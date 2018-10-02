«CSKA GIRL SPORT». Экспертное мнение: «ЦСКА обыграет «Реал», а забьет Чалов»

ЦСКА — это клуб с традициями. Болеют за армейцев целыми поколениями, семейные сектора заполняются особой атмосферой, где тоже есть свои герои.

Юные болельщики ЦСКА Миша и Ваня — двойняшки одной из участниц проекта «CSKA GIRL SPORT», Екатерины Буторевой. В свои шесть лет они посещают не только все домашние матчи ПФК ЦСКА, но и выездные! Первый раз пришли на стадион в свой день рождения, когда им исполнилось четыре года, на матч за Суперкубок ЦСКА – «Зенит». С тех пор ходят регулярно, всей семьей и матчи на домашней Арене ЦСКА могут пропустить исключительно по причине болезни.

Болельщики красно — синих часто называют мальчишек юными Березуцкими, Ваня и Миша занимаются футболом второй год в ДЮСШ ПФК ЦСКА в бесплатной группе 2012 г.р.

Мы встретились с Ваней и Мишей, чтобы поговорить о ЦСКА и предстоящем матче Лиги чемпионов мадридским «Реалом». Их экспертное мнение здесь:

CSKA GIRL Блог болельщиц армейского клуба