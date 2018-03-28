Cистема вместо индивидуальности. Cборная России уступила звездам Франции

Одно очко с разницей мячей 4-10. Таков итог четырех встреч подряд с соперниками из разряда «топ» — Аргентиной (0:1), Испанией (3:3), Бразилией (0:3) и Францией (1:3). При всей закономерности этих цифр, в матче с Францией сработала и вторая закономерность – второй из спаренных контрольных матчей сборная России снова провела сильнее первого.

Заболотный и Мбаппе

Если с Бразилией в Москве шансов зацепиться не просматривалось вовсе, то в питерском матче даже при заметном превосходстве соперников в мастерстве, результат мог оказаться другим. Да, первые два гола французов наглядно указали на разницу в индивидуальных качествах между российскими футболистами и теми, кто выступает за сборные – фавориты чемпионата мира.

Вот и встреченный в ложе прессы Леонид Слуцкий, комментировавший матч по ТВ, на просьбу поделиться впечатлениями лишь развел руками: «Что сказать, когда в соперниках одна из лучших команд мира».

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Впрочем, и против такой команды Россия во втором тайме смотрелась вполне достойно – плотность в середине и слаженные перемещения позволяли часто перехватывать мяч в перспективных для контратак зонах.

Гол Федора Смолова выглядел вовсе не случайным, а стал результатом наигранной комбинации – с быстрым переводом мяча на дальнюю штангу.

Четкая перепасовка, которая на нескольких отрезках удавалась сборной России, заставила по- новому оценить стабильность состава, который в какой-то момент выбрал и продолжает наигрывать Станислав Черчесов. На пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос о невызванном игроке, тренер сказал, что без отлаженной системы в игре никакая индивидуальность не поможет.

Наработки Черчесова бросались в глаза и при контратаках, и в позиционном нападении. Каждый из российских футболистов знал, какую занимать позицию и что делать, когда в его зону придет мяч. Разница в деталях. Получает Антон Заболотный мяч в штрафной, но доступная для зенитовца скорость работы с мячом оказывается недостаточной для того, чтобы оставить статистом защитника. Тут же пример обратный – Мбаппе самостоятельно входит в штрафную, накручивает в который раз защитников и «прошивает» Андрея Лунева.

Ошибку вратаря признал после матча и главный тренер, но даже отрази в том эпизоде Лунев мяч – расклад на поле от этого бы не изменился. Быстрых, проникающих, верховых, да каких угодно передач в нашу штрафную прибывало очень много и голевых шансов у французов было бы предостаточно.

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Стабильность и поиск Черчесова

На вопрос о выводах после встреч с командами из первой десятки рейтинга ФИФА Черчесов заметил, что связывать едиными оценками осенние встрече с нынешними нельзя. Мол, в сравнении с матчем против Испании против французов пришлось провести шесть вынужденных замен. И будь все выбывшие в строю, более сыгранный состав имел мог бы рассчитывать против «трехцветных» на большее.

Важнее, что мы увидели прообраз игры, которую скорее всего ,будет с Уругваем, а если доведется, то и в 1/8 финала с Испанией или Францией. С одним ярко выраженным нападающим, насыщенной серединой поля, где оборонительная и атакующая нагрузка делится между полузащитниками равномерно.

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Сравнивая состав на прошедшие матчи (Бразилия и Франция) с осенними (Аргентина и Испания), очевидным становится и расклад во вратарской бригаде. И тогда, и сейчас, на вторую игру выходил Андрей Лунев, это дает понять, что тренерский штаб задолго до Кубка мира поделил голкиперов на первого, второго и третьего. Количество моментов у ворот Лунева подразумевает, что вариант с тремя защитниками Нойштедтер-Гранат-Кудряшов не окончательный, подразумевается дальнейших поиск. Даже с учетом скудности выбора на этой позиции.

Нужен ли сборной Дзюба?

Снова вспомним о системе, на которую обращает внимание Черчесов. При всей разнице в классе игроков, против Бразилии и Франции у сборной России было несколько отрезков, где она выглядела понятной командой, которая ясно понимает, что от нее требуется, а также и то, что может стать гарантом результата. После итоговых 1-6 в этих двух матчах беспокойные вопросы напрашиваются всегда, но вспомним, что начинать мундиаль придется вовсе не с фаворитами. И там ставка на усвоенность игровой системы, как и понимание своей роли каждым футболистом должно сработать. Оказаться важнее, чем виртуозное мастерство условного Салаха.

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Тем не менее один гол в двух матчах и невнятность в нескольких эпизодах на завершающей стадии атаки закономерно поставили перед Черчесовым вопрос о шансах попасть в уже сформированную (это слова тренера) обойму другим нападающим.

Станислав Саламович от ответа ушел, при этом предложил смотреть вперед. Вот и посмотрим. Следя за возвращением Кирилла Панченко, результативностью Артема Дзюбы, пытаясь получше понять ценность для команды Антона Заболотного.

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Для новых выводов и более взвешенных оценок у Станислава Черчесова еще два месяца. А встречи перед самым чемпионатом мира с Австрией и Турцией станут не просто контрольными, но и покажут, какой нам ждать Россию в первых матчах домашнего турнира.

Текст: Максим Михалко

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»