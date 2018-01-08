ЧМ-2018. Представление участников. Группа Н: Колумбия, Польша, Сенегал, Япония

2018 год — знаковый в жизни любого российского любителя футбола. Скоро улицы наших городов заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Еженедельник «Футбол» продолжает знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА Н

СБОРНАЯ КОЛУМБИИ

Рейтинг: 13

Главный тренер: Хосе Пекерман (с 9 января 2012 года)

Прозвище сборной: Кофейщики

О стране

Площадь: 1 141 748 км²

Население: 48 400 388 чел.

Столица: Богота

Валюта: Колумбийский песо

Особенность

Более 90% всех изумрудов мира добывается в Колумбии. Самые богатые месторождения находятся к северу от Боготы, там расположены две крупнейшие шахты — Muzo и Chivor.

Лидер

Радамель Фалькао – один из самых значимых снайперов мира последнего десятилетия. Радамель зажигал везде, где ярко светит солнце: в Аргентине за «Ривер Плейт», в безоблачном «Порту», в лучезарном Мадриде за «Атлетико» и на Лазурном берегу с «Монако». Лишь два сезона в АПЛ за «МЮ» и «Челси» пошатнули его реноме форварда-киллера, однако вернувшись во Францию он вновь обрел себя. Фалькао и компания собираются доказать, что четвертьфинал ЧМ-2014 не предел для колумбийцев.

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ

Рейтинг: 7

Главный тренер: Адам Навалка (с 1 ноября 2013 года)

Прозвище сборной: Белые орлы

О стране

Площадь: 312 679 км²

Население: 38 627 070 чел.

Столица: Варшава

Валюта: Польский злотый

Особенность

С древних времен Польша славится янтарем, по сей день оставаясь мировым лидером по экспорту этого необычного камня. Янтарной столицей Польши называют Гданьск – город на севере страны.

Лидер

Роберт Левандовски перешел в Бундеслигу в 21 год, и с тех пор в Германии нет снайпера смертоноснее него. Хищное голевое чутье, отличная «физика», умелый выбор позиции и дикая реализация моментов делают Роберта самым стабильным нападающим мира за последние несколько лет. В отборе к ЧМ-2018 Левандовски стал лучшим бомбардиром, наколотив 16 голов. Роберт в самом соку своей карьеры, и при должной поддержке партнеров он будет претендовать на звание лучшего бомбардира форума.

СБОРНАЯ СЕНЕГАЛА

Рейтинг: 23

Главный тренер: Алиу Сиссе (с 5 марта 2015 года)

Прозвище сборной: Львы Теранги

О стране

Площадь: 196 722 км²

Население: 13 300 410 чел

Столица: Дакар

Валюта: Франк КФА

Особенность

Национальным видом спорта Сенегала является сенегальский рестлинг, или Laamb. Он представляет собой смесь из разных видов борьбы, приукрашенную древними ритуальными церемониями.

Лидер

Садио Мане поднимается по карьерной лестнице так же стремительно, как и рвется к воротам. В 2012 году 19-летний Мане дебютировал в профессиональном футболе – за «Метц», вылетевший в том сезоне из Лиги 2. Переход в австрийский «Ред Булл» открыл миру талант Садио. Первым подоспел «Саутгемптон»: в 2014-м Мане отправился в Англию и стал лучшим игроком команды. Юргена Клоппа восхитила игра Садио, и уже летом 2016 года он перешел в «Ливерпуль», где продолжает свое восхождение.

СБОРНАЯ ЯПОНИИ

Рейтинг: 57

Главный тренер: Вахид Халилходжич (с 7 марта 2015 года)

Прозвище сборной: Синие самураи

О стране

Площадь: 377 944 км²

Население: 126 740 000 чел.

Столица: Токио

Валюта: Японская иена

Особенность

Формально Япония – единственная империя в современном мире. Император Акихито был коронован в 1990 году и планирует отречься от престола в 2019 году в пользу своего сына Нарухито.

Лидер

Синдзи Окадзаки стабильно впечатляет тренеров и партнеров колоссальным объемом работы, высоким КПД и универсализмом. Он был одним из невидимых героев победы «Лестера» – ярчайшей футбольной сенсации начала 21 века. Окадзаки отправился покорять Европу сравнительно поздно, в 24 года, но успел оставить яркий след в Бундеслиге и выиграть АПЛ. Сейчас Синдзи 31 год, этот ЧМ может стать для него последним, так что от него стоит ожидать еще более сумасшедшей самоотдачи, что чревато неприятности для любого соперника.

ЧМ-2018. Представление участников. Группа G: Англия, Бельгия, Тунис, Панама

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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