CSKA GIRLS: итоги 2018

View this post on Instagram

Специально выжидали , чтобы вы пришли в себя после НГ🎉 Можете достать остатки оливье из холодильника и ознакомиться с итогами 2018 года на нашем канале в IGTV📺 ⠀ В выпуске: ⠀ ▪️Итоги 2018 @pfc_cska — Уход Братьев Березуцких и Сергея Игнашевича — Александр Головин✈️Монако — Перезагрузка команды🔄 — ЧМ 2018 ⚽️ ⠀ ▪️Открытия 2018🏆 ⠀ SMM ПФК ЦСКА Евгений Михутов по секрету 📲 @mikhutov ⠀ клубный фотограф Денис Тырин📸 по секрету 📲 @dentyrin ⠀ ▪️PROМОЛОДЕЖКУ — Результаты 2018 🗓 — Сергей Игнашевич🤝 Молодежка — TOP 5 лучших игроков молодежной команды по мнению болельщиц ⠀ ▪️CSKA! Lets’go! Всё о выездах 2018 . — TOP3 самых запоминающихся городов🌃 — TOP3 мест: вкусно/атмосферно/недорого🍽 — TOP2 жилья на выездах 2018🏠 ⠀ Ведущие: @wowamore @sasha_litovskikh @anastasiasenkova_ @dovlatova_koshka ⠀ Для всех, кто любит не только посмотреть , но и почитать подробнее -скоро в нашем блоге на www.ftbl.ru ⠀ #CSKAGIRLshow #CSKAletsgo #PROМОЛОДЕЖКУ #CSKA #CSKAGIRL #ЦВБП