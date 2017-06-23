День «Д». Почему Мигелю Данни нужно продолжить карьеру в «Динамо»

Во время церемонии прощания с болельщиками «Зенита» Мигель Данни заявил, что был бы рад закончить карьеру в Питере. Но возраст и многочисленные травмы ветерана заставили руководство команды отказаться от 33-летнего капитана. Теперь у Данни есть несколько вариантов для продолжения карьеры. Среди них – возвращение в «Динамо».

Данни уже играл в «Динамо»

В 2005 году, когда в «Динамо» в большом количестве приезжали соотечественники Криштиану Роналду, бело-голубую футболку примерил малоизвестный тогда Мигель Данни. Он с первых месяцев стал лидером команды, быстро рос в профессиональном плане, завоевывал внимание и любовь болельщиков. Но окончательно фанаты растаяли, как масло на горячей сковородке, когда Данни сделал на руке татуировку в виде буквы «Д».

Спустя три с половиной года Данни за 30 миллионов евро перешел в «Зенит» и провел там блестящую карьеру. С каждым сезоном его прическа становилась все короче, а мастерство, несмотря на травмы, возрастало. Мигель до сих пор возглавляет всевозможные топы лучших легионеров в истории российского чемпионата. Кроме того, португалец великолепно говорит по-русски и не раз признавался в любви к России. По его собственному утверждению, именно в Москве он сформировался как футболист, поэтому для него это такой же особенный город, как и Санкт-Петербург.

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Несмотря на непростые отношения между фанатскими движениями «Зенита» и «Динамо», случаев, когда футболист одной из этих команд попадал в другую, а потом возвращался обратно, было немало. Андрей Кобелев, Александр Кержаков, Игорь Семшов – Данни идеально вольется в эту компанию и станет ее первым иностранцем.

Необходимый лидер

Прошлый сезон для «Динамо» стал курсом молодого бойца: на них давили расстояния ФНЛ, неоднозначный уровень соперников, новости о потере еще недостроенного стадиона и спонсора. В первой лиге за позор годичной давности больше всех отдувался Кирилл Панченко, наколотивший 24 гола, эмоциональнее всех праздновавший забитые мячи и даже добравшийся до сборной.

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Но в новом сезоне таланта 8-го номера «Динамо» может быть просто недостаточно. Есть подозрение, что именно Данни поможет московской команде безболезненно адаптироваться к РФПЛ. Португалец всегда выделялся потрясающим дриблингом, проходами по флангу и острыми передачами в штрафную, а «Динамо» исторически проповедовало атакующий футбол. Для такой модели игры португалец может отлично синхронизоваться с Вандерсоном и Панченко.

Наставник для молодых футболистов

Легионеры в современном российском футболе нужны не только для того, чтобы приносить результат и вызывать бесконечные споры насчет лимита. Некоторые из них являются живым учебником, изучая который, их партнеры по команде приобретают возможность совершенствоваться самим. Нынешняя заявка «Динамо» состоит, в основном, из молодых игроков, на которых будет делаться ставка. Для них Данни может стать великолепным наставником, как Александр Градский для своих подопечных в шоу «Голос». Полузащитник способен вдохновить на победы, стать примером для подражания как в плане техники обращения с мячом, так самоотдачи и, самое главное, любви к футболу. Человек, три раза получавший тяжелую травму крестообразных связок и трижды возвращавшийся на свой высокий уровень, действительно заслуживает такое звание.

Академия для детей

Известно, что Данни мечтает, чтобы его сыновья – Франсишку и Бернарду – последовали по его стопам и посвятили свою жизнь футболу. Братья-близнецы выросли в России и делали большие успехи в академии «Зенита». В случае переезда папы в Москву они получат возможность продолжить обучение в одной из лучших спортивных школ нашей страны и, имея российское гражданство, смогут начать профессиональную карьеру в «Динамо». До вылета основной команды в ФНЛ молодежка московского клуба регулярно занимала самые высокие места и выигрывала трофеи. Идеальная позиция, чтобы сделать стартовый рывок. А для Данни-старшего –чтобы основать красивую семейную традицию.

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Исполнительный директор «Динамо» Евгений Кречетов подтвердил, что бело-голубые заинтересованы в подписании полузащитника, хотя пока не имеют никакой ясности по этому вопросу. Таким же образом руководитель комментировал возможный переход Вандерсона, в итоге оказавшегося в стане московского клуба. Однако предложить контракт португальцу готов и другой российский клуб – «Краснодар» – манящий хавбека более выгодными условиями. В услугах своего воспитанника заинтересован также и родной для Данни «Маритиму», президент которого сообщил о прошедшей с ним плодотворной встрече.

Сейчас Мигель находится на отдыхе в Португалии и в кругу семьи размышляет о своем будущем. Возможно, именно домочадцы помогут Данни выбрать правильный путь.

Текст: Никита Воробьев

Фото: Сергей Дроняев

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