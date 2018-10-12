Цвет настроения – синий. Почему Эден Азар должен стать легендой «Челси»

«Нет такого игрока, чье место было бы в безопасности, кроме Эдена Азара. Он пример для всех нас», – защитник «Челси» Антонио Рюдигер уверен в исключительной важности бельгийца для команды. Причину озвучил сам «неприкасаемый»: «Знаю, что если я играю хорошо, то и «Челси» играет хорошо». Но как долго «синие» смогут удерживать свою главную звезду?

Дорогой наш человек

Сегодня Эдена Азара оценивают в 120 млн евро – это его пиковая стоимость за все время. Не так уж много, если сравнить с Неймаром или даже Мбаппе. Сага о его переходе в «Реал» длится уже несколько лет, и каждый раз «Челси» непостижимым образом сохраняет его в команде. Лучший футболист Европы 2000 года, а ныне посол «Интера» Луиш Фигу удивлялся: «Будь у «Интера» такие деньги, как у «Реала», мы смогли бы провернуть трансфер Эден Азара, но вот почему испанский клуб игнорирует его, мне непонятно. Очевидно, что Азар сегодня единственный футболист в мире, кто может составить конкуренцию Лионелю Месси».

Шесть лет назад «Челси» отдал за 21-летнего Азара 40 млн евро. Алекс Фергюсон, у которого тоже были виды на покупку бельгийца, с грустью вспоминал: «В 2012 году 34 млн фунтов стерлингов, что просили за Азара, были большие деньги. Прибавьте сюда еще шесть миллионов для его агента. У меня не было таких средств. Сейчас, такая сумма для игрока такого калибра, как Эден Азар, – это капля в море, а тогда мы могли купить двух хороших игроков за такие деньги».

Экс-тренер «Лилля» Руди Гарсия уверял, что Роман Абрамович лично пообещал Азару утроенную зарплату, связавшись с ним через одноклубника Жервиньо. Сам Эден уточнил, что с Жервиньо разговаривал Дидье Дрогба и именно он убедил молодого бельгийца выбрать «Челси». Даже если это было так, нетрудно догадаться, от кого исходила инициатива. Азар в конце концов признался: «Я говорил с Абрамовичем. Мы с ним были на одной волне. Он не давил на меня, но этот разговор во многом повлиял на мое решение выбрать «Челси». Так владелец «пенсионеров» приобрел свой самый ценный актив.

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С тех пор клуб выиграл два чемпионства, Кубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы. «Синие» сменили шесть тренеров, летали по турнирной таблице с первого на десятое место и обратно, пережили уход Фрэнка Лэмпарда и Джона Терри, скандал Моуринью-Карнейро, ссору Антонио Конте с Диего Костой и много чего еще. Но правило, отождествляющее игру Азара с игрой команды, действовало неукоснительно. Благодаря этому «пенсионерам» удалось пережить болезненные перемены с минимальными потерями. За все шесть лет Эден попал в кризисную яму лишь в сезоне-2015/16. Совпадение или нет, но это был третий сезон с Жозе Моуринью. Все остальное время Азар стабильно приносил результат, в среднем набирая за сезон по 22 очка по системе «гол+пас». Бельгиец – настоящий гарант того, что «Челси» не грозит голевая засуха.

Кручу-верчу, обмануть хочу

Техническая одаренность Азара бросалась в глаза с детства и определенно связана с генами: его отец и мать оба профессионально играли в футбол, как и его дед по материнской линии. Когда Карин Азар сообщила руководству своего клуба, что ждет первенца, тренер дал четкую установку: «Роди пацана, года в три дай ему мяч, а потом веди в футбольную школу. С тебя нападающий для сборной! Чтобы не хуже Шифо парень был!» К 27 годам Азар превзошел выдающегося бельгийского хавбека Энцо Шифо и по матчам за сборную, и по голам, и по лучшему достижению на чемпионатах, и по количеству титулов.

«В детстве я учился футболу по видеороликам с Роналдиньо», – вспоминает Эден. Будучи совсем юным, он отрабатывал обводку на младших братьях прямо в гостиной, из-за чего в доме Азаров частенько был слышен звон разбитой посуды. Спустя годы феноменальный дриблинг остался его главной фишкой. В начале 2018-го статистика подтвердила: Эден – лучший дриблер Европы. Его цифры даже лучше, чем у Месси и Неймара. В матче ЧМ-2018 Бразилия – Бельгия Азар сделал 10 обводок – столько же, сколько все бразильцы, вместе взятые!

При этом бельгиец абсолютно лишен футбольного эгоизма. Еще Антонио Конте заметил: «Иногда мне кажется, что Эден рад забивать не больше гола. Если он уже забил и получает еще момент, он предпочитает ассистировать. Этим Азар отличается от Роналду. Он забивает один, но хочет еще два, три или четыре. Месси – тоже». Эден еще может стать более нацеленным на забитые мячи и стать еще более убийственным игроком атаки. Вопрос в том, где именно.

Одна нога здесь, другая – там

Азар удивительно адекватен на фоне большинства суперзвезд. Знаете, почему он остался в «Челси» в 2016-м, когда команда была на грани перестройки и уже было известно о приходе главного закручивальщика гаек Антонио Конте? Цитата: «Бельгиец сообщил будущему главному тренеру «синих», что хочет остаться еще на сезон, так как уровень его выступлений в нынешней кампании не соответствовал его собственным стандартам, потому он собирается исправить это в следующем сезоне». Чертовски круто на фоне капризов Неймара в отношении тренеров или привычки Месси самостоятельно определять состав своей команды.

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Минувшей зимой, когда было очевидно, что дни Конте в Лондоне сочтены, Азар вновь оказался одной ногой в «Реале», однако на этот раз в дело вмешался Роман Абрамович. Владелец «Челси» убедил Эдена, что сейчас тот является лицом клуба и своим уходом сильно ему навредит. Кроме того, предложил улучшенную зарплату в 17 млн евро в год. Азар так и не подписал контракт, но все же остался. Действующее соглашение действует до 2020 года, тем не менее хозяин «аристократов» не прекращает попыток сохранить главный бриллиант своей сокровищницы на как можно более долгий срок.

По итогам сезона-2017/18 «Челси» не попал в Лигу чемпионов, и казалось, что на этот раз «Реал», вынужденный искать замену Криштиану Роналду, точно не упустит своего. Но испанцы вновь остались с пустыми руками. «Пенсионеры» выписали из Италии одного из самых прогрессивных тренеров современности Маурицио Сарри, и Азар решил остаться в Лондоне, тем более что «Реал» покинул Зинедин Зидан, с которым Эден мечтал поработать.

Перспективы «сарризма»

Приход Сарри обозначил резкую смену вектора игры команды, и для Азара это отличная новость. Их объединяет схожий подход к футболу. Это не похоже на суровую каторгу от Антонио Конте или на оборонительную механику Моуринью. Новый тренер отмечает: «Довольно легко стимулировать Азара. Просто надо разрешать ему веселиться на поле. Эден просто любит играть в футбол, поэтому у нас с ним нет никаких проблем». Зато проблемы остаются у конкурентов «Челси» в борьбе за «золото», мечтающих о том дне, когда неудержимый бельгиец отправится кошмарить испанских защитников.

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«Скажу честно, после чемпионата мира я думал уйти, ведь моя мечта – поиграть в Испании, – не скрывает Азар. – Но после разговора с руководством и тренером решил остаться». Чем дольше он играет за «Челси», тем чаще возникает вопрос, стоит ли ему вообще куда-то уходить. Вокруг такого игрока, как Азар, можно построить великую команду. Такой тренер, как Сарри, готов ее создать. Переход в «Реал» испортил карьеры многим классным футболистам. Оставшись в Лондоне, Азар может добиться статуса лучшего игрока в истории «синих». Многие считают его таковым уже сейчас, но статистически такие монстры, как Лэмпард или Дрогба, пока далеко впереди. К тому же у них имеется победа в Лиге чемпионов – это должно мотивировать Азара в первую очередь. Лэмпард отыграл в клубе 13 сезонов, Дрогба – 11, так что у Азара есть все шансы переписать большинство их рекордов и стать новой легендой «Челси».

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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