ЦСКА — «Зенит», «Барселона» — «ПСЖ». Анонс главных матчей

Грядущая неделя обещает быть богатой на яркие матчи. Наконец возвращается РФПЛ, стартуя с одного из самых зрелищные противостояний России — ЦСКА против «Зенита». В Лиге чемпионов поверженная в первой игре «Барселона» примет «ПСЖ». Каталонцы будут всеми силами пытаться вернуть возможность продолжить выступления в еврокубке. Еженедельник «Футбол» — о встречах, обязательных к просмотру.

4 марта

«Эйбар» — «Реал» Мадрид

Место: Испания, Эйбар

Стадион: «Ипуруа»

Время: 18:15 (мск)

«Оружейники» вновь попытаются отнять очки у «Реала» ради квалификации в Лигу Европы.

«Реал» неожиданно оступился в матче с «Валенсией», и интрига в чемпионате Испании вновь ожила. На этот раз на пути «сливочных» встал «Эйбар», который в этом сезоне уже забирал очки у «Севильи», «Реал Сосьедада» и того же мадридского «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». «Оружейники» набрали отличный ход, одержав 3 победы за последние 4 матча с общей разницей мячей 11–3. «Эйбар», высшим достижением которого является 14-е место в Ла Лиге, неожиданно для многих борется за попадание в Лигу Европы. Сможет ли баскский клуб вновь отнять очки у мадридского суперклуба, но на этот раз в родных стенах?

4 марта

ЦСКА – «Зенит»

Место: Россия, Москва

Стадион: Арена ЦСКА им. Григория Федотова

Время: 16:30 (мск)

Битва двух самых титулованных клубов страны XXI века.

Чемпионат России возобновится одним из самых зрелищных матчей российского первенства. Два гранда отечественного футбола столкнутся в поединке на новом армейском стадионе. Каждый из клубов мечтает о победе: ЦСКА – чтобы вернуться в чемпионскую гонку; «Зенит» – чтобы оставить конкурентов позади и продолжить преследование лидирующий «Спартак». За 10 последних очных встреч красно-синие сумели победить «Зенит» лишь однажды – в марте 2014-го, однако на выезде петербуржцы играют плохо, и фактор домашних трибун должен сыграть армейцам на руку: в последних 6 гостевых матчах «Зенит» проиграл 5 встреч и лишь однажды сумел добыть ничью. В победе нуждаются оба клуба, но кто окажется сильнее?

8 марта

«Факел» — СКА

Место: Россия, Воронеж

Стадион: Центральный стадион профсоюзов

Время: 17:00 (мск)

Борьба за путевку в РФПЛ вспыхнет с новой силой.

Самая настоящая битва за повышение в классе разворачивается в ФНЛ. В первом же туре после возобновления турнира зрителей ожидает интереснейший матч двух прямых конкурентов в борьбе за выход в Премьер-лигу. В первом круге команды подарили болельщикам интереснейшую игру, завершившуюся боевой ничьей со счетом 1:1. Множество опасных моментов, эффектных сейвов голкиперов и настоящая мужская борьба за каждый сантиметр поля – лишь малая часть того, чем запомнилась первая встреча СКА и «Факела». Теперь же команды поставят на кон все ради победы, ведь любой потерей очков команда рискует вылететь из зоны стыковых матчей. Сумеет ли воронежский клуб одержать победу и ворваться в четверку лидеров?

8 марта

«Барселона» — «ПСЖ»

Место: Барселона, Испания

Стадион: «Камп Ноу»

Время: 22:45 (мск)

Сумеют ли каталонцы вернуться в борьбу за самый престижный европейский трофей?

14 февраля «ПСЖ» удивил весь мир потрясающей игрой и безоговорочным превосходством над «Барселоной», забив в ворота «сине-гранатовых» 4 безответных мяча. Теперь «Барселона» сделает все, чтобы совершить один из наиболее выдающихся камбэков в истории еврокубков, ведь ранее отыграть столь большой разрыв в плей-офф ЛЧ не удавалось ни одному клубу. Несмотря на то что задача, стоящая перед каталонцами, кажется практически невыполнимой, страницы истории «Барселоны» помнят множество противостояний, когда клуб совершал чудо в самых что ни на есть безнадежных ситуациях. Совершит ли «Барса» еще одно?

Текст: Вадим Павлов

Фото: Global Look Press, Официальный сайт «Факела»