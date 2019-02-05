Дело №1 российского футбола. Должны ли сидеть Кокорин и Мамаев? Все, что известно на этот момент

Почти четыре месяца футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин находятся в СИЗО. Под стражу они были помещены 11 октября, но в ближайшие дни срок заключения, скорее всего, будет продлен. Сколько еще игроки будут ждать суда и сколько нужно времени следствию, чтобы разобраться в двух скоротечных драках? Еженедельник «Футбол» собрал все известные факты по этому делу.

Досье. ОБВИНЯЕМЫЕ

1. Александр Кокорин, 27 лет

Место работы: ФК «Зенит»

Странно ведет себя весь процесс. Кокорин должен был прибыть в полицию на дачу показаний 10 октября к 18:00, но футболист опоздал на полтора часа. Из-­за этого МВД переквалифицировало статью «Побои» на «Хулиганство». Из СИЗО написал письмо болельщице, где назвал народ «стадом баранов». За время, проведенное в изоляторе, потерял в трансферной стоимости 2,5 млн евро . Летом 2018 года, по данным transfermarkt.de, он оценивался в 11 млн евро, теперь – в 8,5 млн.

2. Павел Мамаев, 30 лет

Место работы: ФК «Краснодар»

Если Кокорин замахивался стулом на чиновников, то Мамаев начал конфликт с Соловчуком. Адвокат игрока же утверждает: «На записи прибора видеорегистрации в автомобиле водителя видно и слышно, как он первым оскорбляет Мамаева и наносит ему удар». Мамаев пытается убедить, что осознал вину: перевел Соловчуку денежную компенсацию, согласен играть в СИЗО в футбол.

3. Кирилл Кокорин, 19 лет

Место работы: безработный

«Кирюша – мальчик лучезарный. Он все время говорит: не несите негатив в мир, будьте позитивнее» – характеристика Кокорина-­младшего от его матери не схожа с фактами: на видеозаписях именно Кирилл активнее всех бил Соловчука. За 2018 год парень получил 119,3 тысячи рублей штрафа за нарушение правил ПДД, а из Финансового университета его отчислили за подделку документов.

4. Александр Протасовицкий, 32 года

Место работы: безработный

Бывший защитник клубов второго дивизиона: тверской «Волги» (20 матчей в 2005 году) и подольского «Авангарда» (31 матч за 5 лет). В последние годы играл в ЛФЛ. В 2012-­м выиграл в составе «Джилекса» из Климовска первенство России. Дружит с Павлом Мамаевым 22 года. По словам матери, работает детским тренером.

Досье. ПОТЕРПЕВШИЕ

1. Денис Пак, чиновник Минпромторга

Ключевой пострадавший по этому делу. Именно его, по данным следствия, оскорбляли футболисты, ему же достался тот самый злополучный удар стулом. Денис Пак родился 2 марта 1981 года, окончил юрфак Санкт­Петербургского государственного университета. После работал помощником депутата, руководил аппаратом Комитета по законодательству в Санкт­-Петербурге, а потом стал помощником члена Совета Федерации и год трудится советником министра юстиции. С 2012­-го работает в Минпроме РФ. Принимал участие в разработке автомобилей для высшего руководства страны, известных под названием «Кортеж». В разгар скандала указом Владимира Путина награжден за этот проект медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

2. Сергей Гайсин, гендиректор НАМИ

Родился в 1968 году в Ульяновске. В 1991 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. Работал на руководящих должностях Ульяновского завода и на АвтоВАЗе. С июля 2015­-го возглавляет НАМИ (Научно­-исследовательский автомобильный институт). Также принимал участие в проекте «Кортеж». Указом Владимира Путина в разгар конфликта награжден орденом Александра Невского. Любопытно, что орденоносцы не дали ни одного интервью по поводу конфликта или судебного разбирательства.

3. Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой

Родился 26 октября 1984 года. По данным СМИ, Соловчук родился в Белоруссии, занимался гандболом, служил в армии, был водителем такси. Ждал ведущую Ольгу Ушакову со съемок в тот момент, когда произошел конфликт.

Досье. ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

1. Татьяна Стукалова – адвокат Александра Кокорина

Вице-­президента Гильдии российских адвокатов ранее можно было встретить на шоу Малахова. Сейчас она резко обсуждает дело на своей странице в Instagram: в постах упоминает о проблемах Александра с коленом, обвиняет «толпу» в агрессивном настрое против ее клиента, а следствию предъявляет претензии за нарушения.

2. Игорь Бушманов – адвокат Павла Мамаева

Голос адекватности в этом деле. Герой всех журналистов, освещающих процесс. Защитник прав игрока «Краснодара» часто говорит четко и разумно, доступно объясняя свою позицию. Делает все, чтобы склонить общественное мнение на сторону своего клиента. Уверен, что участие его подзащитного в матче среди заключенных на территории «Бутырки» законно: «Режимные условия будут соблюдены. Не вижу препятствий для непроведения мероприятия».

3. Дарья Валитова – гражданская жена Александра Кокорина

Подчеркнуто держится в стороне. Валитова почти не общается со СМИ. Ее главный комментарий был опубликован еще в середине октября: «Александр мухи не обидит, это может подтвердить любой человек из его окружения. Что-­то у него накопилось, ведь ему было психологически тяжело из­-за непопадания на чемпионат мира».

4. Алана Мамаева – жена Павла Мамаева

Тот, кто добавляет безумия процессу. Мамаева давала интервью различным программам в интернете и на ТВ, сообщала о разводе с Павлом, выкладывала видео с любовницей футболиста и заявляла о его интимных связях со светской львицей Викторией Боней.

5. Константин Мамаев – отец Павла Мамаева

После открытия уголовного дела Константин обматерил руководство «Краснодара», которое планировало разорвать контракт с его сыном. А через несколько дней он извинился за Павла в передаче на НТВ: «Так нельзя себя вести. Этому нет никакого оправдания…» Теперь благоразумно хранит молчание.

6-7. Светлана Кокорина и Кирилл Логинов – мать и отчим Александра Кокорина

Обеспечивают родительскую поддержку. Светлану запомнили по истерике в передаче у Андрея Малахова. «Мои ребята не подонки. Выставите нас на Красную площадь. Я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все!» – так женщина защищала сыновей. Отчим Кокорина принес публичные извинения пострадавшим чиновникам, а одно из октябрьских заседаний суда покинул в слезах.

ДОВОДЫ ОБВИНЕНИЯ

№1. Это хулиганство, совершенное в составе группы лиц

Детали инцидента, случившегося 8 октября 2018 года в «Кофемании» на Большой Никитской, были выяснены на очных ставках и подтверждены видеоматериалами с камер наблюдения. На записи видно, как один из обвиняемых, Кокорин-­старший, наносит удар стулом потерпевшему Паку в область головы. Затем другой обвиняемый, Кокорин­-младший, наносит пострадавшему второй удар в голову, но уже рукой. Также в ходе конфликта от действий компаньона братьев Кокориных Павла Мамаева пострадал еще один посетитель кафе – Сергей Гайсин. Налицо грубое нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу, что подпадает под статью 213 УК РФ «Хулиганство».

№2. Пострадавшим умышленно нанесены телесные повреждения

В результате драки в «Кофемании» Денис Пак получил сотрясение мозга и ушиб левой руки. Судебно­медицинская экспертиза дала заключение о причинении легкого вреда здоровью. Помимо инцидента с Паком утром того же дня возле стриптиз­-клуба «Эгоист» обвиняемые устроили еще одну драку, в которой пострадал Виталий Соловчук. Имеется видеозапись происшедшего, на которой видно, что Александр Кокорин и Павел Мамаев принимают непосредственное участие в избиении потерпевшего. У Соловчука были диагностированы перелом носа, сотрясение мозга, многочисленные ушибы. Действия обвиняемых в обоих эпизодах классифицируются как нанесение побоев и подпадают под статью 116 УК РФ «Побои».

№3. Оскорбление по национальному признаку

На очной ставке обвиняемый Александр Кокорин признался, что в ходе конфликта с Денисом Паком в «Кофемании» оскорбил того по национальному признаку. Ранее сообщалось, что во время избиения Пака Кокорин и Мамаев пели песню корейского исполнителя PSY «Gangnam style», обзывали потерпевшего «каким-­то китайцем» и требовали «убираться домой в Китай». Вкупе с остальными материалами дела данный факт, во­-первых, подкрепляет версию о хулиганстве по мотивам расовой неприязни, а во­-вторых, сам по себе может рассматриваться как преступление, предусмотренное статьей 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Отягчающие обстоятельства

Преступление совершено группой лиц

Оба эпизода, вменяемые указанным лицам в качестве уголовно наказуемых, были совершены в составе группы лиц, что подтверждено как участниками конфликтов, так и видеоматериалами. Они доказывают непосредственное участие в драках как минимум четырех человек: двух братьев Кокориных, Мамаева, а также их товарища Александра Протасовицкого, активно наносившего удары потерпевшему Соловчуку. Участие в преступлении группы лиц является отягчающим обстоятельством.

Прошлые правонарушения

Фигуранты дела не впервые попадают в скандальные сводки и имеют не самую чистую репутацию. Павел Мамаев в целом известен как вспыльчивый и несдержанный человек со сложным характером. Общественное мнение не на его стороне. Например, считается, что Мамаев, будучи футболистом сборной России на чемпионате Европы 2016 года, оскорблял главного тренера команды Леонида Слуцкого и спровоцировал драку в тренажерном зале. Александр Кокорин в свою очередь весной 2017-­го был лишен водительских прав за езду по встречной полосе, а зимой того же года проходил проверку полицией по факту стрельбы из пистолета в общественном месте – на свадьбе друга, Алана Чочиева.

Попытки уйти от ответственности

Известно, что сразу после драки обвиняемые угрожали потерпевшим и оказывали на них давление, чтобы новость об инциденте не распространилась. Спустя пару часов после потасовки компания вернулась на место преступления и попыталась выкупить у охранников «Кофемании» видеозапись инцидента за 5 млн рублей, решив таким образом избежать ответственности за содеянное. Наконец, Александр Кокорин и Павел Мамаев не явились на допрос, куда были вызваны повестками, и прибыли в полицию, лишь получив предупреждения МВД о том, что в противном случае они будут объявлены в федеральный розыск.

ДОВОДЫ ЗАЩИТЫ

№1. Первым футболистов оскорбил Пак, а ударил – Соловчук

По словам друга Кокорина и Мамаева – футболиста Алана Чочиева есть записи с видеокамер, свидетельствующие о том, что первым драку с игроками затеял Виталий Соловчук. «Он ударил Мамаева по лицу. Это четко видно на видео. Ударил и начал убегать, за ним побежали Кирилл и Паша. Он и с ними стал драться. Ударил Кирилла ногой – Кирилл упал. Потом ударил Пашу ногой – Паша упал», – заявил Чочиев.

Он же уверяет, что футболистов вообще не должны были заключать под стражу: «По их настоящей статье, 115-­й («Умышленное причинение легкого вреда здоровью». – Ред.), они не имеют права сажать их в тюрьму. Но так как следствие взяло у всех подписку о неразглашении, они влепили им статью 213… Да, Саша его ударил. Но нарезки видео сделали специально, чтобы народу показать: вот, футболистов надо наказать».

№2. Экспертиза не выявила тяжких повреждений

Судебно-­медицинскими экспертизами установлено, что потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина был нанесен легкий вред здоровью, каких­-либо тяжких последствий не выявлено. А Сергей Гайсин не получил никакого вреда здоровью. Об этом сообщил Игорь Бушманов, адвокат Мамаева.

В ходе заседания, прошедшего 18 декабря, Павел Мамаев заявил, что Виталию Соловчуку выплатили 500 тысяч рублей компенсации. «Считаю, что это достойное возмещение ущерба, ведь на практике возмещают порядка 30–50 тысяч рублей», – сказал Мамаев в зале суда, где рассматривалась жалоба защиты футболистов на продление ареста. Сам Соловчук отказался комментировать это заявление.

№3. В материалах дела документы составлены с нарушением

По словам Татьяны Стукаловой, адвоката Александра Кокорина, в материалах дела, с которыми успели ознакомиться защитники, нет практически ни одного документа, составленного без нарушений действующего законодательства. А Игорь Бушманов, адвокат Павла Мамаева, сообщил: «Прокурор признал, что следствие ведется с нарушениями, допускается затягивание». «Изучением материалов уголовного дела установлено, что все обстоятельства, подлежащие доказыванию, не установлены, следственные и процессуальные действия выполнены не в полном объеме. Внесено требование об устранении нарушений, допущенных в ходе предварительного расследования», – говорится в постановлении, подписанном заместителем прокурора города Москвы Ю.А. Катасоновым о частичном удовлетворении жалобы, поданной Бушмановым.

Смягчающие обстоятельства

Благотворительность

В характеристике «Краснодара» на Павла Мамаева есть информация о том, что он оплатил сотруднице клуба операцию за границей. Супруга полузащитника Алана рассказала, что ее муж оплатил операцию девочке, пострадавшей от нападения сверстников. Кроме того, Павел участвовал в концерте-­аукционе в поддержку Арины Юматовой.

Кокорин организовал поездку в студию Disney в Лос-­Анджелесе для девочки Алины с синдромом Марфана, узнав, что она мечтает стать мультипликатором. Агент Алексей Сафонов подтверждает, что Кокорин часто помогал детскому футболу, принимал участие в сборе средств на лечение семилетнего Матвея Орлова и т.д.

Здоровье Кокорина

«Меня мучают боли в колене после травмы, потому что физических нагрузок не хватает», – заявил Кокорин в январе. А его адвокат сообщил, что может потребоваться операция: «У Александра может быть вообще замена прооперированного коленного сустава на искусственный».

Семейные обстоятельства

У Кокорина и его супруги Дарьи Валитовой в 2017 году родился сын. У Мамаева и его жены Аланы в 2014­-м родилась дочь Алина. Кроме того, пара воспитывает сына от предыдущего брака Аланы – Алекса. От первого брака у Мамаева есть еще дочь Евгения.

P.S.

Статья 213 УК РФ

Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, наказывается штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет.

Текст: Никита Котов, Антон Муша, Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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