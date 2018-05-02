ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных Словакии, Белоруссии, Франции и Австрии

Автор: Никита Котов 0

В пятницу в Копенгагене и Хернинге стартует 82-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» продолжает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. Во второй части рассказываем о командах группы А: Словакии, Белоруссии, Франции и Австрии.

Сборная Словакии по хоккею

Сборная Словакии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 4-е место (2010)

Чемпионаты мира: 1-е место (2002)

ЧМ-2017: 14-е место

Рейтинг ИИХФ: 10

Сборная Словакии в глубоком кризисе. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на результаты команды на крупных турнирах последних лет. С 2013 года они не могут квалифицироваться в плей-офф на чемпионатах мира, а на двух последних Олимпиадах «рыцари Татры» финишировали на 11-м месте. Даже на фоне откровенно ослабленных составов топовых сборных на ОИ-2018 словаки смогли оставить позади себя в итоговой таблице лишь хозяев турнира – команду Южной Кореи. Зато именно Словакии удалось нанести единственное поражение сборной России в том чемпионате. Это было, вероятно, самое яркое достижение команды за последние годы. На прошлогоднем чемпионате мира словаки умудрились проиграть даже датчанам с латышами. И если бы не трудовая победа над итальянцами в овертайме, у них были бы все шансы рухнуть в первый дивизион. Итоговое 14-е место на ЧМ-2017 стало худшим результатом в истории словацкого хоккея. Повлиять на улучшение результатов команды может небольшое усиление из НХЛ, хотя самые звездные игроки будут недоступны. Мариан Госса пропустил сезон из-за аллергии на хоккейную экипировку, Мариан Габорик восстанавливается после операции на межпозвоночном диске, а Здено Хара ведет борьбу за Кубок Стэнли в составе «Бостон Брюинз».

Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Андрей Секера

Звезда

В отсутствие главных звезд лидером словаков станет защитник Андрей Секера. Предстоящий чемпионат мира станет седьмым в карьере 31-летнего хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз». Но самым успешным для него, как и для всей сборной Словакии за последние 15 лет, остается ЧМ-2012. «рыцари Татры» на том турнире добрались до финала, где уступили сборной России, а Секера набрал 9 (2+7) очков в 10 играх. В нынешнем сезоне он провел меньше половины встреч регулярного чемпионата НХЛ и отметился всего восемью результативными передачами. Вместе с ним из-за океана прибудет нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Томаш Юрчо, половину сезона отыгравший в АХЛ.

Крейг Рэмзи

Тренер

После провала на ЧМ-2017 в сборной Словакии произошли серьезные кадровые перестановки. Новым генеральным менеджером команды был назначен Мирослав Шатан, также возглавивший национальную программу по развитию хоккея. А на место уволенного Здено Цигера был приглашен Крэйг Рэмзи. Во время игровой карьеры канадец почти полтора десятка лет провел в составе «Баффало Сэйбрз». Там же Рэмзи начинал тренерскую деятельность, после чего работал с «Филадельфией Флайерз» и «Атлантой Трэшерз». В сборной Словакии ему помогают Владимир Орсаг, Ян Лашак и Любомир Вишневски. Последние двое отвечают за подготовку вратарей и защитников соответственно.

Цифра

0 побед в основное время было на счету сборной Словакии на ЧМ-2017. Это первый подобный случай за всю историю выступлений «рыцарей Татры» на чемпионатах мира. Единственным успехом команды Здено Цигера на том турнире стала победа над Италией в овертайме.

Сборная Белоруссии по хоккею

Сборная Белоруссии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 4-е место (2002)

Чемпионаты мира: 6-е место (2006)

ЧМ-2017: 13-е место

Рейтинг ИИХФ: 11

После удачного выступления на домашнем чемпионате мира в 2014 году и повторения своего успеха на следующий год в Чехии (в обоих случаях команда заняла итоговое седьмое место) результаты белорусов пошли на спад. Команда Дэйва Льюиса даже близко не претендовала на выход в плей-офф на двух последних чемпионатах мира и не смогла отобраться на ОИ-2018. По ходу зимнего тренировочного лагеря белорусы потерпели три поражения: от основной и олимпийской (читай – молодежной) сборных России и от канадцев с общим счетом 0:8. Сдержанный оптимизм вселяют результаты апрельских товарищеских встреч со сборной Финляндии: команды обменялись победами в овертайме. Впрочем, у финнов был далеко не боевой состав. Национальной команде точно не поможет главная звезда белорусского хоккея — Михаил Грабовский. Сезон-2016/17 он пропустил из-за сотрясения мозга, а летом прошлого года нападающего выменял новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс». Но последствия травмы не позволили ему выйти на лед и по ходу нынешней кампании. Под вопросом приезд в сборную и братьев Костицыных из-за травм. Впрочем, в прошлом году даже их присутствие не особенно помогло белорусам добиться на ЧМ-2017 весомых успехов. Костяк команды традиционно будет сформирован из игроков минского «Динамо».

ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных России, Швеции, Чехии и Швейцарии

Андрей Стась

Звезда

На вопрос о вероятном отсутствии в сборной самых именитых белорусских хоккеистов главный тренер команды Дэйв Льюис ответил просто: «Это шанс для новых игроков. Для молодежи». Но это не значит, что в команде окажутся сплошь молодые хоккеисты. Лидером сборной на ЧМ-2018 должен был стать нападающий Андрей Стась. Предстоящий турнир мог стать десятым чемпионатом мира в карьере форварда «Авангарда». На двух предыдущих ЧМ он был капитаном белорусской сборной, а в 2016 году и вовсе стал лучшим снайпером турнира. Однако в итоговой заявке команды на ЧМ-2018 его фамилии не оказалось. Зато в обойме нападающий ЦСКА Джефф Платт, который и станет главной звездой сборной на турнире.

Дэйв Льюис

Тренер

За плечами Дэйва Льюиса богатая карьера в НХЛ. Почти 20 лет он провел в системе «Детройта», где успел поработать ассистентом, главным тренером и даже скаутом. Затем он тренировал в «Бостоне» и «Лос-Анджелесе», а в 2008 году стал ассистентом главного тренера в сборной Белоруссии. Следующим этапом карьеры стали работа с командой Украины и возвращение в НХЛ, где он три года провел в «Каролине». С декабря 2014 года Льюис возглавляет белорусскую сборную. Его лучшим результатом стало 7-е место на чемпионате мира в 2015-м. Минимальной задачей его команды на предстоящем турнире станет сохранение места в элитном дивизионе.

Цифра

18 лет назад сборная Белоруссии последний раз обыгрывала национальную команду России. Это произошло на чемпионате мира-2000 в Санкт-Петербурге. Тот матч состоялся 7 мая и завершился со счетом 1:0 в пользу белорусов. На ЧМ-2018 команды также сыграют 7 мая.

Сборная Франции по хоккею

Сборная Франции

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 14-е место (2002)

Чемпионаты мира: 8-е место (2014)

ЧМ-2017: 9-е место

Рейтинг ИИХФ: 12

«Мы пришли в элитный дивизион, чтобы набраться опыта», — заявил главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон в мае 2008 года. Тогда «трехцветные» совершили очередное возвращение в высший дивизион после нескольких лет скитаний среди команд уровня Польши, Великобритании и Японии. С тех пор французы вот уже 10 лет кряду остаются в компании команд элитного дивизиона. А высшей точкой прогресса сборной стало участие в плей-офф чемпионата мира в 2014 году. По ходу турнира им даже удалось одержать сенсационную победу над сборной Канады (3:2, бул.). Это был первый подобный успех для Франции в XXI веке. На прошлогоднем ЧМ, проходившем в Кельне и Париже, «трехцветные» едва не повторили его. Хозяева ЧМ-2017 сенсационно разгромили сборную Финляндии (5:1), одолели Швейцарию (3:2 ОТ) и дали бой канадцам (2:3). Но поражение в стартовом туре от норвежцев (2:3) дорого обошлось французам: им не хватило одного очка для выхода в плей-офф. Помимо двух игроков из НХЛ, Антуана Русселя и Йоанна Овитю, одним из лидеров команды будет нападающий Стефан Да Коста. У француза есть опыт выступлений в НХЛ (за «Оттаву») и КХЛ (за ЦСКА), а минувший сезон он провел в швейцарской «Женеве». По слухам, летом он может вернуться в КХЛ.

Антуан Руссель

Звезда

Этой весной Антуан Руссель установил историческое достижение. Нападающий «Даллас Старз» стал первым французским хоккеистом, сыгравшим свыше 400 матчей в НХЛ. Всю свою карьеру он провел за океаном, а последние шесть сезонов выступал за «Даллас». На двух последних самых успешных для Франции чемпионатах мира (в 2014 и 2017 годах) Руссель был одним из лучших игроков в команде. Форвард набрал 19 (12+7) очков в 15 матчах. По итогам ЧМ-2014 он был включен в состав символической сборной турнира. Именно Руссель стал автором победной шайбы в ворота сборной России на ЧМ-2013, когда «трехцветные» сенсационно переиграли «красную машину».

Календарь чемпионата мира-2018 по хоккею

Дэйв Хендерсон

Тренер

Вот уже 14 лет бессменным главным тренером сборной Франции остается Дэйв Хендерсон. Именно ему французы обязаны своим впечатляющим прогрессом за последние годы. Статус «трехцветных» сменился с аутсайдера до крепкого середняка, претендующего на плей-офф. Хендерсон родился в Канаде, где и начинал свою хоккейную карьеру. Будучи игроком, он более 20 лет отыграл в составе французского «Амьена». Там же Дэйв дебютировал в роли тренера. Следующим шагом стала работа с молодежной сборной Франции, а спустя пять лет он добрался и до главной команды страны. В 2014 году он впервые вывел французов в плей-офф ЧМ и готов повторить этот успех.

Цифра

13 раз подряд нападающий Лоран Менье выводил сборную Франции на матчи чемпионатов мира в роли капитана. В этом году 39-летний хоккеист швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон» может продлить свою рекордную серию.

Сборная Австрии по хоккею

Сборная Австрии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 10-е место (2014)

Чемпионаты мира: 10-е место (2003)

ЧМ-2017: не участвовала (1-е место в I-м дивизионе)

Рейтинг ИИХФ: 17

Начиная с 2005 года австрийская сборная превратилась в классическую команду-лифт, не задерживающуюся в элитном дивизионе больше чем на сезон. При этом их последнее участие на чемпионате мира в топ-дивизионе датировалось 2015 годом. Любопытно то, что лучшим достижением австрийцев на этом отрезке стало выступление на Олимпиаде-2014 в Сочи. Проиграв финнам и канадцам, они довольно неожиданно одолели сборную Норвегии (во многом благодаря первому звену из игроков НХЛ Раффль-Ванек-Грабнер). После чего разгромно уступили словенцам (0:4) в квалификационном плей-офф. Но рассчитывать на помощь своих звезд на ЧМ-2018 «орлам» не приходится. Клубы австрийских форвардов в НХЛ («Филадельфия», «Коламбус» и «Нью-Джерси») квалифицировались в плей-офф Кубка Стэнли. Площадкой для подготовки к ЧМ-2018 для сборной стало выступление на Еврочеллендже (аналог Еврохоккейтура для нетоповых сборных). В ноябре прошлого года «орлы» уступили норвежцам (2:3 ОТ) с датчанами (1:2) и разгромили Южную Корею (8:3). А в феврале они развлекались в компании других команд-неудачников, не сумевших пробиться на Олимпиаду-2018. Результаты оказались схожи с ноябрьскими: два поражения от Латвии (1:6) с Данией (3:5) и трудовая победа над Францией (5:4).

Томас Раффль

Звезда

В отсутствие звезд из НХЛ одним из лидеров австрийской команды будет старший брат Майкла Раффля – Томас. В 2015 году он отправился вслед за своим братом покорять НХЛ, подписав контракт с «Виннипег Джетс». Но все ограничилось выступлениями за фарм-клуб канадцев в АХЛ – «Манитобу Мус». Дебютировать в НХЛ ему так и не посчастливилось, и он вернулся в австрийский «Ред Булл Зальцбург». На родине дела Томаса Раффля складываются куда лучше. В четырех сезонах кряду, между которыми уместился вояж за океан, он набирает свыше 50 очков за сезон. Ранее Раффль дважды участвовал в чемпионатах мира (в 2011 и 2015 гг.), набрав 7 (4+3) очков в 13 матчах.

Роджер Бадер

Тренер

Роджер Бадер более двадцати лет провел в роли главного тренера и ассистента ряда швейцарских клубов. Параллельно он работал с юношескими и молодежными сборными Швейцарии, а также сотрудничал с главной командой страны. С 2014 года Роджер трудится на благо австрийского хоккея. Причем он был занят сразу в трех командах: ассистент главного тренера в национальной сборной, главный тренер в сборной до 20 лет и тренер по развитию в сборной до 18 лет. Весной 2017 года его назначили главным тренером «орлов», которых он вывел в элитный дивизион. Также он является спортивным менеджером главной сборной и молодежной команды страны до 20 лет.

Цифра

2 раза в своей истории австрийцы становились призерами чемпионатов мира. Это произошло в 1931 и 1947 годах. В 1933-м они проиграли матч за третье место сборной Чехословакии (0:2), получивший название «Европейский финал», так как в решающей игре встречались сборные Канады и США.

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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