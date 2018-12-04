CSKA GIRLS: «Не форма красит ЦСКА, а ЦСКА — форму!»

Мы очень долго ждали новую форму от Umbro и начало сезона ПФК ЦСКА отыграли в привычной нам экипировке от Adidas.

В середине сентября были представлены три основных игровых комплекта на сезон-2018/19 от Umbro. Мнения болельщиков разделились на «О, старая-добрая форма Umbro»! и «Почему не Nike?». Действительно, если смотреть на востребованность брендов, Umbro за пять лет на российском рынке экипировала далеко не топовые футбольные клубы нашей страны и явно сдала позиции.

Но для ПФК ЦСКА и многих болельщиков бренд Umbro — это больше, чем просто экипировка. Это целая история из многочисленных побед и воспоминаний, чего стоит тот самый Кубок УЕФА в 2005 год, взятый армейцами именной в Umbro

Больший отклик среди болельщиков ПФК ЦСКА нашел комплект в белом цвете.

А мы, как преданные болельщицы ПФК ЦСКА, считаем, что не форма красит ЦСКА, а ЦСКА — форму!

Чтобы освежить память, представим вашему вниманию несколько исторических фактов о бренде Umbro и наш видео — обзор

7 фактов

Компания Umbro — британский бренд, основанный в 1920 году.

Более 80 лет компания Umbro была поставщиком спортивной одежды для английской Премьер-лиги.

2007 году бренд Umbro купила компания Nike, но уже в 2012 полностью от него отказалась.

Компания Umbro сотрудничала с ПФК ЦСКА дважды: с 1991 — 1994 год и с 2000 по 2008 год.

В Umbro ПФК ЦСКА одержал много громких побед, в том числе завоевал Кубок УЕФА в 2005 году.

В России компания Umbro являлась поставщиком спортивной одежды для разных футбольных клубов: «Динамо», «Крылья Советов», «Алания», «Рубин», «Урал».

Крайнее появление бренда в России было в 2015 году, экипировка футбольной команды «Сатурн» .

Все новое — хорошо забытое старое! И в 2018 бренд Umbro вновь вернулся к ПФК ЦСКА

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба