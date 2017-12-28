Цыля, мы помним. Илья Цымбаларь — каким его помнит футбольный мир

28 декабря 2013 года из Одессы пришло печальное известие — скончался выдающийся игрок Илья Цымбаларь. В день годовщины смерти еженедельник «Футбол» вспоминает о значимых моментах в карьере кумира многих российских болельщиков 90-х.

Болельщики красно-белых помнят полузащитника, прежде всего, как диспетчера атак москвичей

Но порой Илья мог вступить и в жесткий отбор

«Спартак» эпохи 90-х — это постоянный праздник

А Цыля был незаменимым гостем красно-белых торжеств

После ухода из «Спартака» хавбек несколько раз сыграл против главной команды в своей карьере

Улыбка Цымбаларя влюбляла многих любителей футбола. На снимке Илья празднует гол в ворота Италии на ЧЕ-96

Кстати, в составе сборной футболист запомнился еще одним значимым достижением — победной результативной передачей на Карпина в матче против «золотой» Франции в 1999-м

А так выглядит топ-10 лучших голов Цымбаларя в составе «Спартака». Да, исторический мяч в ворота «Реала» тоже здесь

Несмотря на успешную карьеру в России, Цымбаларь не забывал и о родном «Черноморце» из Одессы

Скончался Илья в возрасте 44 лет. Фанаты «Спартака» почтили память легенды клуба

Теперь болельщики организовывают ежегодный Кубок памяти Ильи Цымбаларя

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Видео: YouTube-канал 40 FEET , YouTube-канал aiv67