти. Однако проблема не исчезает из года в год, значит, прокол где-то в системе, и ее необходимо решать.

«Он такой застенчивый и тихий человек. Мне всегда было интересно, достаточно ли сильный у него характер для данной работы», — вспоминал о Хьюзе Алекс Фергюсон. Быть может, «Сток» нуждается в сильной и властной руке. Однако от руководства клуба не слышно упреков в адрес Хьюза. Вероятно, Питер Коутс осознает, что проблемы лежат в другой плоскости, и использует этот опыт для выявления неисправностей клубного менеджмента. В таком случае у Марка Хьюза есть шансы доработать контракт до конца. Если же Коутс не столь дальновиден, об изменениях в тренерском штабе «гончаров» мы должны услышать довольно скоро.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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