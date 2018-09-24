Дебют Головина, успех «догов» и голешник Камано. Главные события 6-го тура Лиги 1

Александр Головин провел первый матч за «Монако», «Лион» разгромил «Марсель», а голкипер «Сент-Этьена» совершил невероятный ляп. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события прошедшего тура чемпионата Франции.

Долгожданный дебют

Александр Головин наконец дебютировал за «Монако». Случилось это в матче против «Нима». На 72-й минуте он заменил Софиана Диопа. За отведенные ему 20 минут российский полузащитник выступил в роли плеймейкера и из глубины начинал большинство атак монегасков. Старания футболиста отметил и главный тренер — Леонарду Жардим. Александр успел: 18 раз коснуться мяча, сделать 13 передач (83% точности), 1 успешный вынос и нанес 1 удар (попал в защитника).

«Лилль» торжествует

«Лилль» у себя дома обыграл «Нант» (2:1) и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Доги» одержали уже третью победу в родных стенах и выдали свой лучший старт, начиная с сезона-1952/53.

#LOSCFCN 2-1 — Les Dogues montrent les muscles ! 💪 La conf à suivre en live video d'ici quelques minutes 👉 https://t.co/5Un5QuaC2d pic.twitter.com/p6LvwMPvc5 — LOSC (@losclive) September 22, 2018

Камбэк тура

«Страсбур» одерживает вторую победу в сезоне, совершив дерзкий камбэк в игре с «Амьеном». В конце первого тайма команда пропустила, а после перерыва смогла собраться и забить трижды. Героем матча можно назвать защитника «гонщиков» — Лала, который в этой встрече забил гол и отдал результативный пас.

🙌🏻 La communion entre les joueurs et les supporters du RC Strasbourg pour la première victoire de la saison à la Meinau❗️ #RCSAASC pic.twitter.com/5mae4y4Bem — Florian Zobenbiehler (@FloZobenbiehler) September 22, 2018

Чеканка тура

Матч «Анже» — «Тулуза» выдался настолько не интересным (0:0), что даже главному тренеру хозяев Стефану Мулену стало скучно и он решил почеканить мяч, вышло неплохо.

Ляп тура

Вратарь «Сент-Этьена» Стефан Руффье совершил невероятную ошибку в матче «Каном». Голкипер не справился с ударом соперника и от его ладоней мяч залетел в ворота.

Дай футболку

Что только не сделаешь, чтобы получить футболку своего кумира. В этом случае фанатская любовь делится на два типа: кто-то терпеливо ждет, прося футболку игрока, посвятив этому красивый баннер. А кто-то вырывается на поле и со слезами на глазах требует заветный трофей. Наглядные два примера из 6-го тура чемпионата Франции:

Гол тура

Полузащитник «Бордо» Камано забил очень красивый гол. Как говорится: «Без шансов для вратаря».

#EAGFCGB

"Oh oui" et trois fois oui comme dirait Julien Brun 🤣

Kamano ouvre le score au Roudourou pic.twitter.com/A2Bl0TVayp — Alex (SerialKiffeur) (@Alex_InDaHouse2) September 23, 2018

Цитата тура

«Большое спасибо за поздравления с дебютом. Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были.Нам нужно набирать очки. Тем более, в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре. От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача – работать на максимуме и приносить пользу команде»,

– сказал Александр Головин после своего дебютного матча в Лиге 1.

Матч тура

«Лион» против «Марселя» — это был настоящий футбольный триллер. Открыл счет в матче полузащитник «Лиона» Ауар, расправившись с защитой «Марселя» и пробив точно в цель. Но спустя пару минут гости сравняли счет. «Лион» допустил грубую ошибку на своей половине поля, что позволило «Марселю» разыграть быструю контратаку, и свой шестой гол забил Товен. Во втором тайме Траоре в течение девяти минут оформил дубль, дважды шикарно нанеся удар из пределов штрафной. Затем Фекир реализовал пенальти и довел счет до неприличного. «Марсель» же сподобился лишь на гол престижа в исполнении Н`Жи.

Результаты 6-го тура:

Монако – Ним – 1:1 (1:1)

(Фалькао, 27; Бриансон, 19).

Лилль – Нант – 2:1 (1:0)

(Фонте, 10, Иконе, 67; Кулибали, 82).

Сент-Этьен – Кан – 2:1 (0:1)

(Хазри, 48 — с пенальти, Колодзейчак, 65; Фажр, 31).

Реймс – Дижон – 0:0.

Монпелье – Ницца – 1:0 (1:0)

(Лаборд, 35).

Анже– Тулуза – 0:0.

Страсбур – Амьен – 3:1 (0:1)

(Лала, 48, Корнье, 66, Аденон, 86 — в свои ворота; Крафт, 45).

Ренн – ПСЖ – 1:3 (1:1)

(Рабьо, 12 — в свои ворота, Ди Мария, 45, Менье, 61, Шупо-Мотинг, 83).

Генгам – Бордо – 1:3 (0:0)

(Тюрам, 70 – с пенальти, Камано, 53, 80, Де Превиль, 90).

Лион – Марсель – 4:2 (1:1)

(Ауар, 27, Траоре, 51, 60, Фекир, 74 — с пенальти; Товен, 39, Н`Жи, 82).

Турнирная таблица

Бомбардиры: Товен (Марсель) — 6 голов; Мбаппе (ПСЖ), Неймар (ПСЖ), Траоре (Лион) — по 4 гола.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press