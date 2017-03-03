Чья будет подножка. ЦСКА попытается догнать «Зенит» в таблице

После зимней спячки в российском футболе наступает горячее время — возобновляется чемпионат России. В преддверии жаркой и непредсказуемой борьбы делаем краткое представление соперников по туру и напоминаем, в каких кондициях они подходят к продолжению турнира. На очереди — ЦСКА и «Зенит».

ЦСКА — «Зенит»: 4 марта 2017 года, 16:30, «Арена ЦСКА»



ЦСКА

Год основания: 1911

Стадион: «Арена ЦСКА»

Место в сезоне-2015/16: 1

Текущее место: 3

Трансферы:

Зима не принесла армейцам позитивных новостей в плане усиления. Владелец клуба Евгений Гинер только что достроил стадион, так что с покупками было решено повременить. Вернулись из аренд многообещающий защитник Васин и бразилец Витиньо, свободным агентом пришел форвард Оланаре – вот и все пополнение. При этом команду покинули хавбек Цауня, которому предстоит операция на голеностопе, нападающий Страндберг и не оправдавший надежд двухметровый бомбардир Ласина Траоре. Шли разговоры, что армейцы «на флажке» вернут из аренды Кирилла Панченко, но последний предпочел доиграть сезон в «Динамо». Впрочем, и с лучшим снайпером ФНЛ бороться с укрепившимися «Спартаком» и «Зенитом» красно-синим было бы очень нелегко

Звезда: Понтус Вернблум

Пока в команде есть Понтус Вернблум, армейцы не сдадутся. Швед не обладает шедевральным пасом или виртуозным дриблингом, однако цепкость, жесткость и несгибаемый характер делают его лидером ЦСКА. Когда команда в беде, опорник может сыграть даже форварда, и это нередко срабатывает.

Тренер: Виктор Гончаренко

Белорусскому тренеру в год своего сорокалетия выпала нелегкая доля удержать ЦСКА на коне после ухода Леонида Слуцкого. Гончаренко уже работал в штабе ЦСКА и хорошо знаком с командой, но без обновления состава далеко не ускачешь.

«Зенит»

Год основания: 1925

Стадион: «Петровский»

Место в сезоне-2015/16: 3

Текущее место: 2

Трансферы:

«Зенит» не уступил «Спартаку» в качественном укреплении всех позиций. Андрей Лунев усилил вратарскую линию и будет главным конкурентом Юрия Лодыгина, тогда как Михаил Кержаков отправился в аренду в «Оренбург». Отличной новостью для «сине-бело-голубых» стала покупка Бранислава Ивановича из «Челси». Универсал Ибрагим Цаллагов будет хорошим резервом на случай непредвиденных потерь в обороне или ццентральной зоне. Вместе с ним из «Крыльев Советов» в «Зенит» перешел француз Йоан Молло, который должен добавить разнообразия атаке питерцев. А на смену уехавшему в Китай Акселю Витселю приобрели бразильского опорника Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе».

Звезда: Бранислав Иванович

Экс-защитник «Локомотива» славно поиграл в «Челси», выиграв с лондонцами 9 титулов, в том числе Лигу чемпионов-2-11/12. Возраст постепенно берет свое: Иванович со временем потерял место в основе «синих». Тем не менее, по российским меркам 32-летний серб еще в хороших кондициях и вполне в состоянии помочь «Зениту» обрести чемпионскую надежность в защите.

Тренер: Мирча Луческу

Румынский наставник принял «Зенит» летом и задал новый вектор развития клуба. Питерцы сделали ставку на командную игру, отказавшись от звезд. Сегодня «Зенит» здорово укомплектован и готов добиваться максимума в РФПЛ, несмотря на обидный вылет из Лиги Европы.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press