День CHI. Обзор соцсетей сборной Чили, день пятый

Автор: Дмитрий Темников 0

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили

Сегодня La Roja проведет первый матч Кубка конфедераций и откроет турнир в Москве. На стадионе «Спартак» чилийцы встретятся со сборной Камеруна

Гари Медель на стадионе «Спартака», более известном как похоронное бюро имени Дениса Глушакова

Vamos Chile carajo 🇨🇱⚽️💪🏼 #nike #copaconfederaciones #rusia #seleccion

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В этой форме чилийцы будут радовать московскую публику поздним июньским вечером

Красные бутсы — главные друзья Артуро Видаля

Nuevos magista #NikeID para ganar la Copa 💪💪💪 vamos chile carajooooo!!!💪🏽💪🏽🇨🇱🏆🏆🇨🇱

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Алексис Санчес уверен: белый комплект формы выбран удачно

💫⚽️💪🏼…🇨🇱

Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

А Эдуардо Варгас верит в поддержку главного человека в своей жизни

Otro año juntos!! Te amo hasta el infinito !

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Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

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