ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных Словакии, Белоруссии, Франции и Австрии

В пятницу в Копенгагене и Хернинге стартует 82-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» продолжает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. Во второй части рассказываем о командах группы А: Словакии, Белоруссии, Франции и Австрии.

Сборная Словакии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 4-е место (2010)

Чемпионаты мира: 1-е место (2002)

ЧМ-2017: 14-е место

Рейтинг ИИХФ: 10

Сборная Словакии в глубоком кризисе. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на результаты команды на крупных турнирах последних лет. С 2013 года они не могут квалифицироваться в плей-офф на чемпионатах мира, а на двух последних Олимпиадах «рыцари Татры» финишировали на 11-м месте. Даже на фоне откровенно ослабленных составов топовых сборных на ОИ-2018 словаки смогли оставить позади себя в итоговой таблице лишь хозяев турнира – команду Южной Кореи. Зато именно Словакии удалось нанести единственное поражение сборной России в том чемпионате. Это было, вероятно, самое яркое достижение команды за последние годы. На прошлогоднем чемпионате мира словаки умудрились проиграть даже датчанам с латышами. И если бы не трудовая победа над итальянцами в овертайме, у них были бы все шансы рухнуть в первый дивизион. Итоговое 14-е место на ЧМ-2017 стало худшим результатом в истории словацкого хоккея. Повлиять на улучшение результатов команды может небольшое усиление из НХЛ, хотя самые звездные игроки будут недоступны. Мариан Госса пропустил сезон из-за аллергии на хоккейную экипировку, Мариан Габорик восстанавливается после операции на межпозвоночном диске, а Здено Хара ведет борьбу за Кубок Стэнли в составе «Бостон Брюинз».

Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Звезда

В отсутствие главных звезд лидером словаков станет защитник Андрей Секера. Предстоящий чемпионат мира станет седьмым в карьере 31-летнего хоккеиста «Эдмонтон Ойлерз». Но самым успешным для него, как и для всей сборной Словакии за последние 15 лет, остается ЧМ-2012. «рыцари Татры» на том турнире добрались до финала, где уступили сборной России, а Секера набрал 9 (2+7) очков в 10 играх. В нынешнем сезоне он провел меньше половины встреч регулярного чемпионата НХЛ и отметился всего восемью результативными передачами. Вместе с ним из-за океана прибудет нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Томаш Юрчо, половину сезона отыгравший в АХЛ.

Тренер

После провала на ЧМ-2017 в сборной Словакии произошли серьезные кадровые перестановки. Новым генеральным менеджером команды был назначен Мирослав Шатан, также возглавивший национальную программу по развитию хоккея. А на место уволенного Здено Цигера был приглашен Крэйг Рэмзи. Во время игровой карьеры канадец почти полтора десятка лет провел в составе «Баффало Сэйбрз». Там же Рэмзи начинал тренерскую деятельность, после чего работал с «Филадельфией Флайерз» и «Атлантой Трэшерз». В сборной Словакии ему помогают Владимир Орсаг, Ян Лашак и Любомир Вишневски. Последние двое отвечают за подготовку вратарей и защитников соответственно.

Цифра

0 побед в основное время было на счету сборной Словакии на ЧМ-2017. Это первый подобный случай за всю историю выступлений «рыцарей Татры» на чемпионатах мира. Единственным успехом команды Здено Цигера на том турнире стала победа над Италией в овертайме.

Сборная Белоруссии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 4-е место (2002)

Чемпионаты мира: 6-е место (2006)

ЧМ-2017: 13-е место

Рейтинг ИИХФ: 11

После удачного выступления на домашнем чемпионате мира в 2014 году и повторения своего успеха на следующий год в Чехии (в обоих случаях команда заняла итоговое седьмое место) результаты белорусов пошли на спад. Команда Дэйва Льюиса даже близко не претендовала на выход в плей-офф на двух последних чемпионатах мира и не смогла отобраться на ОИ-2018. По ходу зимнего тренировочного лагеря белорусы потерпели три поражения: от основной и олимпийской (читай – молодежной) сборных России и от канадцев с общим счетом 0:8. Сдержанный оптимизм вселяют результаты апрельских товарищеских встреч со сборной Финляндии: команды обменялись победами в овертайме. Впрочем, у финнов был далеко не боевой состав. Национальной команде точно не поможет главная звезда белорусского хоккея — Михаил Грабовский. Сезон-2016/17 он пропустил из-за сотрясения мозга, а летом прошлого года нападающего выменял новичок НХЛ «Вегас Голден Найтс». Но последствия травмы не позволили ему выйти на лед и по ходу нынешней кампании. Под вопросом приезд в сборную и братьев Костицыных из-за травм. Впрочем, в прошлом году даже их присутствие не особенно помогло белорусам добиться на ЧМ-2017 весомых успехов. Костяк команды традиционно будет сформирован из игроков минского «Динамо».

ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных России, Швеции, Чехии и Швейцарии

Звезда

На вопрос о вероятном отсутствии в сборной самых именитых белорусских хоккеистов главный тренер команды Дэйв Льюис ответил просто: «Это шанс для новых игроков. Для молодежи». Но это не значит, что в команде окажутся сплошь молодые хоккеисты. Лидером сборной на ЧМ-2018 должен был стать нападающий Андрей Стась. Предстоящий турнир мог стать десятым чемпионатом мира в карьере форварда «Авангарда». На двух предыдущих ЧМ он был капитаном белорусской сборной, а в 2016 году и вовсе стал лучшим снайпером турнира. Однако в итоговой заявке команды на ЧМ-2018 его фамилии не оказалось. Зато в обойме нападающий ЦСКА Джефф Платт, который и станет главной звездой сборной на турнире.

Тренер

За плечами Дэйва Льюиса богатая карьера в НХЛ. Почти 20 лет он провел в системе «Детройта», где успел поработать ассистентом, главным тренером и даже скаутом. Затем он тренировал в «Бостоне» и «Лос-Анджелесе», а в 2008 году стал ассистентом главного тренера в сборной Белоруссии. Следующим этапом карьеры стали работа с командой Украины и возвращение в НХЛ, где он три года провел в «Каролине». С декабря 2014 года Льюис возглавляет белорусскую сборную. Его лучшим результатом стало 7-е место на чемпионате мира в 2015-м. Минимальной задачей его команды на предстоящем турнире станет сохранение места в элитном дивизионе.

Цифра

18 лет назад сборная Белоруссии последний раз обыгрывала национальную команду России. Это произошло на чемпионате мира-2000 в Санкт-Петербурге. Тот матч состоялся 7 мая и завершился со счетом 1:0 в пользу белорусов. На ЧМ-2018 команды также сыграют 7 мая.

Сборная Франции

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 14-е место (2002)

Чемпионаты мира: 8-е место (2014)

ЧМ-2017: 9-е место

Рейтинг ИИХФ: 12

«Мы пришли в элитный дивизион, чтобы набраться опыта», — заявил главный тренер сборной Франции Дэйв Хендерсон в мае 2008 года. Тогда «трехцветные» совершили очередное возвращение в высший дивизион после нескольких лет скитаний среди команд уровня Польши, Великобритании и Японии. С тех пор французы вот уже 10 лет кряду остаются в компании команд элитного дивизиона. А высшей точкой прогресса сборной стало участие в плей-офф чемпионата мира в 2014 году. По ходу турнира им даже удалось одержать сенсационную победу над сборной Канады (3:2, бул.). Это был первый подобный успех для Франции в XXI веке. На прошлогоднем ЧМ, проходившем в Кельне и Париже, «трехцветные» едва не повторили его. Хозяева ЧМ-2017 сенсационно разгромили сборную Финляндии (5:1), одолели Швейцарию (3:2 ОТ) и дали бой канадцам (2:3). Но поражение в стартовом туре от норвежцев (2:3) дорого обошлось французам: им не хватило одного очка для выхода в плей-офф. Помимо двух игроков из НХЛ, Антуана Русселя и Йоанна Овитю, одним из лидеров команды будет нападающий Стефан Да Коста. У француза есть опыт выступлений в НХЛ (за «Оттаву») и КХЛ (за ЦСКА), а минувший сезон он провел в швейцарской «Женеве». По слухам, летом он может вернуться в КХЛ.

Звезда

Этой весной Антуан Руссель установил историческое достижение. Нападающий «Даллас Старз» стал первым французским хоккеистом, сыгравшим свыше 400 матчей в НХЛ. Всю свою карьеру он провел за океаном, а последние шесть сезонов выступал за «Даллас». На двух последних самых успешных для Франции чемпионатах мира (в 2014 и 2017 годах) Руссель был одним из лучших игроков в команде. Форвард набрал 19 (12+7) очков в 15 матчах. По итогам ЧМ-2014 он был включен в состав символической сборной турнира. Именно Руссель стал автором победной шайбы в ворота сборной России на ЧМ-2013, когда «трехцветные» сенсационно переиграли «красную машину».

Календарь чемпионата мира-2018 по хоккею

Тренер

Вот уже 14 лет бессменным главным тренером сборной Франции остается Дэйв Хендерсон. Именно ему французы обязаны своим впечатляющим прогрессом за последние годы. Статус «трехцветных» сменился с аутсайдера до крепкого середняка, претендующего на плей-офф. Хендерсон родился в Канаде, где и начинал свою хоккейную карьеру. Будучи игроком, он более 20 лет отыграл в составе французского «Амьена». Там же Дэйв дебютировал в роли тренера. Следующим шагом стала работа с молодежной сборной Франции, а спустя пять лет он добрался и до главной команды страны. В 2014 году он впервые вывел французов в плей-офф ЧМ и готов повторить этот успех.

Цифра

13 раз подряд нападающий Лоран Менье выводил сборную Франции на матчи чемпионатов мира в роли капитана. В этом году 39-летний хоккеист швейцарского клуба «Фрибур-Готтерон» может продлить свою рекордную серию.

Сборная Австрии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 10-е место (2014)

Чемпионаты мира: 10-е место (2003)

ЧМ-2017: не участвовала (1-е место в I-м дивизионе)

Рейтинг ИИХФ: 17

Начиная с 2005 года австрийская сборная превратилась в классическую команду-лифт, не задерживающуюся в элитном дивизионе больше чем на сезон. При этом их последнее участие на чемпионате мира в топ-дивизионе датировалось 2015 годом. Любопытно то, что лучшим достижением австрийцев на этом отрезке стало выступление на Олимпиаде-2014 в Сочи. Проиграв финнам и канадцам, они довольно неожиданно одолели сборную Норвегии (во многом благодаря первому звену из игроков НХЛ Раффль-Ванек-Грабнер). После чего разгромно уступили словенцам (0:4) в квалификационном плей-офф. Но рассчитывать на помощь своих звезд на ЧМ-2018 «орлам» не приходится. Клубы австрийских форвардов в НХЛ («Филадельфия», «Коламбус» и «Нью-Джерси») квалифицировались в плей-офф Кубка Стэнли. Площадкой для подготовки к ЧМ-2018 для сборной стало выступление на Еврочеллендже (аналог Еврохоккейтура для нетоповых сборных). В ноябре прошлого года «орлы» уступили норвежцам (2:3 ОТ) с датчанами (1:2) и разгромили Южную Корею (8:3). А в феврале они развлекались в компании других команд-неудачников, не сумевших пробиться на Олимпиаду-2018. Результаты оказались схожи с ноябрьскими: два поражения от Латвии (1:6) с Данией (3:5) и трудовая победа над Францией (5:4).

Звезда

В отсутствие звезд из НХЛ одним из лидеров австрийской команды будет старший брат Майкла Раффля – Томас. В 2015 году он отправился вслед за своим братом покорять НХЛ, подписав контракт с «Виннипег Джетс». Но все ограничилось выступлениями за фарм-клуб канадцев в АХЛ – «Манитобу Мус». Дебютировать в НХЛ ему так и не посчастливилось, и он вернулся в австрийский «Ред Булл Зальцбург». На родине дела Томаса Раффля складываются куда лучше. В четырех сезонах кряду, между которыми уместился вояж за океан, он набирает свыше 50 очков за сезон. Ранее Раффль дважды участвовал в чемпионатах мира (в 2011 и 2015 гг.), набрав 7 (4+3) очков в 13 матчах.

Тренер

Роджер Бадер более двадцати лет провел в роли главного тренера и ассистента ряда швейцарских клубов. Параллельно он работал с юношескими и молодежными сборными Швейцарии, а также сотрудничал с главной командой страны. С 2014 года Роджер трудится на благо австрийского хоккея. Причем он был занят сразу в трех командах: ассистент главного тренера в национальной сборной, главный тренер в сборной до 20 лет и тренер по развитию в сборной до 18 лет. Весной 2017 года его назначили главным тренером «орлов», которых он вывел в элитный дивизион. Также он является спортивным менеджером главной сборной и молодежной команды страны до 20 лет.

Цифра

2 раза в своей истории австрийцы становились призерами чемпионатов мира. Это произошло в 1931 и 1947 годах. В 1933-м они проиграли матч за третье место сборной Чехословакии (0:2), получивший название «Европейский финал», так как в решающей игре встречались сборные Канады и США.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press