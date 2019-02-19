Даешь молодежь. Как академия мадридского «Реала» возвращается на ведущие роли

Несколько лет назад у «Реала» была большая проблема в системе молодежных команд. Игроки из низших категорий «королевского клуба» едва имели возможность получить игровое время в первой команде, и наблюдали со стороны, как воспитанники «Ла Масии» приносили успех «Барселоне». Однако в последнее время наблюдается обратная тенденция, и «Ла Фабрика» становится предметом зависти всей Испании с одной из самых сильных кантер в Европе.

Смена курса

Академия всегда имела важнейшее значение в системе «Реала», но в последние годы она не возымела полезного эффекта на мадридцев. В течение предыдущих 40 лет «королевскому клубу» куда ближе была политика крупных инвестиций на покупку и зарплаты футболистов. Но в связи с сокращением расходов, мадридцы начинают все больше доверять своей молодежи. С 2017 года «сливочные» впервые за долгое время вышли в плюс на трансферном рынке, потратив на покупки новых игроков 250 млн евро, в то время как на продажах клуб заработал 300 млн (в том числе 117 млн за Криштиану Роналду). А самым возрастным игроком, которого подписали «сливочные» за последние 3 года, стал Тибо Куртуа (26 лет).

Стоит так же отметить, что за последние годы мадридский клуб увеличил инвестиции в «Кастилью», свою вторую команду. Если раньше ставка делалась на игроков из Испании, которые в своем большинстве переходили бесплатно, то сейчас «сливочные» не жалеют средств на приобретение молодых талантов со всего мира, и суммы отступных не перестают расти. Если за переход Каземиро «королевский клуб» в свое время заплатил «Сан-Паулу» 6 млн евро, то за переход Винисиуса из «Фламенго» и Родриго из «Сантоса» отступные составили по 40 млн евро.

Президент «Реала» Флорентино Перес не намерен собирать новых «Галактикос», и отныне желает предоставить больше возможностей молодым игрокам расти и развиваться в системе «сливочных». Прошлым летом он заявил: «Постепенно мы возводим новый фундамент настоящего и будущего. К нашей великой команде мы хотим добавить молодых и талантливых футболистов, которые скажут свое слово в футболе через несколько лет. Эти молодые люди упорно работают каждый день, готовы многое принести в жертву и стремятся показать максимум своих возможностей. После завоевания важнейших трофеев в последние годы мы останемся верны этому курсу».

Друг молодежи

«Ставка на игроков кантеры (молодежная академия — Ред.) больше делается в моменты спортивного или экономического кризиса, как в маленьких, так и в больших клубах. В ситуациях процветания клубы меньше ориентированы на собственных воспитанников, легендарная «пятерка Бутре» в 1985-м, Рауль в 1994-м, Касильяс в 1999-м… все появились в трудные времена», — говорит Альберто Хиральдес, директор по подготовке молодых футболистов «Реала» до 2014 года.

За последние 5 лет за первую команду «сливочных» сыграли 27 игроков, прошедших через «Кастилью». Из них в начале сезона в ростере первой команде числилось сразу 9 футболистов: Карвахаль, Начо, Лукас Васкес, Каземиро, Вальехо, Маркос Льоренте, Мариано, Кико Касилья и Лука Зидан. Но Хулен Лопетеги не желал прислушиваться к своему президенту, сильно обделяя доверием доморощенных игроков. Его преемник Сантьяго Солари быстро исправил эту ситуацию.

При аргентинском специалисте, к слову так же пришедшем из «Кастильи», значительно выросла роль молодежи. Винисиус, начинавший сезон в дубле, получил 870 минут игрового времени — 13-й результат среди всех игроков «сливочных» в нынешней кампании, тогда как при Лопетеги по этому показателю он был только 22-м. Маркос Льоренте провел на поле 760 минут, поднявшись с 23-го на 15-е место, Серхио Регилон — 987 минут, Федерико Вальверде — 611 минут, Хави Санчес — 346 минут. За первую команду дебютировали Кристо Гонсалес, Фран Гарсия и Альваро Фидальго. А Лукас Васкес и вовсе вошел в топ-5 мадридцев по количеству наибольшего времени, проведенного на поле.

«Для этих ребят, которые переходят в первую команду из кантеры, а теперь и из Бразилии или с Мальорки, — как например, Винисиус и Асенсио — имеет смысл оставаться в клубе, только если им дается шанс сыграть минимум 30 игр в сезоне. Потому что они должны развиваться в условиях конкуренции, но это нелегко, когда каждый день спрос с игроков такой несоразмерный, как в королевском клубе», — убежден бывший спортивный директор «Реала» Хорхе Вальдано.

Общее дело

Успехи первой команды дают мощный стимул для прогресса всей системе кантеры из Вальдебебас. «Кастилья» после двух провальных сезонов в Сегунде Б снова включилась в борьбу за повышение во второй по силе испанский дивизион. На данный момент они идут в четверке, благодаря отличному старту в чемпионате при Сантьяго Солари и тому, как продолжил его работу Маноло Диас. Кристо Гонсалес, Фран Гарсия, Альваро Фидальго, Хайме Сеоане и Адриан Де Ла Фуэнте подают огромные надежды. И первая команда может из этого извлечь самую большую выгоду. Благодаря Солари, который до октября руководил «Кастильей», «сливочные» снова обрели спокойствие на скамейке, словно команда вновь оказалась под управлением Зидана.

Из года в год «сливочные» стремятся покорить Юношескую лигу УЕФА, но пока не могут преодолеть рубеж полуфиналов. В декабре 2018 года академия «королевского клуба» добилась большого успеха, став победителем на международном турнире «LaLiga Promises» среди детей до 12 лет, чего им не удавалось с 2002 года. Кроме того, мадридцы в прошлом сезоне завоевали чемпионства в большинстве возрастных категорий детского и юношеского футбола. Триумфаторами в том числе стали команды под руководством Рауля и Хаби Алонсо, которые могут со временем добиться тех же успехов, что и Зидан с Солари, некогда начинавшие тренировать в «Ла Фабрике».

Хорхе Вальдано убежден, что Вальдебебас должен быть школой не только для игроков, но и для тренеров. Ведь имея в своей системе такие фигуры, как Рауль и Хаби Алонсо, обладающих твердым характером и большим багажом знаний, у «Реала» есть прекрасная возможность обзавестись новыми талантливыми тренерами. «Прежде чем обучать игроков, вы должны обучить тренеров, а у этих двух персон было очень хорошее футбольное образование. Они отличаются своим интеллектом, и тем, через каких тренеров они прошли будучи игроками. Это позволит им справиться с футбольными трудностями как личностям. Мы не должны забывать, что самый важный человек для кантеры — это тренер первой команды, который должен иметь мужество, чтобы выпускать молодых игроков. Это гораздо проще делать тому, кто хорошо знает игроков», — утверждает бывший спортдиректор «Реала».

Хорошее управление академией в «Реале» дает свои плоды. Кроме того, что клуб покупает молодых подающих надежды игроков, они выращивают собственных воспитанников. Это формула закрепилась у «сливочных» несколько сезонов назад, и сейчас академия в Вальдебебас становится колыбелью новых талантов мирового футбола. Между тем, «Барселона» сейчас переживает глубокий кризис, и там, где десять лет назад правила «Ла Масия», на первый план выходит «Ла Фабрика».

Текст: Павел Зайцев

Фото: Global Look Press