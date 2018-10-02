«CSKA GIRL SPORT». Экспертное мнение: «ЦСКА обыграет «Реал», а забьет Чалов»

ЦСКА — это клуб с традициями. Болеют за армейцев целыми поколениями, семейные сектора заполняются особой атмосферой, где тоже есть свои герои.
Юные болельщики ЦСКА Миша и Ваня — двойняшки одной из участниц проекта «CSKA GIRL SPORT», Екатерины Буторевой. В свои шесть лет они посещают не только все домашние матчи ПФК ЦСКА, но и выездные! Первый раз пришли на стадион в свой день рождения, когда им исполнилось четыре года, на матч за Суперкубок ЦСКА – «Зенит». С тех пор ходят регулярно, всей семьей и матчи на домашней Арене ЦСКА могут пропустить исключительно по причине болезни.
Болельщики красно — синих часто называют мальчишек юными Березуцкими, Ваня и Миша занимаются футболом второй год в ДЮСШ ПФК ЦСКА в бесплатной группе 2012 г.р.
Мы встретились с Ваней и Мишей, чтобы поговорить о ЦСКА и предстоящем матче Лиги чемпионов мадридским «Реалом». Их экспертное мнение здесь:
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Наша новая рубрика #ТопаетМалыш и экспертный прогноз Миши и Вани: 1:0 в пользу @pfc_cska_official, забьет @chal_f9 ❤️💙⚽️ . Юные футболисты занимаются в ДЮСШ ЦСКА и нам кажется, что подрастает достойная смена Березуцким 💪🏼 . Подробнее скоро в нашем блоге “CSKA GIRL” на сайте @ftbl60 💬 . P/S Кстати, двойняшки посещают каждый матч и сегодня тоже идут на стадион, будут гнать команду вперёд #ЦСКАРеал 🗣 . .⠀ Family @dima_ra @ekaterinabutoreva ❤💙 ——— #CSKAGIRLsport #ComeOnGym #ComeOnGymТрансформация #ДэнМеняет #ЗанимайсяДоНеузнаваемости #CSKA #ФитнесПроект #Перезагрузка #ЦСКА #Похудение #Борьба #МеняйсяДоНеузнаваемости #FightWear