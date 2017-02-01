Деревенский рок-н-ролл. Почему «Хоффенхайм» занял место Дортмунда

«Хоффенхайм» долгое время оставался единственной командой топ-5, не знавшей поражений в чемпионате. И только «Лейпциг» сумел остановить «деревенских».

Лишь в середине января «Хоффе» потерпел свое первое поражение от «Лейпцига». Возможно, беспроигрышная серия клуба была бы продолжена, если бы не удаление Сандро Вагнера. Главный тренер «Хоффенхайма» сразу после матча нелестно высказался в адрес арбитра: «Судейство было неравным. Кейта сфолил на наших игроках много раз, но так и не был наказан. Я согласен с решением судьи по Вагнеру, но он должен был поставить еще и штрафной в ворота «РБ». Меня это раздражает».

Юлиан Нагельсманн имеет право на раздражение, даже несмотря на свои 29 лет. И Мини-Моуринью его называют не только из-за резких слов. Оттащив в прошлом чемпионате команду от зоны вылета, в этом он перетряхнул схему, разобрал уже не современные 4+2+3+1, свинтил из них 3+1+4+2 и отправил свою «деревню» разносить Бундеслигу.

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Но это только на словах выглядит так просто. «Хоффенхайм» последних лет – это настоящий середняк лиги, который больше продает, чем покупает. Долгое время «Боруссия» Дортмунд считалась главным поставщиком талантов в топ-клубы. Последние два сезона такой командой стал «Хоффенхайм».

Летом 2015 года «Ливерпуль» купил у «Хоффе» бразильца Роберто Фирмино. Сумма трансфера составила 29 млн фунтов и стала рекордной для Бундеслиги. Далее «Байер» отдал нападающего Кевина Фолланда за 18 млн евро. А уже этой зимой «Бавария» пополнила свой состав сразу двумя игроками «сине-белых»: молодым защитником Никласом Зюле и хавбеком Себастьяном Руди.

Но чем больше «Хоффенхайм» продавал, тем лучше становились его результаты. После каждого ухода у Нагельсманна почти всегда находился план «Б». На место забивного Фолланда из «Дармштадта» был куплен 29-летний Сандро Вагнер. Футболист раскрыл весь свой потенциал именно в «Хоффе». Заявили о себе Кевин Фогт и Бенджамин Хюбнер, без которых сложно теперь представить новую «деревню».

«Есть только два подхода к контакту с игроками: либо вы наказываете футболиста за ошибки на футбольном поле, либо садитесь и разговариваете с ним. Мне ближе второй способ. 30% тактики и 70% взаимодействия с игроками – это мой секрет», — рассказывал Нагельсманн свою философию. Молодому тренеру намного легче найти контакт с игроками, когда они твои ровесники.

Сейчас в составе «Хоффе» много игроков из молодежной сборной Германии. Самые крупные из молодых звезд – Надим Амири и Джереми Толян. За ними уже выстроилась очередь из футбольных грандов. Йоахим Лев не оставил без внимания таланты «Хоффенхайма». Теперь нередко в составе сборной чемпионов мира можно увидеть игроков «деревенского» клуба, например Кевина Фолланда, Никласа Зюле и Себастьяна Руди.

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Со всем этим золотым запасом «Хоффенхайм» балансирует на грани попадания в Лигу чемпионов. У «сине-белых» все есть для успеха: талантливая молодежь, профессиональный тренер, деньги меценатов и, конечно, стадион на 30 тысяч зрителей. Ведь не зря же они строили арену, которая вмещает в десять раз больше народу, чем живет в деревне.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press