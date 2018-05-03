Цугцванг «Зенита». Чем будущее питерского клуба отличается от того, что ждет ЦСКА

«Зенит» стал одним из главных разочарований завершающегося чемпионата страны. Питерский клуб под руководством итальянца Роберто Манчини считался главным фаворитом турнира, но после 28 матчей находится на 4-м месте в таблице, лишившись всех шансов на золотые медали. В предпоследнем туре РФПЛ питерцы встречаются в Москве с «Локомотивом», которому до чемпионства необходимо взять два очка в двух оставшихся играх национального первенства.

Встреча «Зенита» с ЦСКА в 28-м туре стала не просто центральной в туре, а ключевой в чемпионате. Нулевая ничья хоть и оставила для обеих соперников турнирные интриги, но прояснила будущее команд уже сейчас. Набранное в Петербурге очко, учитывая календарь двух последних туров, заметно приблизило армейцев к участию в Лиге чемпионов, шестому, кстати подряд. А для «Зенита» потеря двух домашних очков не только обозначила лишение математических шансов на золото, но и намного повысила вероятность очередного отсутствия в главном клубном турнире континента. Что станет для питерцев третьей неудачей подряд.

Питерцы стоят на краю третьего подряд провала. Сложив это число с шестеркой стабильности армейцев, автор еженедельника «Футбол» сделал девять выводов из противостояния «Зенита» и ЦСКА.

1. ЦСКА – вне конкуренции

Ничья в Петербурге гарантировала ЦСКА 17-е подряд участие в еврокубках. Феноменальное достижение для России. Учитывая скромные по сравнению с прямыми конкурентами финансовые и соответственно кадровые возможности, приходится засвидетельствовать – ЦСКА самый эффективный клуб страны. А Евгений Гинер и Роман Бабаев – сильнейшие футбольные менеджеры России. Козырей руководителям ЦСКА добавляют и достижения Виктора Гончаренко.

Очередное попадание с тренером в «десятку» для армейцев давно привычно. Гончаренко не только второй сезон подряд дает результат, который обеспечивает клуб лигочемпионскими деньгами. Белорус доказал, что это можно делать, одновременно омолаживая команду. Васин, Кучаев, Чалов, Жемалетдинов. Можно десятками находить обьяснения, почему эти или другие новые футболисты не появились на заметных ролях в ЦСКА раньше. Но факт в футболе – аргументация упрямая. Закрепились они в ЦСКА именно при Гончаренко, а не Слуцком.

2. Настоящего «Зенита» мы не знаем

«Зенит» в матче с ЦСКА был действительно хорош. Даже с учетом фактора домашних стен и отсутствия у ЦСКА Вернблума и Дзагоева. Соперник приехал играть строго на результат, который по логике игры скорее должен был сложиться в пользу «Зенита». Оказалось, что команда Манчини способна быстро выходить в атаку, оказывается, атакующие футболисты четко знают, что должны делать около чужой штрафной и быстро превращать розыгрыш мяча в опасный момент.

Оказалось, и создавать моменты зенитовцы способны равномерно на протяжении всего матча и разными способами. После индивидуальных проходов и после перепасовке накоротке, коварными забросами в штрафную и фланговыми подачами.

Дополнительное приятное открытие – скоростной, агрессивной и разнообразной выглядела игра хозяев весь матч.

И если таким «Зенит» предстал в решающей встрече с прямым конкурентом, это заставило в недоумении предположить – две трети сезона питерцы тщательно свой потенциал скрывали.

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3. Акинфеев и все остальные

Этот слоган давно раздражает поклонников других вратарей, но матч 28-го тура убедил, что Акинфеев и в 32 года сохраняет за собой право на безоговорочное место основного в ЦСКА и сборной. Когда что-то не ладится в командной игре, результат делают звезды. «Зенит» вполне наиграл на забитый гол, но на «Крестовском» произошел тот случай про который говорят: «очко для команды добыл вратарь». Два спасения после ударов в упор в последней трети матча, безупречная игра на линии и на выходах затрудняла атакующие варианты сопернику и успокаивала партнеров. Которые, как всегда, знали: «сзади подскажут, предупредят и выручат». Надежной и уверенной игрой в ключевом матче Игорь снова указал на разницу между хорошим вратарем и выдающимся.

😫 #любизенитбольшепобед #заболотный A post shared by 1925 (@zenit_spb11) on Apr 29, 2018 at 11:26am PDT

4. Обманчивый ноль Заболотного

Нападающий «Зенита» отыграл «насухо» уже 12-й матч подряд. Шуткам в адрес Антона Заболотного добавляется каверзности по мере пополнения бомбардирского счета Дзюбы, который на «ноль» Заболотного ответил Манчини и Черчесову пятью забитыми мячасм и тремя голевыми передачами за «Арсенал». Но это поверхностный взгляд. Матч с ЦСКА убедил, что не хватает Заболотному только лишь голов. Напрячь соперника борьбой перед воротами? Легко! Обыграть в штрафной Березуцкого? Видели. Оставить Игнашевича за спиной? И это было. Выскочить на ударную позицию так, чтобы пробить без помех? Получалось. Не хватило только гола. Но само по себе наличие моментов говорит тоже говорит о качестве, полезности и прогрессе, который у Антона отметил на пресс-конференции Роберто Манчини.

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Станислав Черчесов оценивает Заболотного тоже не только видимыми каждому категориями. Сколько раз команда вернула себе мяч при активном участии Заболотного? Сколько раз он мяч в передней линии для команды сохранил? Сколько раз его маневры оставляли свободными партнеров? Похоже, эти цифры у Антона в сравнении с другими нападающими окажутся весьма увлекательными. А что до количества голов, так у него с ними и в «Тосно» было не так чтоб очень – всего 4 в 16 матчах чемпионата. Но этого оказалось достаточно, чтоб заинтересовать «Зенит» и закрепиться в сборной.

Похоже, в стабильности и заключается один из плюсов Заболотного на фоне того же Дзюбы. Уровень полезности Антона независим от перепадов настроения, имени и особенности игры соперника. У Артема же вероятность феерии нарастает обычно, когда предстоит встреча с тем, кому надо что-то, почему то и зачем то доказать. Это различие и делает Заболотного для тренеров более понятным.

5. Защита ЦСКА лучше всех

Суммарный возраст трех защитников-ветеранов ЦСКА на данный момент… 108 лет. Матчем с «Зенитом» Игнашевич с братьями Березуцкими убедили, что опыт в некоторых случаях оказывается поважнее тех качеств, которые с годами теряются. И дело не только в идеальной сыгранности между собой и вратарем, позиционной грамотности и твердом знании, что у своих ворот можно, а что нельзя. Поддавить на соперника в единоборстве с таким рвением, которое может в эпизоде и не требуется, найти момент для паузы, ловко и без последствий со стороны судьи растягивать время ввода мяча в игру – на результат это трио умеет играть, пожалуй, лучше всех в России.

И это еще без бравого помощника Вернблума! Да, лондонский «Арсенал» показал, что вихревой темп и мудреная перепасовка могут превращать Игнашевича с Березуцкими в зрителей при любых помощниках. Но в России, против знакомых от и до соперников, да еще не требующих носиться в максимальном темпе, ветераны способны быть в порядке и в следующем сезоне.

6. Ностальгия по Халку

Эпоха бразильца в «Зените» осталась противоречивой. Первый трофей с Халком команда выиграла лишь на третий сезон, всего совместных трофеев оказалось три – мизер по сравнению с тем, на что рассчитывали, приглашая игрока сборной Бразилии. Все это время «Зенит» нещадно критиковали за халкозависимость. Порой излишнее увлечение форварда индивидуальной игрой превращала футбол команды в предсказуемый. А если выдавался не день Халка, то других эффективных вариантов в атаке у питерцев не находилось.

Но все же убедительней о его роли Халка в «Зените» говорят цифры – 56 голов в 97 матчах.

А волшебный футбол бразильца образца осени 2015 года, с рекордными пятью победами в групповом турнире лиге чемпионов, лучше любых рассуждений показали, что бразильский нападающий умеет на поле все – и отбирать мячи, начиная атаку, и тонко чувствовать партнеров, создавая им один момент за другим, и наслаждаться ролью ассистента, помогая штамповать голы Артему Дзюбе и другим партнерам. Тогда же специалисты, отмечая исключительность роли Халка для команды, признавались, что футболиста с таким широким атакующим функционалом и столь мощным влиянием на командую игру в «Зените» еще не было.

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Матчи, похожие на встречу с ЦСКА, выигрывал для «Зенита» именно бразилец. Когда расклад на поле, как иногда выражаются тренеры, — «туда-сюда», когда соперник гнется, но не ломается, выручает тот, кто способен сделать разницу. Халк и делал. В том числе и в решающих матчах сезона с тем же ЦСКА – в 2015-м и 2016-м годах дубли бразильца обеспечивали победу «Зенита» в Петербурге. Впрочем, Халк был такой не один. Вместе с ним и до него, разницу делали Данни и Кержаков, Широков и Зырянов, еще раньше Аршавин.

Теперь же мастера, способного вопреки игре делать регулярно результат в атаке, в «Зените» не просматривается. Или же такая прима есть, но свои возможности тщательно скрывает? Фамилии тогда назовите сами.

7. Загадочный ЦСКАПри всем восторге, который заслуживают армейцы в соотношении «цена-качество» (читай – результат), и комплиментах ветеранам команды, ЦСКА сегодня, пожалуй, самая странная команда России из числа записных фаворитов. Да, в этом сезоне команда, учитывая кадровые возможности, выступила на «ура» — четвертьфинал в Лиге Европы, очередное место в Лиге чемпионов. Но здесь тот самый случай, когда не понимаешь, что сей результат значит. Что это – фундамент будущих побед или же последний всплеск заслуженной и стареющей команды?

Потенциал команды хотя бы на ближайший сезон выглядит сегодня загадкой без шансов на подсказку.

Всегда трудно понять возможности команды, когда одни уже не могут, а другие еще не готовы. Даже если трио защитников -ветеранов сохранится на следующей сезон в полном составе, держать высочайший уровень из матча в матч – уже не про них. Их верный помощник Вернблум контракт еще не продлил. К тому же и ему скоро стукнет 32. В атака тоже под вопросом – уйдет после сезона Муса. А компании молодых – Кучаеву, Бистровичу, Гордюшенко, Хосонову, Чалову и Жемалетдинову еще только предстоит осилить путь ровесника Головина, чтоб встать в один ряд с партнерами, готовыми каждую неделю делать результат.

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8. Смольников против Фернандеса

Кроме турнирной матч питерцев и армейцев таил еще и локальную интригу. Ведь правые защитники – конкуренты в сборной России. Внимательное наблюдение и сравнительный анализ полезности Игоря Смольникова и Мариу Фернандеса навели на мысли, что Станислав Черчесов прячется за дипломатическими приемами, когда говорит о конкуренции на этой позиции в сборной. Конечно, российского бразильца никто от конкуренции не освободит. Но на сегодня на фоне Смольникова расклад выглядит очевидным в пользу Фернандеса. Он занимает позицию так и держит зазор перед соперником такой, что в его рывку в свою зону, похоже, готов всегда. Борьбе с непредсказуемым итогом он предпочитает действие на опережение. С мячом лишние касания делает редко, а уж если врывается в зону атаки, то обычно в самый уязвимый для соперника момент.

Смольников, именно как защитник, в очередной раз показался сомнительной фигурой. И чем выше скорости и уровень соперника, тем настойчивей эти сомнения о себе напоминают.

Игоря давно и справедливо хвалят за готовность в любом эпизоде отдаваться борьбе. Но порой эта чудная самоотверженность – результат позиционных просчетов. Высокая скорость Смольникова нравится многим тренерам, но и она в топовых матчах оборачивается против защитника. Который оказывается неготовым управлять своим движением так, чтобы вовремя реагировать на перемещения соперников.

Матч с ЦСКА высветил и атакующие проблемы зенитовца. Несколько раз он в районе центральной линии получал мяч в моментах, где «взорвать» ситуацию на поле можно было одним касанием – быстрый пас обещал «вскрыть» оборону армейцев. Но Игорь предпочитал надежную обработку мяча, когда же оказывался готов к передаче, в армейском тылу все уже было перестроено, подстраховано и перекрыто. Оценивай мы полезность Смольникова в заключительной фазе атаке, возможно, расклад заочного спора с Фернандесом выглядел бы по другому. Но крайний защитник все же чаще действует на свой половине и в начальной фазе атаки, а здесь на сегодня преимущество армейца выглядит безоговорочным.

9. Ребус для руководства «Зенита»

Боссам питерского клуба что-то решать придется в любом случае. Но, похоже, пока поиск вектора для решения выбраться из тупика не позволяет. Кого посчитать главным виновником провальных результатов сезона? Какие выводы взять за основу работы над ошибками? Высшее руководство клуба сейчас находится в роли шахматиста, угодившего в цугцваг. Куда фигуру не двинь, везде грозит стать еще хуже. Снова заняться перетряхиванием менеджмента – получить эксперимент с непредсказуемыми последствиями. Отпустить на все четыре стороны Манчини – тогда придется снова кромсать политику клуба, ведь сделанные его основными активами аргентинцы приходили именно к итальянцу.

А еще руководству придется крепко задуматься и озадачить тренера (кто б им после сезона ни оказался) судьбой еще одной команды. Из аренды скоро вернется 11 зенитовцев.

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Главные фигуры среди них не только Дзюба с Шатовым, нет. Командированный до Артема в «Арсенал» Лука Джорджевич забивал там голы один краше другого и всего сделал это в чемпионате 7 раз. Если вы снисходительно усмехнулись, то, наверное, правы. 7 мячей – по меркам больших голеадоров весьма скромная цифра. Да и они забиты в «Арсенале» и чемпионате России, а не «Зените» и Лиге Европы. Но все же – забил Джорджевич в чемпионате больше, чем зенитовцы Заболотный, Полоз, Ригони и Дриусси вместе взятые. Еще раз. И внимательно. Один Джорджевич. Забил. Больше. Четырех. Вместе взятых нападающих «Зенита». Стоивший ему в межсезонье больше 30 миллионов Евро! Вы еще сомневаетесь, что разговор в высоких зенитовских кабинетах назревает суровый?

Текст: Максим Михалко

Фото: ФК «Зенит», Сергей Дроняев, Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»