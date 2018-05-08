Денис Колодин: «Хиддинк говорил, что нас затравили в России, но мы сильные»

Денис Колодин – олицетворение сборной России образца 2008 года. Тогда защитник «Динамо» помог Гусу Хиддинку «сожрать» греков и шведов, уничтожить голландцев и завоевать «бронзу» чемпионата Европы. С тех пор прошло 10 лет. В интервью еженедельнику «Футбол» Колодин рассказал, как Хиддинк настраивал Россию на подвиги, как в «Динамо» обращались с ним после травм и есть ли смысл спускаться в подвалы казахстанских лиг.

Евро-2008, Хиддинк, «пушка страшная»

Несмотря на довольно успешную карьеру, Денис Колодин ни разу не завоевывал золотые медали. В его карьере главным результатом считается «бронза» чемпионата Европы в Австрии и Швейцарии. Также он дважды заканчивал сезон чемпионата России на третьем месте (вместе с «Крыльями Советов» в 2004 году и «Динамо» – в 2008-м).

— Десять лет прошло с Евро-2008. Какие эмоции первыми приходят в голову, когда говорим об этом турнире?

— Было весело и интересно поиграть против классных сборных.

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— И что, все?

— Да нет. Вспоминается еще, как мы все это прошли. Если вы имеете в виду матч с голландцами, то это отдельный эпизод очень важного для нас события. Да, это было нечто! Но все шло постепенно, начиная с поражения от испанцев и заканчивая таким же результатом в полуфинале.

— После стартовой игры с Испанией не было мыслей, что все — сборной на этом Евро ничего не светит?

— Конечно, были. Российские тренеры сказали бы, что типа все пропало, пора домой. Хиддинк же немного другой, он от такого настроя отказался. Гус просто поддержал нас, сказал: «Ничего страшного, у нас тут еще два матча. Не волнуйтесь, обыграем всех и пройдем дальше»

— Интересно.

— Хиддинк больше штудировал нас не в тренировочном плане, а в психологическом. Он сравнивал сборную Россию со своими прошлыми командами: с австралийцами и корейцами. Гус нам много раз говорил, что у нас мастерства больше, мы сильнее физически, просто в нашей голове сидит, что мы слабые, – нас в России затравили этим. Гус просто переключил наше понимание о себе, заставил поверить в собственные силы.

Про тренировки это немного другая история. У нас были сборы в Австрии. Хиддинк там иногда устраивал пешеходные прогулки. Ну, или мы брали велосипеды и катались по горам, по дорогам. А так да, в плане функционала его тренировки сперва показались тяжелыми. Просто у нас были физические нагрузки в клубах, поэтому тренировки Хиддинка и казались чем-то новым.

— Кажется, все это помогло вам вынести греков и шведов.

— Да даже если бы не выиграли у греков, мы бы все равно победили Швецию и вышли бы. У нас плюс был — вернулся Аршавин (был дисквалифицирован на два первых матча турнира против Испании и Греции. – Ред.). Мы в общем-то показывали неплохой футбол, но Андрей нас зарядил эмоциями. Он был злым, хотел играть, помогать.

— Против Швеции все равно было бы тяжело с их набором звезд.

— Да классные игроки! С Ибрагимовичем как-то даже сталкивались. С ним тяжело, он здоровый, Ибру ничем не сдвинуть. Вообще это же Евро. Здесь в принципе не может быть плохих футболистов. Это на ЧМ есть слабые сборные: то есть уровень некоторых команд может сильно отличаться от других. На чемпионате Европы все по-другому. Я про то, что все коллективы примерно одинаковы по силе и возможностям. Сами смотрите: даже номинальные аутсайдеры могут быть заряжены на подвиг. Мы Грецию обыграли, а они, между прочим, были действующими чемпионами.

— Их чемпионство – больше удача.

— Ну удача, и что? Тот результат тоже можно назвать удачей. И матч с Голландией можно назвать удачей.

— Но матч с Голландией называют все же главным для нашей сборной в этом веке.

— Мы с ними играли до турнира и уступили. На Евро голландцы всех выносили — Румынию, Францию. Там, естественно, все ждали нашего поражения. У голландцев было море классных игроков, но они не показали ничего выдающегося ни отдельно, ни вместе. У нас в той встрече моментов было больше, чем за весь чемпионат: пара перекладин, по воротам столько раз стреляли. Могу сказать, что после чемпионата Европы они попытались взять у нас реванш в товарищеской встрече. Вот там они были злыми, бегали, обостряли, носились. Мы даже им гол забили на 85-й минуте с пенальти. Они его оспаривали, как будто это был финал чемпионата мира. В итоге закончились ничьей – 1:1.

— Не могу не спросить про Черданцева и «пушку страшную».

— Ну крикнул один раз, ну поддержали. Ничего особенного, живем с этим дальше. Я не тренировал специально такие удары. Пнул пару раз – сильно полетело. Была сухая погода, мяч на вид легкий, я и приложился. Самое интересное, что так же бил Жирков, к примеру, но все смотрели именно на мои удары. Сейчас дети спрашивают, почему «пушка страшная». Я им говорю: «Рожей не вышел, потому пушка и страшная».

— Полуфинал вы пропустили.

— Мы с Торбинским тогда из-за дисквалификации не играли. Конечно, было обидно. Но ничего не поделаешь. Вообще, первый матч с испанцами отыграли открыто: там были и моменты, в штангу попадали. В полуфинале выступали уже от обороны, но они здорово ловили на ошибках. Первый тайм – 0:0, а дальше понеслось. Плюс мы играли через два дня на третий, а они – через три на четвертый. У нас уже на тот момент была усталость не только физическая, но и моральная. Хиддинк даже тогда спокойно отреагировал. Это только наши тренеры начинают паниковать: «Все пропало, клиент уезжает!» А Гус поддерживает. Все ждешь, что он начнет втыкать, а тут совсем другая реакция.

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— С вами могли бы сыграть по-другому.

— Не, ну естественно, сейчас можно сказать, что со мной бы 10:0 их сделали, ха-ха!

— Как поздравляли после Евро?

— Прилетели в Россию, поехали на Первый канал. Там с Медведевым встретились.

— После Евро вы говорили, у вас были предложения.

— Агент там что-то говорил. Может, обманывал. Был вроде «Аякс».

— И почему не ушли?

— Ну а смысл? Где тогда был «Аякс» и где «Динамо»!

— «Аякс» — где-то в районе Лиги чемпионов. «Динамо» же даже в свои самые лучшие годы туда не попадало.

— Ой, не знаю, честно. Тогда было все хорошо, в «Динамо» все неплохо складывалось — и были совсем другие мысли. Не рискнул тогда. Сейчас бы, конечно, поехал. Плюс языка не знал. Его, разумеется, можно было выучить. Но за полгода могли и выпнуть уже из клуба.

— Вас звали еще в «Зенит».

— «Динамо» тогда распродало звезд, поэтому я решил остаться. Могу сказать, что Питер предлагал большую зарплату — даже выше, чем в «Динамо», но я решил остаться.

— Некоторые до сих пор считают, что многие из той сборной не уехали в Европу только потому, что в России им предложили больше.

— Не, ну, в Англии больше, наверное, предложили. Хотя… В России платят огромные деньги. Уже получается, что в сильные лиги едем чисто для себя.

Спады, аренды, дубль

Долгое время Денис Колодин считал, что серьезные повреждения удачно обходят его стороной. Однако травмы начались после чемпионата Европы-2008. Из-за этого Гус Хиддинк не смог рассчитывать на защитника в отборочном туре к ЧМ-2010, а в клубной карьере Колодина наступил спад.

— У вас впервые спады начались в 2010-м, когда дважды травмировались за год.

— Появлялись плохие мысли в голове, да. Потом уже начал ломаться. Было немного неприятно играть из-за повреждений.

— При этом Петреску говорил, что поможет вам восстановиться и придержит место в составе. Но наврал.

— С Петреску даже конфликта не было. Силкин выгонял в дубль, но все произошло без обид. Может, где-то сам виноват был. Если уже так не играл, то смысл только за одно имя держать человека? Каждый тренер решает сам, как будет лучше для него и для команды. Силкин решил вот так.

— После «Динамо» вы улетели практически в мертвый «Ростов». Это ли не жесть?

— Да нет. Жесть – это когда держат в дубле, слышат желание футболиста уйти, но закрывают на это глаза. Я предлагал, чтобы меня отдали в аренду. Но мне говорили: «Нет, сиди и играй тут». Вот это жесть – полгода в дубле. Еще жесть – тренироваться три раза в неделю, потому что тебе не разрешали участвовать в двусторонках. Естественно, восстановиться и набрать нормальную форму было крайне тяжело. На фоне всего этого аренда в «Ростов» казалась довольно неплохим событием. Но даже там было очень тяжело.

— Как и в «Волге».

— В «Волге» было много классных игроков, но не сложилось. Может, не показали того футбола, на который способны. Лично я играл слабо. А финансовые проблемы…Ну, на меня они никогда не влияли. Да я даже не скажу, что кто-то из-за этого особо нервничал. У всех были какие-то запасы, на еду хватало.

— Вы после РФПЛ свалились в низший российский дивизион, а потом – во вторую лигу Казахстана.

— Почему так? Просто хотелось играть в футбол. До «Сокола» тоже был Казахстан, но там я был после травмы и немного боялся, что и как там будет.

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— Так зачем тогда продолжать?

— Не, ну было интересно. Через пару лет все-таки колено сломалось, я и завершил карьеру. В Казахстане было реально интересно. Плюс быстро привык к Семею. Там все так же, как и в Москве: везде магазины, торговые центры, не нужно только через полгорода ездить. В Казахстане даже не часто узнавали на улице. Только наши болельщики.

— Может, вас деньгами поманили?

— Платили всего сто тысяч рублей в месяц. Наверное, для кого-то это и деньги.

— То есть для вас это чисто альтруизм?

— Ага. Друг предложил принять участие в новом проекте, я согласился помочь, поиграть с амбициями.

— При этом через год это проект сдох.

— Мы же сначала вывели в первую лигу. Начали готовиться к новому сезону, все было красиво. Но потом к нам пришли и сообщили: «Все, команды больше нет». Просто губернатор расформировал ее и заново создал уже во второй лиге.

— Бред.

— Я не знаю, почему все так произошло. Это действительно выглядело странно. Но меня это уже никак не касается.

— Многие говорят, что казахи любят традиции.

— Баранов режут периодически. Потом берут и что-то там кровью мажут — бутсы, штанги. Скажу сразу: я в этом участия не принимал.

Дети, лицензия, настоящее

— Сейчас чем занимаетесь?

— Детей тренирую в школе. О больших клубах тоже периодически думаю, но я сейчас учусь, получаю лицензию. Посмотрим, может, кто-нибудь позовет. Да, я думаю, тренеров хватает.

— Много ваших бывших коллег светятся на телевидении.

— Они просто могут рассказать много интересного.

— А вы, бронзовый призер Евро-2008, нет?

— Так все истории уже обмусолены по сотне раз. Поэтому я от прессы далек. Повспоминать все это еще раз? Пусть те, кому это все интересно, достают старые газеты и еще раз прочитают.

— Есть моменты в вашей карьере, которые вы бы хотели исправить?

— Нет. Все шло так, как должно было идти. Сейчас, конечно, думаю иногда, что можно было поехать в другие страны попробовать себя, можно было и на предложение «Зенита» ответить положительно. Тогда я этого не сделал. Был бы второй шанс – попробовал бы что-то другое.

Текст: Илья Егоров

Фото: Сергей Дроняев