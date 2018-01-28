Да придет спаситель. Почему Денис Черышев так необходим сборной России

До старта ЧМ-2018 остается все меньше времени, а состав сборной России все еще не выглядит укомплектованным. Помимо традиционных проблем в обороне много вопросов вызывает позиция на левом фланге полузащиты. Но решение для этой загадки давно найдено. Исправить положение может футболист, про которого многие успели позабыть.

Запасной план

Последнее появление Черышева в составе национальной команды датировано 17 ноября 2015 года, когда россияне в товарищеском матче уступили хорватам (1:3). На поле он занимал привычную позицию на левом фланге атаки. С тех пор сборная России провела 23 встречи. Леонид Слуцкий чаще всего выдвигал на эту позицию Олега Шатова и по разу задействовал Павла Мамаева, Федора Смолова и Александра Кокорина. С приходом Станислава Черчесова это место на поле прочно забронировал Юрий Жирков. А эпизодические появления Дмитрия Полоза, Александра Ерохина и Алексея Миранчука на левом краю особого впечатления на Черчесова не произвели.

Как ни крути, главным критерием успешности выступления игроков атакующей линии остаются результативные действия. Зарезервировавший место на левом фланге Жирков отметился лишь одним голевым пасом в товарищеском матче с Испанией. Для сравнения: Александр Самедов, чаще всего занимающий позицию на противоположном фланге, поучаствовал в восьми забитых мячах (3 гола и 5 результативных передач). Статистика Черышева также далека от идеальной, но аргументом в его пользу служат универсальность и умение выдать нестандартное решение.

Разумеется, необходимость нахождения Дениса в обойме сборной будет напрямую зависеть от игровой схемы. Наиболее оптимальным вариантом для него являются схемы 4+5+1 и 5+4+1, к использованию которых Черчесов уже прибегал ранее. Либо же вариант 4+4+2 с флангами, но такая расстановка у россиян не пользуется популярностью. В сборной сейчас наблюдается дефицит профильных футболистов на позицию левого полузащитника. Жиркову уже 34 года, а Шатов страдает из-за отсутствия игровой практики. Комбаров и Рауш могут действовать вдоль всей бровки, но им обязательно нужна подстраховка, иначе их вылазки на чужую половину поля сулят сборной ощутимые провалы в обороне. Любые другие варианты будут экспериментальными, однако на них уже попросту не остается времени.

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Если к предстоящему лету Черышев вновь не угодит в лазарет, он должен быть в составе национальной команды. Необязательно в старте, но в качестве дополнительной опции и запасного плана — непременно. Именно в такой роли его успешно задействует в нынешнем сезоне главный тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха, и это приносит результат. Так почему бы и Черчесову не дать шанс опытному профильному футболисту закрыть проблемную позицию?

Секретное оружие

Первое, что хочется отметить в игре Черышева, — он командный игрок и не стремится тянуть одеяло на себя. Если в завершающей стадии атаки Денис видит партнера в более выгодной позиции, он, не задумываясь, отдаст ему пас. Россиянин не брезгует опускаться на свою половину поля и помогать в обороне. В этом сезоне он всего лишь четырежды появлялся на поле в стартовом составе, зато принял участие уже в 19 матчах во всех турнирах. Сменивший по ходу сезона Франа Эскрибу на посту главного тренера Хавьер Кальеха не форсирует восстановление Черышева, давая ему возможность постепенно нащупать свою игру. Этот ход помогает россиянину набрать кондиции и приносит очевидную пользу «Вильярреалу».

Черышев принял непосредственное участие в победном голе в ворота мадридского «Реала». В концовке матча хавбек протащил мяч по левому флангу со своей половины поля до штрафной хозяев и точно прострелил на партнера по команде. Пусть и не сразу, но футболисты «желтой субмарины» все же доставили мяч в ворота. Россиянин часто врывается в штрафную площадь и всегда готов замкнуть дальнюю штангу. Так он отличился в матче Лиги Европы против «Астаны» и в последнем туре Ла Лиги с «Леванте». Он, подобно большинству фланговых игроков, нередко смещается ближе к центру и в решающий момент атаки может оказаться на одиннадцатиметровой отметке.

Но, в отличие от фланговых игроков, бесконечным бездумным навесам он предпочитает прострелы и передачи низом к линии штрафной, под удар набегающему партнеру. Он уверенно чувствует себя под прессингом и не привык подолгу возиться с мячом. Хорошее видение поля и умение осмотреться по сторонам перед приемом мяча позволяют ему иметь минимум один вариант для продолжения атаки.

Неизлечимо больной

За последние несколько сезонов сложилось впечатление, что Денис Черышев на самом деле не футболист «Вильярреала», а доброволец, на котором доктора оттачивают свои профессиональны навыки. Эскулапы испанского клуба после столь тесного и продолжительного общения с Черышевым наверняка знают его куда лучше, чем партнеры по команде. Денис мог смело претендовать на попадание в символическую сборную самых поломанных игроков ведущих чемпионатов наряду с Даниэлем Старриджем, Тео Уолкоттом, Гаретом Бэйлом и другими коллекционерами больничных листов.

Травмы стали неотъемлемой составляющей Черышева с момента его дебюта в Ла Лиге. Трехлетняя стажировка в «Реале Кастилье», резервной команде мадридского «Реала», не выявила ни малейшего намека на «хрустальность» хавбека. Закрепиться в основе «королевского» клуба россиянин не сумел и отправился покорять «Севилью» перед стартом сезона-2013/14. Тогда и был дан старт отсчету его нескончаемых повреждений, терзающих футболиста по сей день. Сначала Денис травмировал заднюю поверхность бедра в игре за сборную России против североирландцев. В дебютной игре за «Севилью» он продержался на поле 16 минут, надорвал мышцу и угодил в лазарет на два месяца. А в первый же день после возвращения в общую группу у него случился рецидив травмы, и лечебный отпуск продлился еще на пару месяцев. За весь сезон Черышев отыграл всего 127 минут и ожидаемо пропустил ЧМ-2014.

Летом 2014-го россиянин отправился в «Вильярреал», где по-настоящему раскрылся, став одним из лидеров клуба. Его прогресс впечатлил даже Флорентино Переса, настоявшего на возвращении хавбека в «Реал». Впрочем, поиграть в футбол в Мадриде Денису так и не дали, и зимой 2016-го он отправился в аренду в «Валенсию». Три гола в шести матчах, травма бедра, последующий рецидив и конец сезона – краткий пересказ этой командировки.

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Вспомнив о самом успешном периоде своей карьеры в Ла Лиге, Черышев всеми силами рвался обратно в «Вильярреал». Но даже столь желанное возвращение в город на востоке Испании не решило всех проблем. Пропустив пару игр на старте сезона, хавбек заработал мышечную травму в октябре. Затем он получил повреждение в конце ноября, восстановился, чтобы сыграть пару матчей, после чего опять травмировался в игре против «Реала». На этот раз до конца сезона.

Позднее Дмитрий Черышев, отец Дениса, дал объяснение печальной статистике повреждений своего сына. Оказалось, что еще в 16-17-летнем возрасте юноша получил мелкий надрыв мышцы. Но он продолжил выходить на поле с травмой, и это спровоцировало разрыв других тканей. Однако вместо полноценной месячной реабилитации ему предоставили двухнедельный отдых, и мышца попросту не успела восстановиться. Денис отсутствовал на старте нынешнего сезона и пропустил несколько матчей в начале декабря, но сейчас уверенно набирает форму. Поддержка и вера в собственные силы – именно то, что в настоящий момент так необходимо Черышеву.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press