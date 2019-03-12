Что там у наших. 10 российских игроков в НХЛ: как они проводят сезон-2018/19

В КХЛ стартует второй раунд Кубка Гагарина, а за океаном команды только приближаются к плей-офф. Регулярный чемпионат НХЛ завершится 7 апреля, но многим игрокам этот сезон уже запомнился. В том числе и российским: Никита Кучеров и Александр Овечкин ворвались в топ-чарты, Артемий Панарин подыскивал себе новый клуб, а Вячеслав Войнов ждал «амнистии» от боссов лиги.

Никита Кучеров, «Тампа Бэй»: звезда сезона

25-летний форвард «Лайтнинг» — лидер в споре лучших бомбардиров регулярного чемпионата: сейчас на счету Никиты 111 очков*, тогда как преследующий его Патрик Кейн из «Чикаго» набрал 98 баллов. Этот сезон лучший в карьере Кучерова. Он побил собственный рекорд результативности в «регулярке», вышел на 4-е место в истории «Тампы» по очкам за сезон, стал первым игроком за 9 лет, дошедшим до цифры «110». Команда Кучерова уверенно лидирует в общей таблице НХЛ-2018/19 за 12 матчей до конца гладкого сезона: отрыв «молний» от «Бостона» составляет 17 баллов.

Андрей Василевский, «Тампа-Бей»: претендент на «Везину Трофи»

Если в атаке у «молний» дирижирует Кучеров, то 24-летний голкипер — лидер на своем участке. Чемпион мира-2014 провел 6 «сухих» матчей и идет на втором месте по количеству шат-аутов за сезон. Успехи хоккеиста оценили перед «Матчем всех звезд»: именно Василевский заменил в «рамке» травмированного Кэри Прайса из «Монреаля». По итогам предварительного голосования на NHL.com журналисты отправили Андрея на первую строчку в голосовании на «Везину Трофи» — приз лучшему вратарю лиги.

Сказка о непотерянном времени. Как российские игроки шли к первым победам в Кубке Стэнли

Александр Овечкин, «Вашингтон»: лучший русский в НХЛ

Капитан «Кэпиталз» приближается к званию легенды: в февральской встрече против «Ванкувера» Александр Великий набрал 1180-й балл в регулярных чемпионатах НХЛ и стал самым результативным россиянином в заокеанской лиге, перекрыв достижение Сергея Федорова. Более того, сейчас форвард – лучший снайпер первенства-2018/19 с 46 голами. Ови стал четвертым игроком в истории, набравшим 40+ очков в 10-м сезоне подряд, а в прошлом году он выиграл долгожданный Кубок Стэнли. Что ему нужно еще? Слово рекордсмену: «Я хочу выигрывать в плей-офф снова и снова».

Евгений Малкин, «Питтсбург»: в шаге от тысячи

2 марта Джино поднялся на третье место по количеству передач среди россиян за всю историю лиги. По ходу сезона 71-й номер «Питтсбурга» испытывал трудности. Его хотели дисквалифицировать за грубость и игру с высоко поднятой клюшкой, а в начале февраля он пропустил пять матчей подряд из-за травмы после драки с хоккеистом «Тампы-Бэй» Стивеном Стэмкосом. Помимо борьбы с «пингвинами» за высокое место в плей-офф, у Малкина появилась и личная мотивация в конце «гладкого» сезона: чтобы выбить 1000 очков в НХЛ, форварду осталось набрать 2 балла.

Артемий Панарин, «Коламбус»: скандалы, новый агент

Еще летом нападающий не хотел оставаться в «Блю Джекетс». Артемий (как и голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский) не нашел общего языка с главным тренером Джоном Тортареллой и попросил о выходе на рынок неограниченно свободных агентов. Также Панарин начал работать с агентом Бобровского Полом Теофаносом, но тот не смог пристроить своих русских клиентов в новый клуб до конца обменного дедлайна. Главная причина – цена. Якобы главы «Нэшвилла» и «Бостона» были шокированы, когда за Брэдмена запросили около 10 млн долларов в год.

Илья Ковальчук: «Думаю, что «Спартак» и «Зенит» встретятся в финале Лиги Европы – 100%»

Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»: провальное возвращение

Камбэк 35-летнего нападающего в НХЛ воспринимался как его последний шанс выиграть Кубок Стэнли. Но сейчас «Кингз» плетутся на последнем месте в Западной конференции и имеют только теоретические шансы на выход в плей-офф. Сам Кови – четвертый хоккеист «ЛА» по системе «гол+пас» (14+16), но статистикой он недоволен: «Понятно, что это мой худший сезон в Северной Америке». До дедлайна СМИ писали об интересе Ильи со стороны «Айлендерс», но переход так и не состоялся. Скорее всего, сезон форварда закончится уже в апреле, но он заявил о готовности приехать на ЧМ-2019 в Словакию.

Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»: нестабильный год

В период с 24 января по 20 февраля «блюзмены» выиграли 11 раз подряд, а сибиряк забивал каждый раз на протяжении 12 игр и побил личный рекорд. Позже победная серия «Сент-Луиса» оборвалась. Забуксовал и Тарасенко. 8 марта он забросил «Кингз» (4:0) 28-ю шайбу в сезоне спустя шесть матчей «засухи». Сейчас клуб идет на 6-м месте в конференции, но пролет мимо плей-офф возможен: отрыв от восьмой «Аризоны» — всего 6 очков. Снайпер «Блюза» верит в участие в КС-2019: «Мы хотим попасть в плей-офф. Ради этого и играем».

Андрей Свечников, «Каролина»: вундеркинд-штрафник

18-летний нападающий проводит дебютный сезон в лиге, но на его счету уже 17 шайб. В НХЛ он стал восьмым европейцем до 19 лет, забившим более 10 голов за сезон. В среднем парень проводит на площадке по 15 минут за матч, а зрители восхищаются его дуэтом с 21-летним финном Себастьяном Ахо. Главная проблема россиянина – удаления. За 69 встреч игрок просидел в штрафных боксах 56 минут и занимает первое место по этому показателю в «Харрикейнз». Юный форвард поражается подобной статистике: «Сумасшествие. Мне не по себе из-за этого».

Американ бойз. Три русских новичка в НХЛ с интересным бэкграундом

Александр Радулов, «Даллас»: банан, опоздание

Выступления двукратного чемпиона мира в текущем сезоне ожидаемы: 21+34 в 56 матчах, второе место по системе «гол+пас» в клубе. Куда интересней то, что делает Радулов за пределами площадки. Один из таких моментов произошел 19 ноября. Во время игры против «Рейнджерс» форвард подкрепился бананом на скамейке, и это вызвало фурор в НХЛ. «Хорошо, это просто банан», — написал официальный твиттер НХЛ странную фразу. Не повезло снайперу и перед мартовской встречей с «Нью-Йорком». Он проспал раскатку, за что и был отстранен от матча. В следующей игре с «Колорадо» Александр уже вышел на лед и полностью искупил свою вину: он оформил первый хет-трик в энхаэловской карьере и помог «Старз» разгромить соперника (4:0).

Вячеслав Войнов: непрощенный

По окончании прошлого сезона в КХЛ защитник СКА начал готовиться к возвращению на другой материк. 2 июля с игрока сняли обвинения в домашнем насилии, и двукратный обладатель Кубка Стэнли стал претендовать на рабочую визу в США. Им заинтересовались пять клубов НХЛ, но лига начала собственное расследование по делу Вячеслава только в сентябре. До сегодняшнего дня решения по его амнистии не принято. Возможно, Войнов обречен на красный свет за океаном: общественность до сих пор советует клубам держаться подальше от «преступника».

*Данные на 12 марта

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press