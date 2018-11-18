CSKA GIRL: как бюджетно съездить в Мадрид на матч «Реал» — ЦСКА

Огромное количество болельщиков ПФК ЦСКА отправляются за своей командой не только по городам России, но даже в другие страны, совмещая это с запланированным отдыхом. Как съездить на выезд «на широкую ногу» и ни в чем себе не отказывать долго объяснять не нужно, а вот как отдохнуть в Италии на 30 000 руб. (включая перелет) знают не все.
Мы встретились с Александрой Литовских, болельщицей ЦСКА, чтобы узнать подробнее о ее бюджетном выезде в Италию и предстоящем путешествии в Мадрид, на матч «Реал» — ЦСКА 12. 12. 2018. Уверены, что лайфхаки от Александры будут многим очень полезны. Кстати, она организует футбольные туры и у вас еще есть время к ней присоединиться.
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⠀ Мы обещали делиться с вами полезной информацией, поэтому в этом выпуске: листай видео📲 ⠀ 🔺@sasha_litovskikh: "Я знаю, как съездить на выезд в Италию за 30 000 руб." 8 ночей * ⠀ 🔺Советы тем, кто собирается в Мадрид, на матч Реал — ЦСКА 12.12.2018. ⠀ P/S ✈️Мадрид. У вас ещё есть время присоединиться к @sasha_litovskikh, она организует футбольные туры. ⠀ Более подробная информация + прайсы поездок совсем скоро у нас в блоге на @ftbl60 ⠀ #ЦСКА #CSKAGIRLshow #CSKAGIRL #CSKA #ЦВБП
Выезд в Италию 30 825 рублей
Перелет + 8 ночей + билеты на матч
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Тезисно о последних днях 1️⃣ Бесят участники дорожного движения в Риме, которые срут на правила дорожного движения ⠀ 2️⃣ ЦСКА крупно проиграл Роме и все погнали списывать нас со счетов. Не надо так 😠 ⠀ 3️⃣ Трагедия в метро заставила задуматься над многими вещами. Тут сложно написать тезисно, ибо меня бомбит. ⠀ Если что-то случается с обычными людьми, не дай Бог детьми — ТРАГЕДИЯ. С фанатами — так им и надо, ведут себя как уроды, пусть получают. Серьёзно?! ⠀ Надеюсь, среди моих подписчиков не найдётся людей с подобными мыслями. ⠀ 4️⃣ Именно фанаты всегда поддержат друг друга в сложной ситуации, клуб приложит максимальные усилия для решения всех проблем. Как сейчас и происходит. ⠀ 5️⃣ Когда уезжаете из страны, не пренебрегайте страховкой. И договоритесь с родными на случай, если что-то случится, что им делать. ⠀ Поговорила с мамой, а она в ужасе от того, что даже не знает, что ей делать в такой ситуации. Вот приеду, дам инструкцию. ⠀ 6️⃣ Всем кто переживал, большое спасибо! Приятно знать, что вам не все равно. Если хотите помочь пострадавшим в сторис Контакты. ⠀ Берегите себя и поменьше стереотипов, друзья 🙌🏻 ⠀ #италия #рим #цска #фанатыцска #цвбп #лигачемпионов #cska #cdkagirl #italia #italy #rome #warningcskaishere
Билеты
Москва-Пиза 2800
Рим-Москва 4500
Автобусы
Пиза — Флоренция 610
Флоренция — Рим 915
Хостелы
Пиза (1 ночь) 1520
Флоренция (2 ночи) 2280
Рим (5 ночей) 7600 с завтраком
Еда
Около 7 000
Билет на матч
3600
Для того, чтобы вы могли оценить недорогой хостел, мы подготовили эту подборку фотографий:
Не можем обойти тот факт, что выезд в Рим был омрачен неприятным событием и один из болельщиков по-прежнему нуждается в нашей помощи
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Дорогие друзья и знакомые!!! 23.10.2018 г. я попал в ту самую трагедию в Римском метро. В настоящий момент я нахожусь в госпитале г. Рим, где врачи борются за сохранность правой ноги, т.к риск ее ампутации будет сохраняться в течении 3-5 месяцев. На данный момент срок прибывания в Италии увеличен до 1,5 месяцев в связи с необходимостью 2 операций. В дальнейшем многомесячная реабилитация 6-8 месяцев, если мне повезёт и сохранят ногу. В связи с этим я вынужден обратиться к Вам за финансовой помощью, для осуществления дорогостоящего медицинского лечения на территории Италии и России, а так же для пребывания одного из членов моей семьи, который вынужден в связи со случившимся находиться рядом. Так же моя сестра является официальным представителем на территории Италии всех пострадавших в этой трагедии. Встреча с ней состоится 02.11.2018г. В 12:00 по адресу: Клуб болельщиков ПФК ЦСКА на стадионе. Номер карты: 5469380063117807 Получатель: Анна Сергеевна Б. Номер счета карты: 40817810438067333067 Банк получателя: Сбербанк
Выезд в Мадрид. Матч «Реал» — ЦСКА
Советы для подготовки маршрута
- Берите жилье с завтраком. Скорей всего в хостеле он будет очень простым, но это лучше, чем «гонять» по городу в поисках подходящего места. Голодный фанат — злой фанат.
- Устройте пикник в парке Ретиро. Купите в местном супермаркете хамона, хлеба и вина. Погода обещает быть хорошей, для декабря, 13-15 градусов тепла.
- Сходите на фламенко. В марте 2017 я была в кафе Cafe de Chinitas. Представление и бокал вина стоят 36€. На это стоит потратить деньги и время. Билеты можно купить на месте или на их сайте.
- Приходите заранее на стадион и поддерживайте команду до финального свистка. Будет сложно, но все мы знаем главные слова: «Первым будет ЦСКА Москва!»
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Анонс поездки в Мадрид 🤤 ⠀ ЦЕНА 💵 14500 ₽ ⠀ КОГДА? 📅 10 декабря — 14 декабря 2018 года ⠀ ГДЕ ЖИТЬ? ⠀ 🛏 4 ночи в крутом хостеле в центре города. Если ты всё ещё подвержен стереотипам о хостелах, я найду тебе отель/апартаменты по вкусу. Цена, естественно, увеличится. На сколько — только букингу известно 😉 ⠀ КАК ЛЕТЕТЬ? ⠀ ✈️ перелёт не входит в стоимость тура. Я предлагаю варианты и помогаю приобрести билеты. Ты выбираешь сам как тебе лететь: с пересадками или без; с багажом или без; ночью или днём. ⠀ НУЖНА ЛИ ВИЗА? ⠀ Да. Если нет, сделаем быстро и чётко. ⠀ ЧТО ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ? ⠀ 🍩 завтрак на все дни в Мадриде. Без изысков. 🛏 проживание в хостеле в центре 💵 расходы на перемещение аэропорт/хостел/аэропорт. На стадион, если поедешь на футбол ( билет не входит в стоимость). Когда появится информация о стоимости, я тебе сообщу ) 💊 медстраховка с покрытием до 30 000€ 📸 часовая фотопрогулка по городу. Несколько обработанных фото + все исходники. 🍂 пикник в парке Ретиро 👩🏻💻 ежедневная программа и сопровождение по маршрутам нашей мини-группы. ⠀ Данное предложение с ценой 14500₽ актуально до 21 ноября. Дальнейшее изменение цены зависит от роста цен на жильё. ⠀ Есть вопросы?) Пиши в Директ, вотсап или звони. Номер под сохранёнными сторис 🤫 ⠀ #путешествиенезахулиардрублей #путешествие #выезд #испания #мадрид #турвмадрид #выездвмадрид #турвиспанию
Источник: CSKA GIRLS