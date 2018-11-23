CSKA GIRLS: 5 весомых причин посетить баскетбол

Когда футбольных матчей становится меньше, а свободных вечеров больше, армейские болельщики стараются чаще посещать баскетбольные и хоккейные сражения красно-синих. Мы отправились на ожидаемый баскетбольный матч ЦСКА – «Жальгирис» в «Мегаспорт», чтобы поддержать армейцев и выяснить существенные отличия футбольных от баскетбольных матчей в конце морозного ноября. Сходив не только на сам матч, но и заглянув во все предматчевые зоны, мы отметили 5 весомых причин посетить баскетбол в холодное время года.

Блог болельщиц армейского клуба

5 весомых причин посетить баскетбол

1. Тепло. И этим все сказано

Когда мы собираемся на футбол в ноябре-декабре, то достаем из шкафа все, что не одели бы никогда и ни при каких обстоятельствах куда-то еще. У настоящей болельщицы есть «та самая куртка» для футбола, обычно она очень теплая, бесформенная и до колен.

А на баскетболе тепло, совсем другое дело! Нас можно встретить там и в юбках, и в платьях и даже на каблуках.

2. Семейный досуг

Дети. Очень много детей. На футболе не встретишь мамочек с колясками и грудничками, на баскетболе — обычное дело. Приходят целыми семьями, кто-то оставляет детей в «детской комнате» с аниматором и спокойно отправляется на матч.

Хочется отметить, что на нашем домашнем стадионе ЦСКА тоже есть детская комната с многочисленными развлечениями, но она предназначена исключительно для одного сектора. А здесь эти удобства доступны для всех, что не может не радовать.

Весомая причина посетить баскетбольный матч всей семьей.

3. Фуд — корт

Разнообразие. Если вы не успели поужинать, то точно найдете массу вариантов для того, чтобы утолить голод перед началом баскетбольного матча или в перерыве. Салаты, супы, бутерброды, выпечка, соки, кофе, мороженое… На футболе у нас такого многообразия нет и очереди в фуд-корте больше, но чувство достижения горячего чая у замерзшего болельщика ни с чем не сравнится. И еще, очень приятно держать в руке стаканчик с логотипом ПБК ЦСКА.

4. Зрелищность

Шоу перед началом матча от известных групп/исполнителей, креативное представление команд, музыкальное сопровождение, шикарная группа поддержки и развлекательное шоу клубного телевидения, которое снимается на кромке баскетбольной площадки матча.

В общем, абсолютно все сделано для комфорта болельщиков. Даже автограф-сессия с кем-то из игроков ПБК ЦСКА всегда является обязательной процедурой перед началом матча, фирменные карточки для автографов предоставляются болельщикам бесплатно. Нам кажется, это очень весомый повод посетить баскетбольный матч ПБК ЦСКА. Даже не верится, что все это по цене одного билета на матч.

5. Фотокарточка на память

Согласитесь, это очень приятный бонус! Автомат с моментальными фото в предматчевой зоне обратил на себя внимание большой очередью. Потому что все хотят памятное фото с отметкой матча сразу с места событий. Мы долго искали стоимость одного напечатанного фото, но узнали, что это тоже бесплатно. Мелочь, а так приятно.

Уверены, что дочитывая пятый пункт наших причин, вы укрепились в желании купить билет на ближайший декабрьский матч ПБК ЦСКА. Чтобы долго не искали:

До встречи на футболе, баскетболе! ЦСКА всегда будет первым!

Источник: CSKA GIRLS

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба