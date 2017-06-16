Действительные Стас-советники. Кто тренирует, лечит, кормит и охраняет сборную России

Сборная России — это не только 23 игрока заявки. Сборная России – это еще и тренерский штаб, медицинская бригада, обширный штат администраторов и служба безопасности. Еженедельник «Футбол» заглянул в штатное расписание национальной команды и представляет тех, кто будет работать с нашей сборной на домашнем Кубке конфедераций.

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Станислав ЧЕРЧЕСОВ

Главный тренер

Станислав Черчесов – главный тренер сборной во всех отношениях. Он определяет там почти все: распорядок дня, обязанности персонала, психологический климат и даже содержание интервью игроков. С давних пор считается, что главная звезда в командах Станислава Саламовича – сам Черчесов. В отношении новой сборной России, где осталось меньше десятка игроков, ездивших на Евро-2016, это оправдано.

Мирослав Ромащенко

Тренер

С Черчесовым сотрудничает со времен «Спартака», где работал с молодежной командой. После небольшого опыта самостоятельной работы в 2010-м принял приглашение стать вторым тренером в «Жемчужине» и с тех пор неизменно входит в штаб Черчесова. Там отвечает за тактику и разбор соперников. Часто ведет тренировки, за которыми Станислав Саламович наблюдает чуть со стороны. Нередко объясняет игрокам тактические задачи. Но, несмотря на важную роль в команде, все ключевые решения остаются за Черчесовым.

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Гинтарас Стауче

Тренер вратарей

В 1990-х был дублером голкипера Черчесова в «Спартаке». Через дюжину лет стал у него же тренером вратарей. Рассказывают, что он старается следить за всеми новинками (отсюда, возможно, и тренировки вратарей в стробоскопических очках, которые по специальной программе могут мутнеть или становиться непрозрачными, и голкиперы должны реагировать на полет мяча быстрее). Обладает репутацией молчуна: были люди в сборной, которые вообще не слышали от него ни одного слова.

Владимир Паников

Тренер по физической подготовке

Еще один тренер из спартаковского прошлого Черчесова. Прошел путь от массажиста до тренера по физической подготовке, и говорят, что чуть ли не с каждого выезда привозил специальную литературу и в Москве переводил на русский. Был уволен с приходом в клуб Карпина. В штаб Черчесова вошел во времена «Жемчужины».

Паулино Гранеро

Тренер по физической подготовке

Испанец пришел в сборную по приглашению Фабио Капелло в 2015-м. С 2010 года работает в ЦСКА, а до этого трудился в «Альмерии», «Малаге», «Бетисе» и женской сборной Испании по хоккею на траве. Фанат бега и обладает славой ярого противника фастфуда. Игроки ЦСКА рассказывали, что на сборах проверял сумки возвращающихся в отель после свободного времени футболистов в поисках контрабандной еды. Говорил, что страдает аэрофобией.

МЕДИЦИНСКИЙ ШТАБ

Эдуард Безуглов

Главный врач

Самый общительный из штаба сборной России. Вел программу «Анатомия спорта» на «Матч ТВ». Фанат здорового образа жизни и бега. Принимает участие в знаменитых марафонах мира, таких как Бостонский. Написал книгу «Мифы о здоровом образе жизни» и все доходы от них направил на благотворительность.

Эдуард Цгоев

Врач

Тридцать лет трудился во владикавказской «Алании», был с ней и в золотые времена, и в тяжелые дни падения. Считается легендой Северной Осетии. В 2012 году принял предложение Черчесова о работе в «Амкаре», и с тех пор неизменно следует за главным тренером.

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Михаил Бутовский

Врач

Вошел в тренерский штаб при Фабио Капелло. Кандидат медицинских наук, и в медицинских кругах известен как большой специалист по фармакологической поддержке и клиническому питанию.

Серхио Габриэль де Сан-Мартин

Физиотерапевт

Аргентинец, в свое время работал в теннисе и в сборной Гаити. В сборную России пришел из «Динамо». А туда попал по протекции Дана Петреску. Хорошо говорит по-русски. Специализация в командах – реабилитация травмированных игроков.

Андрей Проничев

Массажист

Один из старожилов национальной команды – в сборной России с 2005 года. Также работал в сборной по прыжкам на батуте. С 2009 года трудится также в «Спартаке».

Рунис Бурханов

Массажист

Еще один человек из «Динамо». А ранее работал в гоночных командах и в футбол пришел вместе с Ротенбергами. Считается специалистом по шейному отделу. После ухода Черчесова из «Динамо» был уволен новым тренером за то, что играл на бильярде с Юрием Жирковым. После очередной смены тренеров вернулся в клуб, и сейчас так же входит в штаб сборной.

Сергей Семакин

Массажист

В штаб сборной вошел в августе 2016 года. Также работает в «Локомотиве» реабилитологом.

Николай Ларин

Массажист

Еще один старожил в сборной, но работал в ней с перерывами – на Евро-1996, Евро-2004 и ЧМ-2002. А кроме того, трудился в «Локомотиве», «Спартаке» и «Динамо» вместе с легендарным врачом российского футбола Юрием Васильковым.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТАБ

Евгений САВИН

Менеджер команды

В футбол попал прямо с четвертого курса МГИМО: Гусу Хиддинку нужен был личный помощник, разговаривающий на английском, и на эту должность через знакомых пригласили 20-летнего Савина. За десять лет он сделал неплохую карьеру в футболе, работал в сборной и при Дике Адвокате, а сейчас в российской Премьер-лиге занимает должность директора по развитию. В сборной отвечает за подбор баз, отелей и логистику.

Сергей Куличенко

Старший администратор

Сын легендарного тренера по легкой атлетике Валерия Куличенко. Будучи футболистом, выступал за ЦСКА, «Торпедо-ЗИЛ», «Крылья Советов», нижегородский «Локомотив», воронежский «Факел» и даже бельгийский «Мехелен». Был менеджером юношеской сборной Колыванова, выигравшей Евро. С 2012 года – главный администратор национальной команды России.

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Виктор Зинченко

Администратор

Легенда и старожил сборной России. С почетным президентом Вячеславом Колосковым знаком еще с 1970-х годов. В свое время работал в «Мосавтотехобслуживании» — объединении, которое в СССР занималось ремонтом и продажей «Жигулей». В РФС пришел в 90-х и уже более двадцати лет в сборной России. Сейчас отвечает в команде за экипировку.

Сергей Григорьев

Администратор

В сборную России пришел во времена Фурсенко из «Локомотива». В официальном профайле указано, что окончил Московский медицинский стоматологический институт им. Семашко. В неофициальном – рассказывают, что обладает отличным чувством юмора.

Александр Старых

Администратор

Бывший футболист, выступал за ФК «Химки». В РФС работает с 2015 года.

Вячеслав МУЛЬЧЕНКО

Шеф-повар

В сборной появился при Фабио Капелло по рекомендации Эдуарда Безуглова. И несмотря на то что на чемпионат мира в Бразилию брали еще и итальянского повара, который готовил исключительно пасту, от Дона Фабио заслужил лестные оценки. Сейчас в «Спартаке» работает с другим итальянским тренером – Массимо Каррерой. В сборной России формирует меню, контролирует поваров отелей и руководит закупкой продуктов.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дмитрий ВИНОГРАДОВ

Старший офицер безопасности

Боевой офицер, закончил Военный институт иностранных языков, разговаривает на английском и португальском. Когда Фабио Капелло искал человека на эту должность, это и предопределило его выбор. Долгое время трудился в «Спартаке», с тех времен у него установились неплохие отношения с фанатами.

Михаил Павлов

Офицер безопасности

Закончил авиационное училище, служил в ВВС и считается главным специалистом в сборной России по самолетам. Сергей Овчинников, страдающий аэрофобией, любил шутить, что с Павловым как раз летать не боится: «Если что, Михаил за руль сядет». Дружит с Андреем Прядкиным – братом президента РФПЛ. Является одним из руководителей охранного агентства, которое работает с РФС.

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Максим Дерягин

Офицер безопасности

Считался личным охранником Фабио Капелло. Остался в сборной и после ухода итальянца.

МЕДИА

Игорь ВЛАДИМИРОВ

пресс-атташе

Возглавляет в РФС Департамент по информационной политике. После отставки Фабио Капелло стал отвечать за контакты с прессой и у сборной России.

Иван Генькенев

Сотрудник пресс-службы

Отвечает за соцсети в сборной России. Увлечен женским футболом.

Константин Рыбин

Фотограф

В свое время был одним из администраторов сборной, но уже довольно продолжительный период является ее фотографом.

Вадим Архидьяконских

Видеооператор

Работал в ФК «Москва», потом в ЦСКА, а с 2010 года — начальник отдела научно-методического обеспечения сборных России. В РФС отвечает за весь видеоматериал национальных команд всех возрастов и создал неплохой архив. В основной сборной России работает с 2012 года.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: еженедельник «Футбол»

Сборная. Live Авторский блог Андрея Вдовина, Сергея Дроняева и Антона Муша – о сборной России – хозяйке Кубка конфедераций-2017. Городах турнира: Санкт-Петербурге, Москве, Казани и Сочи. Команда еженедельника «Футбол» на автомобиле Митцубиши Аутлендер проверяет готовность сборной России и всей страны к чемпионату мира-2018.