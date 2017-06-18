День CHI. Обзор соцсетей сборной Чили, день пятый

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили
Сегодня La Roja проведет первый матч Кубка конфедераций и откроет турнир в Москве. На стадионе «Спартак» чилийцы встретятся со сборной Камеруна
До первого матча #КК2017 (@fifaworldcup_ru) в Москве осталось несколько часов. В городе все готово к турниру!
Оцените сами#футбол #спорт pic.twitter.com/nsZwgBZdra
— Москва (@moscow) June 18, 2017
Гари Медель на стадионе «Спартака», более известном как похоронное бюро имени Дениса Глушакова
В этой форме чилийцы будут радовать московскую публику поздним июньским вечером
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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press