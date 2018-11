CSKA GIRL: как бюджетно съездить в Мадрид на матч «Реал» — ЦСКА

View this post on Instagram

⠀ Мы обещали делиться с вами полезной информацией, поэтому в этом выпуске: листай видео📲 ⠀ 🔺@sasha_litovskikh: "Я знаю, как съездить на выезд в Италию за 30 000 руб." 8 ночей * ⠀ 🔺Советы тем, кто собирается в Мадрид, на матч Реал — ЦСКА 12.12.2018. ⠀ P/S ✈️Мадрид. У вас ещё есть время присоединиться к @sasha_litovskikh, она организует футбольные туры. ⠀ Более подробная информация + прайсы поездок совсем скоро у нас в блоге на @ftbl60 ⠀ #ЦСКА #CSKAGIRLshow #CSKAGIRL #CSKA #ЦВБП