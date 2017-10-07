Что делать будем, россияне? Выводы после очередного контрольного матча национальной сборной

Планы сборной России на подготовку к домашнему чемпионату мира похожи на предвыборную компанию депутатов – максимум обещаний, не слишком много результата. Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов постоянно говорит о том, что его игроки устраняют ошибки прошлого и растут в футбольном плане. Но после каждого проведенного матча находятся новые проблемы, которые обещают исправить. Подобное случилось и в матче против Южной Кореи (4:2).

Российско-южнокорейские отношения в футболе развиваются куда хуже политических – между сборными было проведено всего две очные встречи. В обоих матчах азиатская команда выглядела уверенней: и если в ноябре 2013-го футболисты Фабио Капелло «отскочили» благодаря голам Смолова и Тарасова (2:1), то случившееся через полгода на ЧМ в Бразилии не забудется никогда: нелепо выпущенный Акинфеевым из рук мяч во многом разрушил психологическое состояние россиян – после этой ничьи они смогли лишь набрать еще один балл на турнире и в очередной раз уехали домой слишком рано.

В том драматичном матче участвовали несколько нынешних сборников российской команды. Безрезультатно все 90 минут отыграл и Александр Кокорин – ныне лучший футболист России. Мало кто рассчитывал, что после многочисленных попаданий в скандалы (Монако – привет!) «золотой мальчик» сумеет вернуться к своим прямым обязанностям – играть в футбол. Но его внезапно приобретенное голевое чутье в матчах за «Зенит» заставило всех по-другому взглянуть на вчерашнего неудачника, а Станислава Черчесова – вернуть нападающего в состав сборной.

Один из основных вопросов субботнего матча был таков: сумеет ли Александр показать класс и в выступлении за национальную команду, в состав которой он вернулся после долгого перерыва. Сам 25-летний бомбардир мечтал о роли универсального солдата: «Готов ли сыграть на фланге? Без проблем. Главное – играть». Главный тренер же перед южнокорейской проверкой действовал загадочно. На вопрос о возможном дуэте Кокорина и Смолова Станислав Саламович рассуждал в манере студента, отвечающего на неизвестный ему билет по философии: «Вы смотрите на фамилии, а мы смотрим по-другому. Многие растут, и не замечать это нельзя. Не зацикливаюсь на именах. У нас появляются новые игроки. Стараемся объективно ко всему подходить. Так и будем продолжать». На предматчевых пресс-конференциях было лишь сообщено о том, что противостоять азиатскому нападению будут три центральных защитника. Как обычно, ответы на вопросы можно было получить только по ходу игры.

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Начало встречи только добавило загадок. Вопрос №1: почему компания Samsung так странно рассадила болельщиков гостей (азиатские магнаты в области высокотехнологичных компонентов выкупили билеты для своих сограждан, но сделали это максимально неудобно – малочисленные группы южнокорейских зрителей находились на противоположных секторах)? Вопрос №2: что вселилось в российскую сборную в первой половине встречи? Фланговые защитники команды Черчесова упускали форвардов «азиатских тигров», Самедов играл по принципу «что не действие – то брак» (однако позже он сумеет «извиниться» полезными действиями в двух голевых атаках), а Кокорин часто проигрывал в борьбе сопернику. «Прелесть» выступления сборной России в этот вечер описал момент с Ерохиным и тремя южнокорейскими футболистами: на протяжении 10-15 секунд трио гостей перекатывали мяч друг другу и морально измучили Александра. Неподалеку от полузащитника находились партнеры, но никто так и не взялся помогать Ерохину отнять мяч.

Тем неожиданней был открыт счет. За минуту до свистка на перерыв наша сборная выдала одну из редких атак, результатом которой стал заработанный угловой удар. Неудачник первых 45 минут Самедов исправился за свои ошибки, подав в центр штрафной площади. Смолов сумел оторваться от преследователей и забить головой. Не полные трибуны «ВЭБ-Арены» с радостью отпраздновали взятие ворот, забыв об удручающем зрелище на протяжении всего матча.

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Однако Станислав Черчесов не оставил увиденные ошибки без должного внимания. В начале второй половины встречи специалист сменил тактику: незаметный Антон Миранчук ушел на замену ради того, чтобы команда сумела перестроиться под новую расстановку – 5+4+1. Вместо него на поле появился таранный опорник Тарасов, который наконец начал «сжирать» нападающих соперника на месте. Полезность перемены мест слагаемых в обороне позже прокомментировал и Черчесов: «Почему заменил Миранчука после первого тайма? Во втором тайме мы сменили тактику и стали успешно играть по новой схеме. В этом и был смысл замены».

Южнокорейцы пытались действовать активно, но благодаря свежим мыслям в защите азиатский план штурма был обречен на провал. На время россияне задействовали фланги, что и сказалось на потере концентрации у гостей. Благодаря этому корейцы совершили фатальную ошибку – они забыли о собственной оборонительной линии. Мощно подготовленные физически (что позже подтверждал и главный тренер соперников Шин Тхе Ен), россияне проводили молниеносные розыгрыши стандартных положений. Корейские игроки запаниковали, что и стало для них самоубийством: в течение минуты Чжу Юн дважды случайно срезал мяч в свои ворота и заслужил звания «почетный лузер дня».

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Двойной выход исконно русской пары защитников Рауш — Фернандес стал интересным ходом в исполнении тренерского штаба. «Если бы оба вышли с самого начала, получилось бы неправильно. Команда на то и команда, чтобы в ней были и игроки основы, и футболисты запаса», — Черчесов, похоже, прокололся. Теперь эта связка может стать основным козырем «на скамейке».

Другое дело, что и с этими игроками защитники не имели достаточной сыгранности. После четвертого гола в исполнении Алексея Миранчука российская оборона уже была готова получать слова похвалы в пресс-зоне. За что и поплатилась: сначала южнокореец Кьюн Вон забил гол престижа после выигранного единоборства в верховой борьбе, а позже Васин «проспал» скоростной спринт Донь Вона. Сыграть на ноль, как этого так умолял комментатор встречи Константин Генич, так и не получилось – 4:2.

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ЗА 90 с лишним минут было замечено – прекрасно разыгрываемые стандартные положения стали «фишкой» нашей сборной. Но минусов также хватало: например, вместе многообещающая связка Кокорина и Смолова так и не смогла показать должных результатов. Разочарований от этого было больше, чем от отечественного фильма о супергероях «Защитники».

Несмотря на последние результаты «азиатских тигров» (всего одна победа в последних восьми матчах), матч со сборной России стал проявлением южнокорейской воли. Гости получили и реализовали шанс проявить характер – в этом и заключается еще одна слабость нынешней команды Черчесова. «Мы неравномерно играли, давали сопернику свободу в некоторых моментах — это не понравилось», — сам главный тренер прекрасно видит корень проблем. Но хватит ли сборной времени на их исправление?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев