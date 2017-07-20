Чужие среди своих. Игроки, которых выставляют за дверь

Невероятные трансферы за баснословные суммы и эмоциональные расставания болельщиков с любимыми игроками. Такую характеристику можно дать ежегодному безумию под названием «летнее трансферное окно». В круговороте денежных операций и бесконечных слухов на второй план отходят судьбы игроков, имена которых еще вчера были на первых полосах газет, а сегодня от них пытаются избавиться любыми способами.

Томас Вермален («Барселона»)

Завсегдатай больниц и лазаретов Томас Вермален переехал в Испанию в августе 2014 года после пяти сезонов в составе лондонского «Арсенала». Травмы начали преследовать бельгийца еще по ходу его последнего года в Англии. Тем удивительнее смотрелся его трансфер в «Барселону», согласившуюся выложить за переход 15 млн фунтов. Опасения оказались ненапрасными: дебют игрока состоялся лишь в заключительной игре чемпионата против «Депортиво». Сезон-2015/16 поначалу складывался более-менее неплохо, Вермален даже отметился победным голом в игре против «Малаги». Но в марте бельгиец вновь получил травму и досрочно завершил клубный сезон. Летом 2016-го Томас отправился в аренду в «Рому», где по большей части был занят знакомством с местными докторами. За «римлян» игрок провел всего 11 матчей, после чего вернулся в Испанию. Теперь, по слухам, «стеклянного» защитника готов арендовать «Торино».

Дуглас («Барселона»)

Еще более увлекательная и насыщенная карьера в «Барселоне» сложилась у бразильца Дугласа. Как ни странно, контракт с каталонцами он, как и его сосед по больничной палате Вермален, подписал в августе 2014 года. За трансфер фулбека «сине-гранатовые» выложили 4 млн евро. В первом сезоне он отметился лишь пятью появлениями в составе, а в остальное время либо не попадал в заявку на игру, либо находился в лазарете. В следующем году ситуация не изменилась, а вот количество игрового времени уменьшилось еще больше: всего три выхода на поле. Прошедший сезон Дуглас провел в аренде в хихонском «Спортинге». Защитник отметился тремя голами в 23 матчах. Но и здесь травмы не обошли его стороной. Некоторые из них были особенно комичными. К примеру, когда его команда возвращалась с матча 5-го тура Примеры против «Сельты», 26-летний бразилец задремал и во сне повредил ягодичную мышцу. Где Дуглас будет травмироваться в новом сезоне – неизвестно.

Альваро Негредо («Валенсия»)

Два года назад «Валенсия» не пожалела 28 млн евро за трансфер не сумевшего закрепиться в составе «МанСити» Альваро Негредо. Перед тем как выложить столь внушительную сумму, «летучие мыши» арендовали форварда для тест-драйва. И, откровенно говоря, результаты были не самыми выдающимися: 5 голов и 5 ассистов в 30 матчах Ла Лиги. На следующий год испанец провел 40 матчей во всех турнирах и забил 12 мячей, но лишь пять из них — в Ла Лиге. Летом 2016-го Негредо вернулся в АПЛ, где выступал на правах аренды за «Мидлсбро». Десять голов в 39 матчах чемпионата и Кубка Англии не помогли «речникам» добиться весомых успехов, и в мае форвард вернулся в расположение «Валенсии». Сообщается, что Негредо не входит в планы нового тренера «мышей» Марселино. Слухи связывают игрока с «Галатасараем», но главным препятствием является зарплата испанца – 6,5 млн евро в год.

Лусиано Вьетто («Атлетико»)

Дебютный сезон Лусиано Вьетто в составе «Вильярреала» получился более чем успешным: двадцать голов и восемь ассистов в 48 матчах во всех турнирах. На юного аргентинца стали пускать слюни топ-клубы, к тому же сумма отступных была не столь космической – какие-то 20 млн евро. Форварда хотели заполучить «Арсенал» и «Ливерпуль», но расторопнее других оказался «Атлетико». Диего Симеоне сравнивал Вьетто с Давидом Вильей и возлагал на него большие надежды. Однако развить свой успех футболисту не удалось: лишь три гола в 28 матчах и последующая командировка в «Севилью». После первой половины сезона казалось, что Хорхе Сампаоли смог реанимировать соотечественника: 10 голов и 5 ассистов в 21 игре. Но после зимнего перерыва Вьетто снова сник, стал значительно реже появляться на поле и не отметился ни одним результативным действием. «Севилья» не воспользовалась правом выкупа игрока, и летом он вернулся в Мадрид. Похоже, что и Диего Симеоне не готов давать еще один шанс Вьетто, который теперь может продолжить карьеру в «Саутгемптоне» или «Сампдории».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press