Дальше по Никольской улице. Денис Вдовин – о том, как  чемпионат мира дарит радость и счастье

Футбол в России вдруг стал популярен и престижен. Чемпионат мира оказался праздником даже в большей степени, чем представлялось. Болельщики разных сборных заполнили улицы Москвы, Петербурга и еще девяти городов, принимающих турнир. Фанаты танцуют и смеются, устраивают карнавалы после побед, не стесняются слез после поражений.

Кубок наш! A post shared by denisvdovin (@denisvdovin) on Jun 27, 2018 at 1:03pm PDT

Теперь любой россиянин имеет в своем телефоне фотографии: с мексиканцем в сомбреро, уругвайцем с голубой футболкой Кавани в руках, с бразильцем в обнимку с репликой кубка мира или в крайнем случае с маскотом ЧМ-2018 волком Забивакой.

Вдвойне приятно, что наша сборная тоже дарит радость и счастье. Россия – в 1/4 финала чемпионата мира!

Разгром Саудовской Аравии в «Лужниках», трибуны которых были настолько потрясены пятью мячами в матче открытия, что периодически теряли способность выражать какие-либо эмоции, а только шокированно наблюдали за происходящим. Выстраданная победа над Египтом в Санкт-Петербурге, где гимн России пел весь стадион. Величие момента было необъятным: каждый находящийся внутри чаши верил и сам участвовал в рождении чуда.

А потом досадное, но вместе с тем такое объяснимое поражение от Уругвая, когда мы полтора тайма играли вдесятером. И все равно выход из группы впервые за 32 года! Попадание на грозную Испанию – команду без слабых мест, со звездами «Барселоны» и «Реала». И сенсационный успех!

Сборная. LIVE. 1 июля. Россия – Испания и пустота. Андрей Вдовин — о выходе сборной в 1/4 финала ЧМ-2018

За день до матча Испания – Россия в Сочи тот самый Уругвай, который безоговорочно победил нашу команду, играл с Португалией. Терпел, бился, сжимался как пружина и резко выбрасывался вперед, прессингуя в чужой штрафной. Кавани, забивший два мяча, отдал на поле все силы, хромая ушел на скамейку, но его сборная выстояла и победила техничных португальцев, выписывавших над мячом такие кружева, что от них голова шла кругом.

И это был рецепт борьбы против таких команд, как Португалия, Германия и Испания. Тот самый случай, когда побеждает не тот, кому больше дано, а тот, кто больше этого хочет. Пусть у него в арсенале всего лишь прессинг и физическая подготовка… И хотелось, чтобы наша команда так же вгрызалась в мяч. Потому что другого рецепта для нее просто нет. Только так можно поймать удачу. И все сбылось!

ЧМ-2018. 1/8 финала. Испания — Россия — 1:1, по пен. — 3:4. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Следующим соперником российской команды станет Хорватия. Против Модрича и Ко играть будет еще тяжелее, но сборная России теперь лучше других понимает: в самой безвыходной ситуации не надо опускать руки. Работа тоже может подарить праздник. Самое время радоваться, что у нас появилась команда неравнодушных. И мы теперь идем дальше по чемпионату мира и по Никольской улице и поем «Катюшу» вместе с мексиканцами, уругвайцами и бразильцами.

Текст: Денис Вдовин

Фото: Сергей Дроняев