День CHI. Обзор соцсетей сборной Чили, день пятый

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили

Сегодня La Roja проведет первый матч Кубка конфедераций и откроет турнир в Москве. На стадионе «Спартак» чилийцы встретятся со сборной Камеруна

Гари Медель на стадионе «Спартака», более известном как похоронное бюро имени Дениса Глушакова

Vamos Chile carajo 🇨🇱⚽️💪🏼 #nike #copaconfederaciones #rusia #seleccion A post shared by Gary Medel (@gary_medel17) on Jun 18, 2017 at 6:31am PDT

В этой форме чилийцы будут радовать московскую публику поздним июньским вечером

‪¡Armadura blanca para enfrentar a Camerún!‬ ‪Así luce el camarín de #LaRoja en la previa del debut en #ConfedCup‬ ‪#VamosChile 🇨🇱⚽️‬ A post shared by Selección Chilena (@laroja) on Jun 18, 2017 at 8:37am PDT

Красные бутсы — главные друзья Артуро Видаля

Nuevos magista #NikeID para ganar la Copa 💪💪💪 vamos chile carajooooo!!!💪🏽💪🏽🇨🇱🏆🏆🇨🇱 A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Jun 18, 2017 at 8:18am PDT

Алексис Санчес уверен: белый комплект формы выбран удачно

💫⚽️💪🏼…🇨🇱 Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1) Июн 18 2017 в 7:11 PDT

А Эдуардо Варгас верит в поддержку главного человека в своей жизни

Otro año juntos!! Te amo hasta el infinito ! A post shared by Eduardo Vargas (@eduardovargasrj1) on Jun 17, 2017 at 2:22am PDT

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press