Дефицит лекарств. В чем причина кризиса «Байера»

«Байер» давно потерпел поражение в противостоянии с «Атлетико» и покинул Лигу чемпионов, а ситуация в чемпионате у команды еще хуже. Сейчас «аптекари» находятся в трех очках от зоны вылета из Бундеслиги.

Игроки «Байера» уже десять матчей подряд не выигрывают в Бундеслиге, а разгромные поражения от «Боруссии» Д и «Шальке» заставили болельщиков «аптекарей» не только заволноваться о положении дел в таблице, но и о внутренней кухне клуба. Корни проблемы уходят далеко в начало сезона, а может, даже и в конец прошлого. Осенью спортивный директор «Байера» Руди Феллер очень поэтично высказывался о готовности своего состава к очередному сезону Бундеслиги. Но на деле все оказалось далеко не так. Отсутствие правильного кадрового анализа привело к тому, что команда часто играет без лидера и предоставлена сама себе. Капитан команды Ларс Бендер провел всего 9 матчей за сезон из-за травм, а опытный Штефан Кисслинг все чаще проигрывает конкуренцию молодым Фолланду и Чичарито.

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Проблема молодых и опытных футболистов стоит в клубе как никогда остро. Уход Роджера Шмидта с поста главного тренера «Байера» расколол игроков на два лагеря. Старая гвардия в лице Кисслинга и Топрака выступала за снятие его с должности. Шмидт всегда отдавал предпочтение молодежи, оставляя ветеранов на скамейке. Молодой же костяк состава полностью оставался на стороне экс-тренера, а Хакан Чалханоглу, отсутствующий из-за дисквалификации, и вовсе называл Роджера лучшим тренером, с которым ему приходилось работать. Такие настроения внутри команды очень заметны и на поле. Старички, пытаясь заслужить доверие Коркута, выкладываются на все сто процентов, чего нельзя сказать о второй стороне конфликта. На фоне этого возникают большие дыры на поле, которые отражаются на результате игры.

Сейчас «Байер» имеет один из самых больших каталогов с молодыми звездами в Бундеслиге. Естественно, большинство из них как перспективные игроки привлекают внимание топ-клубов. Так, несколько футболистов уже буквально сидят на чемоданах. Юлиан Брандт и Беньямин Хенрикс давно в поле зрения «Баварии», Кампль готов переехать к Симеоне в «Атлетико», а Топрак и вовсе согласился на переход в дортмундскую «Боруссию» (сумма трансфера 12,5 млн евро). Мексиканский подарок Чичарито тоже не задержится в Леверкузене, ведь клуб точно не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Такая атмосфера явно не идет на пользу ни «Байеру», ни самим игрокам. Им просто некогда думать о судьбе «львов», когда параллельно проходит их жизнь.

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Такая же непонятная ситуация и с главным тренером. Тайфун Коркут был приглашен в клуб с формулировкой «Доведение команды до конца сезона». Никто из руководства «аптекарей» не собирается предлагать ему продлить контракт, скорее наоборот. В верхушке уже давно идут разговоры о том, кто же станет следующим тренером команды. Пока на этом посту «Байер» видит только двоих кандидатов: Люсьена Фавра, возглавляющего «Ниццу», и Славена Билича из «Вест Хэма». Однако уверенности в том, что кто-то из них примет предложение из Леверкузена, нет. Тем более что впереди у «Байера» три не самые легкие игры: против непредсказуемого «Ингольштадта», а также с «Кельном» и «Гертой», борющимися за еврокубки. Бездна второй Бундеслиги слишком близка.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press