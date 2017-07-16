Дебют на 38, 8. Как «Тосно» переманивает болельщиков у «Зенита»

В первый уик-энд «нового сезона «Тосно» стал полновластным футбольным хозяином в Питере. В полдень субботы «Зенит» показывать результаты своей перезагрузки улетел в Хабаровск, дерби в ФНЛ между «Зенитом-2» и «Динамо» пройдет сегодня, поэтому молодой и дерзкий клуб вчера готовился встречать Премьер-лигу в гордом одиночестве.

Посвещение в «бело-зеленые» за 500 рублей

Символично, что ровно четыре года назад, в середине лета 2013-го свой первый матч на профессиональном уровне «Тосно» провел тоже на «Петровском»,но на малой арене, когда в концовке сквитал отставание в два мяча тоже от едва рожденного «Зенита-2». С тех пор на пути в элиту кадровый облик «бело-зеленых» менялся несколько раз, от того «Тосно» остались его создатели — исполнительный и генеральный директоры Леонид Хоменко и Вячеслав Матюшенко, пресс-атташе Владимир Басманов, да несколько человек из административного штаба. Как признавался Матюшенко, молодой клуб априори был обречен на некий процент ошибок в комплектовании, а предельные амбиции хозяев не подразумевали много шансов на исправления тем, в ком ошиблись.

Кстати, возможностью посмотреть за дебютом в элите областной команды на знакомом им «Петровском» болельщики обязаны договоренности на уровне высшего руководства клубов. Еще в середине мая адрес домашней арены новичка Премьер-лиге оставался под большим вопросом. Арендная цена, выставляемая «Зенитом» (как управляющей всем спортивным комплексом компании) оказалась для «Тосно» неподъемной, но ближе к лету все решилось в считанные дни — сошлись на 4 миллионов рублей, в которые молодому клубу и будет обходиться удовольствие играть на привыкшем к большому футболу стадионе.

Посвятить себя в «тосненцы» можно уже на ступеньках, у выхода из перехода метро «Спортивная», ближайшей к арене. Женщина с шарфами «Тосно» наперебой указывает на качество изделия и на цену всего в 500 рублей. За час до матча ажиотажа еще нет, но говорит, раскупаются шарфы бойко. На мою попытку сфотографировать запротестовала: «Это еще зачем?! Ты фотограф, что ли? Не надо меня снимать». Кивает головой в сторону подземного перехода, где притаилась птичка: «Вон для тебя хороший пейзаж, лучше его сфотографируй». Я не обиде. Понимаю, это не избалованный вниманием СМИ «Зенит», здесь к публичному интересу еще не все привыкли. Зато повезло то мне как — вижу и фиксирую, как пишется футбольная история.

Главное — хороший футбол, а питерские игроки подождут

Час до первого матча «Тосно» в Премьер-лиге. У метро еще относительно спокойно. Группы людей от двух до пяти человек с атрибутикой и просто похожие на футбольных болельщиков, выходят из подземки регулярно, последние новости из «Тосно» обсуждают обстоятельно, даже спорят. Мужчина средних лет надевает на шею только что купленный шарф, я подхожу поинтересоваться о его пристрастиях: «Конечно, я за «Зенит» болею, но и «Тосно» наша команда. Пусть областная, но область же наша, ленинградская, да и с Питером «Тосно» связано плотно — сколько матчей за эти четыре года здесь провели».

Спринтерский разгон до элиты, где спротивный результат стоял выше философии, болельщиков не смущает: «Главное, чтоб играли хорошо, в Премьер-лиге закрепились. Минимум питерский людей двух болельщиков «Тосно» аж развеселил: «А вы считали, сколько в основном составе»Зенита» в прошлом сезоне воспитанников питерского футбола было»? Я бегло стал освежать воспоминания, подозревая, что и считать некого, собеседники ситуацию разрядили: «В «Зените» только сейчас отношение к своим начинает меняться, а «Тосно» путь пока просто хорошим футболом порадует». На вопрос только лишь интерес привел на «Тосно» даже удивляются: «Конечно, переживать за команду будем. И громко поддерживать».

За 40 минут до матча движение в сторону стадиона уплотняется, людей в шарфах становится больше в разы. В отличии от «Зенита» в честь матчей которого за два часа до их начала на Ждановской набережной закрывается движение, «Тосно» пока такую опцию предложить не может. Чтобы попасть на мост к стадиону приходится два раза подолгу стоять в ожидании зеленого. Мост встречает очередью в кассы метров на тридцать. Подхожу к окошку — выясняется, что на центральные сектора попасть можно за 700 рублей. Есть билеты за 500, за 400. Место на вираже кассы предлагают за 250. Гуманно. Люди то к масштабам «Зенита» привыкли.

Хотите попасть на «Тосно» — приходите на «Петровский» заранее

За пятнадцать минут до стартового свистка ажиотаж нарастает — начало очереди в кассу рассмотреть уже тяжело, кажется, что она упирается в забор перед Ждановкой и сворачивает к метро. Хотя коллега призывает не обольщаться, аргументом бьет наповал: «Ажиотаж то искусственный. Онлайн -продажи билетов специально остановили, вот люди и побежали в кассу». Но побежали ведь! А с онлайном еще разберемся, выясним. Но если правда, за такой ход мененджменту клуба жирная «пятерка» — теперь у них есть фотоподтверждение, что к «Тосно» в Питере интерес ого-го.

Уже на стадионе предлагаю мини-видеоинтервью молодому болельщику с «тосненской» атрибутикой. Оказывается, передо мной давний поклонник «зелено-белых»: Часто ходить на матчи команды стал еще в первом ее сезоне в ФНЛ, только в Новогород выбираться не получалось, — начинает он свой рассказ. Особенно проникся к «Тосно» симпатией два года назад, когда в стыковых матчах с «Ростовом» бились. С тех пор за командой слежу очень внимательно».

Я уже заподозрил в собеседнике зенитофоба, коих в Петербурге навалом. Но все оказалось интересней: «Зенит» это само собой, — разъясняет болельщик. А вот когда они через две недели будут играть между собой, даже не знаю, за кого сердце переживать подскажет». Не в бровь, а в глаз! В подтверждение духовной связи с «Тосно» прикладывает руку к сердцу и поясняет: «Болею за «Тосно» по настоящему, с температурой 38, 8.

Стартовый свисток известил, что руководство клуба с нагнетанием ажиотажа у билетных касс переборщило. А любители футбола напрасно доверились привычке надеяться на стереотипы и откладывать покупку билета на последний момент. Команды уже играли, а очередь в кассы укорачиваться не торопилась.

Что общего между дебютом в Премьер-лиге и матчем без зрителей

Собиралась очередь и внутри стадиона — у сток продажи атрибутики. Клубные кепки и футболки уходили в лет. Значки, вымпелы и прочие отличительные знаки «Тосно» больше рассматривали эмоционально сдержанные и более обстоятельные болельщики. Ложа прессы на фоне зенитовских аншлагов смотрелась почти пустой. Хотя пожаловали на матч журналисты не только по служебной разнарядке — некоторые коллеги пришли как раз изинтереса — «просто на «Тосно» посмотреть».

Первый взгляд на трибуны окунул в воспоминания о пребывании на матчах без зрителей — сектора за воротами, привыкшие к зенитовскому виражу,пустые. Даже смотреть туда страшновато — как бы скукотой от этой пустоты не накрыло. За противоположными воротами — только группа поддержки «Уфы». Фанаты хозяев расположились в 11-м секторе — между центром и виражом. Репертуар кричалок, в которых нашлось место мелодиям из «Бременских музыкантов», навел на приятные ожидания — в третьем туре на трибунах ожидается «заруба» — привычные скандирования поклонников «Тосно» от традиционных зенитовских отличаются принципиально. И если численное превосходство на трибунах будет за «Зенитом», то в творческом аспекте еще посмотрим кто кого.

Все четыре года существования «Тосно» в профессиональном футболе местные специалисты пеняли клубу на отсутствие кадровой связи с Питером — что в тренерском штабе, что в составе. Клуб и здесь растет — первый матч команды Дмитрия Парфенова в РФПЛ и получите в стартовом составе Евгения Маркова — воспитанника зенитовской Академии. И не простого, а лидера нападения — так охарактеризует Маркова тренер на пресс-конференции.

Как оценить посещаемость новичка — спор оптимиста и пессимиста

Пока зрителей продолжало пребывать, хозяева прижали «Уфу» к своим воротам. Отмечая дебют в элите агрессивным футболом, с поиском разных путей к воротам Беленова. Тому пришлось пару раз доказывать, что не зря он был в одном шаге от состава на Кубок Конфедерации. Любимец питерских трибун Сергей Семак волнительно выходил к бровке, а после матча достойный футбол «Тосно» признал фиксацией проблем своей команды в первом тайме.

В перерыве обсуждаем с коллегами масштаб интереса к новичку Премьер-лиге. Пытаемся угадать цифру болельщиков на трибунах — взгляды расходились, но укладывались в рамки от трех до пяти тысяч. Через час после матча подоспел и официальный ответ — чуть больше четырех. Запомните эти цифры. Четыре тысячи зрителей на дебютной игре «Тосно» в Премьер-лиге. Задумался, много это или мало, и вспомнил о стакане, который пессимист видит наполовину полным,а пессимист настолько же пустым.

Привыкшие за последние 15 лет к зенитовским аншлагам на «Петровском», при взгляде на трибуны ехидно бы рассмеялись. Знатоки статистики посещаемости по Премьер-лиге в других городах, где частенько и пяти тысяч не собрать, назвали бы дебютный выход «Тосно» весьма достойным.

Гол Сысуева в ворота «Тосно» трибуны встретили аплодисментами. То ли за исполнительское мастерство уфимца, то ли в знак уважения Семаку. Его команда пару раз оказалывались близка к тому, чтоб воспользоваться подаренным пространством, которого хозяева оставляли на своей половине все больше.

«Тосно» был еще ближе, чтоб результат своих позиционных атак зафиксировать на табло. Известивший поражение «зелено-белых» финальный свисток на трибунах встретили с оптимизмом — хорошая погода, хороший футбол, со взаимными шансами на победу, заметная шумовая поддержка на трибунах. Для того, чтоб дебют признать успешным, поклонникам «Тосно» оказалось достаточно.

Мальчишки в отличительной форме клубных цветов тоже после матча полны оптимизмом: «Игра понравилась, наши еще покажут». Что ж, через десяток лет и кому-нибудь из них, воспитанников школы «Тосно», возможно показать доведется.

Парфенов об адекватности и почему слоган «один город одна команда» уходит в прошлое

Первым перед журналистами «отстрелялся» Семак. Похвалил соперника, признал его преимущество в первом тайме, отвел свою роль в успехе удачи. Подчеркнув, что еще работать и работать.

Парфенов воспринял результат спокойно и деловито. Результат отрицательный, но результат — это не только счет на табло. На вопрос о задачах рассказал о своей тренерской философии: «Если ориентировать себя лишь только на сохранение места в Премьер-лиге, то вылетишь обязательно. А мы стремимся к максимуму. Какой он для «Тосно»? И здесь Парфенов нашелся: «мы все люди адекватные и речи о борьбе за медали не идет. Но будем свой потолок приподнимать. Уверен Парфенов, что от этого и посещаемость в прямой зависимости: «Спасибо всем, кто пришел на нас посмотреть. Надеемся, будем играть лучше и желающих попасть на матчи «Тосно» будет прибавляться постоянно».

Кстати, переход на новый уровень совпал с крутым поворотом в отношении к «Тосно» со стороны главной футбольной силы Петербурга. Во времена Максима Митрофанова молодой и амбициозный проект был неугодным посягателем на зенитовскую исключительность. До того, что услышав еще в 2013-м году на собрании РФПЛ про областную команду, бывший генеральный директор «Зенита» с кислой гримасой фыркнул: «Что еще за «Тосно» и кому оно нужно». Именно при Максиме Львовиче любителям слогана: «один город — одна команда» добавлялось почета.

Из противного конкурента в полезные партнеры для «Зенита»

Красочно отношения клубов в последние годы расписывает история с переходом в «Тосно» из «Зенита» трех игроков, один из которых, Дмитрий Богаев, уже выкуплен обратно. За него, Павла Киреенко и Максима Палиенко руководство сине-бело-голубых выставило компенсацию, которую коллеги восприняли запредельно неадекватной. Что, кстати, Митрофанову было свойственно. Пришлось для обхода регламента проворачивать комбинацию с участием литовской «Паланги», далее суд и вопрос до сих пор не закрыт. Но, учитывая, враз после изгнания с должности Митрофанова, потеплевшие между клубами отношения, скорее всего разногласия уладят по договоренности.

Сотрудники областного клуба уже рассказали, что впечатлены адекватностью и нацеленностью на сотрудничество Константина Сарсании и Сергея Фурсенко. Например, использовать газон «Петровского» можно с большими ограничениями — тренироваться лишь по минимуму. Нехватка натуральный полей для Петербурга — традиционная проблема и еще несколько месяцев назад «Тосно» не знал, куда с этой проблемой податься. На то и партнеры — теперь команда Парфенова тренируется на поле зенитовской Академии. При Митрофанове подобное было невозможно априори.

Скоро о сотрудничестве клубов могут узнать и широкие массы. Как удалось выяснить, добавляют серьезности разговоры о кадровой помощи «Зенита» младшим товарищам — в аренду в «Тосно» могут отправится футболисты, которые на данном этапе не очень то МАнчини нужны, но нежелающие покидать клуб и Петербург. В молодом же клубе нескольких бронзовых призеров последнего чемпионата примут с большим удовольствием. «Тосно» теперь для руководства «Зенита» не противная мазойливая выскочка, а выгодный партнер.

Хоть на родной «Петровский», но уже в гости, к этому самому партнеру «Зенит» отправится через две недели. Третий тур и оценит степень футбольного взросления «Тосно» по высшему разряду. А совместными усилиями клубы, возможно, подготовят для развлечения болельщиков что-то из разряда «шоу». Пожалуй, это единственное, что на дебютной игре «Тосно» не хватало.

Текст: Максим Михалко

Фото: ФК «Тосно»

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»