Деревенские гастроли, на грани и ломая статистику. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Предстоящая игровая неделя пройдет без участия АПЛ, зато нас ждет лондонское дерби в Кубке лиги. В Бундеслиге «Бавария» встретится с одним из своих самых неудобных соперников – «Хоффенхаймом», а в Италии у «Милана» будет еще один шанс реанимировать неудачный сезон. «Валенсия» может приблизить Зидана к увольнению из «Реала», а «Марсель» попытается устранить одного из конкурентов.

24 января

«Арсенал» – «Челси»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Эмирейтс»

Время: 23:00 (мск)

Это уже третья очная встреча лондонских команд с начала года и пятая в этом сезоне. Три предыдущих дерби завершились вничью. И если оба матча на «Стэмфорд Бридж» закончились безголевой ничьей, то на «Эмирейтс» в рамках АПЛ команды в сумме забили четыре гола. А в борьбе за Суперкубок Англии в августе победитель определился лишь по пенальти. «Синим» удалось увезти всего одну победу из семи последних выездов на «Эмирейтс». «Арсенал» не проигрывал «Челси» в четырех кубковых матчах кряду.

П1 Х П2

«Арсенал» – «Челси» 2,68 3,42 2,53

28 января

«Милан» – «Лацио»

Место: Милан, Италия

Стадион: «Сан-Сиро»

Время: 20:00 (мск)

Несмотря на весомые финансовые вливания и активную летнюю трансферную кампанию, «Милан» снова с треском проваливается по ходу сезона. «Россонери» не помогли ни смена тренера, ни перестановки в составе, а теперь в гости приедет одна из лучших команд Серии А по играм на выезде – «Лацио». Римляне лишь раз уступили в гостях в 11 матчах этого сезона и уничтожили «Милан» в игре первого круга – 4:1. Чиро Иммобиле по ходу сезона забил уже 20 голов, из которых 13 — на выезде.

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П1 Х П2

«Милан» – «Лацио» 2,42 3,39 3,02

27 января

«Бавария» — «Хоффенхайм»

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц-Арена»

Время: 17:15 (мск)

Деревенские гастроли

«Баварии» предстоит встреча с одним из своих самых неудобных соперников последних лет – «Хоффенхаймом». Мюнхенцы не могут обыграть «деревенских» в трех матчах чемпионата кряду (1 ничья и 2 поражения). «Бавария» победила в семи предыдущих сражениях во всех турнирах. А вот команда Юлиана Нагельсманна не побеждала в гостях с начала ноября. В матче первого круга «Хоффе» выиграл со счетом 2:0 после дубля Марка Ута.

П1 Х П2

«Бавария» — «Хоффенхайм» 1,20 7,81 12,24

27 января

«Валенсия» – «Реал»

Место: Валенсия, Испания

Стадион: «Месталья»

Время: 18:15 (мск)

На грани

«Реал» продолжает лихорадить, а отставание от лидирующей в Ла Лиге «Барселоны» достигло почти 20 очков. Встреча с «Валенсией» на «Месталье» грозит мадридцам потерей очередных драгоценных баллов. В последних трех сезонах «сливочным» удалось увезти из Валенсии лишь одно очко. «Летучие мыши» проиграли всего один матч на своем поле в этой кампании. «Реал» не может победить в гостях в четырех встречах подряд.

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П1 Х П2

«Валенсия» – «Реал» 4,26 4,48 1,72

28 января

«Марсель» – «Монако»

Место: Марсель, Франция

Стадион: «Велодром»

Время: 23:00 (мск)

Ломая статистику

«Марсель» продолжает радовать своих фанатов и недавно прорвался в первую тройку в Лиге 1. Матч против «Монако» — отличный шанс оторваться от одного из конкурентов в борьбе за зону ЛЧ. Однако статистика не на стороне хозяев: «Монако» победил «Олимпик» в пяти предыдущих встречах во всех турнирах. А игра первого круга и вовсе закончилась разгромом – 6:1. Марсельцы выиграли все пять последних домашних матчей.

П1 Х П2

«Марсель» – «Монако» 2,02 3,64 3,57

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press