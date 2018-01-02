ЧМ-2018. Представление участников. Группа А: Россия, Уругвай, Египет, Саудовская Аравия

Вот и наступил 2018 год — знаковый момент в жизни любого российского любителя футбола. Стать свидетелем того, как чемпионат мира накроет нашу страну футбольным цунами, дорогого стоит. Скоро улицы заполонят пестрящие знаменами толпы фанатов со всех уголков планеты. Начнем знакомство с теми, кто будет биться за обладание Кубком мира.

ГРУППА А

СБОРНАЯ РОССИИ

Рейтинг ФИФА: 64

Главный тренер: Станислав Черчесов (с 10 августа 2016 года)

Прозвище сборной: Sbornaya

О стране

Площадь: 17 125 191 кв. км

Население: 146 804 372 чел

Столица: Москва

Валюта: российский рубль

Особенность

В России самый дешевый проводной интернет среди крупнейших по объему ВВП стран. Средняя стоимость проводного интернета в нашей стране за пропускной канал в 10 Мбит/с составила 5,55 долларов в месяц. Для сравнения: аналогичное подключение в Германии стоит 26,46 доллара, во Франции – 30,52 доллара, а в США – 51,21 доллара.

Лидер

Форвард «Краснодара» Федор Смолов в двух последних сезонах становился лучшим снайпером чемпионата России. Во всех турнирах за «Краснодар» Смолов забил в 90 матчах 59 мячей и продолжает показывать отличную скорострельность. Он один из немногих российских игроков, к которому имеется интерес в Европе: среди клубов, желающих видеть Смолова у себя, называют «Вест Хэм» и «Боруссию» Дортмунд. Есть даже информация, что его фамилия мелькает в шорт-листе мадридского «Реала».

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СБОРНАЯ УРУГВАЯ

Рейтинг ФИФА: 21

Главный тренер: Оскар Табарес (с 7 марта 2006 года)

Прозвище сборной: «чарруа» (Небесные олимпийцы)

О стране

Площадь: 176 220 кв. км

Население: 3 404 189 чел

Столица: Монтевидео

Валюта: уругвайское песо

Особенность

Уругвай – самая маленькая страна Латинской Америки. Она получила независимость от Бразилии в 1825 году, ее официальный девиз – «Свобода или смерть» («Libertad o Muerte»).

Лидер

Лучший снайпер Уругвая Луис Суарес по-прежнему в ударе, хотя к зиме 2017-го его пыл чуть подостыл. Переход в «Барселону» к Лионелю Месси сделал Суареса только лучше. В сезоне-2015/16 он умудрился обставить аргентинца по количеству голов в Примере – 40 мячей. Более того, Луис дважды стал лучшим ассистентом чемпионата Испании. На чемпионате мира их связка с Эдинсоном Кавани должна задать жару: среди всех участников едва ли найдется команда с такой же устрашающей атакой.

СБОРНАЯ ЕГИПТА

Рейтинг ФИФА: 31

Главный тренер: Эктор Купер (с 2 марта 2015 года)

Прозвище сборной: Фараоны

О стране

Площадь: 1 001 450 кв. км

Население: 97 041 072 чел

Столица: Каир

Валюта: египетский фунт

Особенность

Если температура воздуха в Египте падает до +10, местные дети освобождаются от занятий в школе из-за риска заболеть. Все, что ниже +15 градусов по Цельсию, считается здесь сильным холодом.

Лидер

У всех на устах – Мохамед Салах. То, что не получилось в Англии с «Челси», теперь наверстывается с «Ливерпулем». Реактивный вингер наконец-то попал в подходящую команду, обрел уверенность в себе и набрал фантастическую форму. Даже с учетом тех моментов, которые он традиционно не забивает, Салах просто разрывает Премьер-лигу. Египтянин возглавляет гонку бомбардиров АПЛ и заявляет о желании стать лучшим футболистом в истории Египта. ЧМ-2018 – отличный шанс для него.

Цифра

12 голов забил Мохамед Салах в первых 15 матчах за «Ливерпуль»

СБОРНАЯ САУДОВСКОЙ АРАВИИ

Рейтинг ФИФА: 63

Главный тренер: Хуан Антонио Пицци (с 28 ноября 2017 года)

Прозвище сборной: Орлы пустыни

О стране

Площадь: 2 149 690 кв. км

Население: 31 521 418 чел

Столица: Эр-Рияд

Валюта: саудовский риал

Особенность

В Саудовской Аравии под запретом все, что связано с колдовством и магией. Эта угроза воспринимается настолько серьезно, что в стране запрещены даже книги про Гарри Поттера.

Лидер

Главной звездой «пустынных орлов» считается нападающий клуба «Аль-Наср эр-Рияд» Мохаммад Аль-Салауи. В 2009 году третья по титулованности команда Саудовской Аравии заплатила за него 8 млн долларов – космическую по меркам местного футбола сумму. С тех пор он вполне успешно играет на родине. Количество его голов за «Аль-Наср» уже перевалило за сотню, хотя с годами его скорострельность угасает. Тем не менее он один из ключевых игроков «соколов» и их главный снайпер.

Цифра

0,80 гола за игру – средняя результативность Аль-Салауи в сборной: в 35 матчах он забил 28 мячей.

Анонс спецвыпуска еженедельника «Футбол» №12

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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