Деревенские гастроли, на грани и ломая статистику. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Предстоящая игровая неделя пройдет без участия АПЛ, зато нас ждет лондонское дерби в Кубке лиги. В Бундеслиге «Бавария» встретится с одним из своих самых неудобных соперников – «Хоффенхаймом», а в Италии у «Милана» будет еще один шанс реанимировать неудачный сезон. «Валенсия» может приблизить Зидана к увольнению из «Реала», а «Марсель» попытается устранить одного из конкурентов.
24 января
«Арсенал» – «Челси»
Место: Лондон, Англия
Стадион: «Эмирейтс»
Время: 23:00 (мск)
Это уже третья очная встреча лондонских команд с начала года и пятая в этом сезоне. Три предыдущих дерби завершились вничью. И если оба матча на «Стэмфорд Бридж» закончились безголевой ничьей, то на «Эмирейтс» в рамках АПЛ команды в сумме забили четыре гола. А в борьбе за Суперкубок Англии в августе победитель определился лишь по пенальти. «Синим» удалось увезти всего одну победу из семи последних выездов на «Эмирейтс». «Арсенал» не проигрывал «Челси» в четырех кубковых матчах кряду.
П1 Х П2
«Арсенал» – «Челси» 2,68 3,42 2,53
28 января
«Милан» – «Лацио»
Место: Милан, Италия
Стадион: «Сан-Сиро»
Время: 20:00 (мск)
Несмотря на весомые финансовые вливания и активную летнюю трансферную кампанию, «Милан» снова с треском проваливается по ходу сезона. «Россонери» не помогли ни смена тренера, ни перестановки в составе, а теперь в гости приедет одна из лучших команд Серии А по играм на выезде – «Лацио». Римляне лишь раз уступили в гостях в 11 матчах этого сезона и уничтожили «Милан» в игре первого круга – 4:1. Чиро Иммобиле по ходу сезона забил уже 20 голов, из которых 13 — на выезде.
Проклятие дьявола. Что происходит с «Миланом»
П1 Х П2
«Милан» – «Лацио» 2,42 3,39 3,02
27 января
«Бавария» — «Хоффенхайм»
Место: Мюнхен, Германия
Стадион: «Альянц-Арена»
Время: 17:15 (мск)
Деревенские гастроли
«Баварии» предстоит встреча с одним из своих самых неудобных соперников последних лет – «Хоффенхаймом». Мюнхенцы не могут обыграть «деревенских» в трех матчах чемпионата кряду (1 ничья и 2 поражения). «Бавария» победила в семи предыдущих сражениях во всех турнирах. А вот команда Юлиана Нагельсманна не побеждала в гостях с начала ноября. В матче первого круга «Хоффе» выиграл со счетом 2:0 после дубля Марка Ута.
П1 Х П2
«Бавария» — «Хоффенхайм» 1,20 7,81 12,24
27 января
«Валенсия» – «Реал»
Место: Валенсия, Испания
Стадион: «Месталья»
Время: 18:15 (мск)
На грани
«Реал» продолжает лихорадить, а отставание от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» достигло почти 20 очков. Встреча с «Валенсией» на «Месталье» грозит мадридцам потерей очередных драгоценных баллов. В последних трех сезонах «сливочным» удалось увезти из Валенсии лишь одно очко. «Летучие мыши» проиграли всего один матч на своем поле в этой кампании. «Реал» не может победить в гостях в четырех встречах подряд.
Королевский размен. Какие перемены ждут мадридский «Реал»
П1 Х П2
«Валенсия» – «Реал» 4,26 4,48 1,72
28 января
«Марсель» – «Монако»
Место: Марсель, Франция
Стадион: «Велодром»
Время: 23:00 (мск)
Ломая статистику
«Марсель» продолжает радовать своих фанатов и недавно прорвался в первую тройку в Лиге 1. Матч против «Монако» — отличный шанс оторваться от одного из конкурентов в борьбе за зону ЛЧ. Однако статистика не на стороне хозяев: «Монако» победил «Олимпик» в пяти предыдущих встречах во всех турнирах. А игра первого круга и вовсе закончилась разгромом – 6:1. Марсельцы выиграли все пять последних домашних матчей.
П1 Х П2
«Марсель» – «Монако» 2,02 3,64 3,57
Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press