CSKA GIRLS: итоги 2018

У менеджмента футбольных клубов и их болельщиков итоги года всегда разные. Мы не будем рассказывать о победных матчах и самых запоминающихся голах, это и так останется в памяти навсегда. В итоговом выпуске за 2018 год мы расскажем вам о том, что происходило за пределами футбольного поля и раскроем имена тех, кто смог так преобразить соц. сети ПФК ЦСКА в ушедшем году.

Краткое содержание выпуска

Итоги 2018

Уход Братьев Березуцких и Сергея Игнашевича

Переход Александра Головина в Монако

Полная перезагрузка нашей команды

Открытия 2018

SMM ПФК ЦСКА — Евгений Михутов

Клубный фотограф Денис Тырин

PROМОЛОДЕЖКУ

Результаты 2018

Сергей Игнашевич + Молодежка

TOP 5 лучших игроков молодежной команды по мнению болельщиц

CSKA! Lets’go!

Все о выездах 2018

TOP3 самых запоминающихся городов

TOP3 мест, где вкусно, атмосферно и недорого

TOP2 жилья на выездах 2018

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба