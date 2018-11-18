CSKA GIRL: как бюджетно съездить в Мадрид на матч «Реал» — ЦСКА

Огромное количество болельщиков ПФК ЦСКА отправляются за своей командой не только по городам России, но даже в другие страны, совмещая это с запланированным отдыхом. Как съездить на выезд «на широкую ногу» и ни в чем себе не отказывать долго объяснять не нужно, а вот как отдохнуть в Италии на 30 000 руб. (включая перелет) знают не все.

Мы встретились с Александрой Литовских, болельщицей ЦСКА, чтобы узнать подробнее о ее бюджетном выезде в Италию и предстоящем путешествии в Мадрид, на матч «Реал» — ЦСКА 12. 12. 2018. Уверены, что лайфхаки от Александры будут многим очень полезны. Кстати, она организует футбольные туры и у вас еще есть время к ней присоединиться.

Выезд в Италию 30 825 рублей

Перелет + 8 ночей + билеты на матч

Билеты

Москва-Пиза 2800

Рим-Москва 4500

Автобусы

Пиза — Флоренция 610

Флоренция — Рим 915

Хостелы

Пиза (1 ночь) 1520

Флоренция (2 ночи) 2280

Рим (5 ночей) 7600 с завтраком

Еда

Около 7 000

Билет на матч

3600

Для того, чтобы вы могли оценить недорогой хостел, мы подготовили эту подборку фотографий:

Не можем обойти тот факт, что выезд в Рим был омрачен неприятным событием и один из болельщиков по-прежнему нуждается в нашей помощи

Выезд в Мадрид. Матч «Реал» — ЦСКА

Советы для подготовки маршрута

Берите жилье с завтраком. Скорей всего в хостеле он будет очень простым, но это лучше, чем «гонять» по городу в поисках подходящего места. Голодный фанат — злой фанат. Устройте пикник в парке Ретиро. Купите в местном супермаркете хамона, хлеба и вина. Погода обещает быть хорошей, для декабря, 13-15 градусов тепла. Сходите на фламенко. В марте 2017 я была в кафе Cafe de Chinitas. Представление и бокал вина стоят 36€. На это стоит потратить деньги и время. Билеты можно купить на месте или на их сайте. Приходите заранее на стадион и поддерживайте команду до финального свистка. Будет сложно, но все мы знаем главные слова: «Первым будет ЦСКА Москва!»

Источник: CSKA GIRLS

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба