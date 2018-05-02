ЧМ-2018. Группа А. Представление сборных России, Швеции, Чехии и Швейцарии

В пятницу в Копенгагене и Хернинге стартует 82-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» начинает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. В первой части рассказываем о командах группы А: России, Швеции, Чехии и Швейцарии.

Сборная России

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 1-е место (2018)

Чемпионаты мира: 1-е место (2008, 2009, 2012, 2014)

ЧМ-2017: 3-е место

Рейтинг ИИХФ: 2

Одной из главных неожиданностей в преддверии ЧМ-2018 стал уход Олега Знарка с поста главного тренера сборной России. Помимо национальной команды Знарок также покинул пост наставника СКА. По слухам, на решение Олега Валерьевича повлияли разногласия с членами семьи миллиардеров Ротенбергов, которые руководят питерским клубом и входят в совет директоров ФХР. От должности консультанта сборной тренер отказался. Его уход открывает двери национальной команды для Александра Радулова, не появлявшегося там с декабря 2015-го. Первоначально он отказался от участия в турнире, но теперь должен приехать на медицинское обследование, которое и решит его судьбу. Слухи о его конфликте со Знарком так и не получили официального подтверждения, но это тот случай, когда все очевидно и без пояснений. Все главные герои сборной на прошедшей Олимпиаде должны помочь команде на чемпионате мира. За исключением Ильи Ковальчука, отказавшегося от поездки из-за насыщенного сезона. Зато состав усилят хоккеисты из НХЛ: Дадонов, Слепышев, Бучневич, Барбашев, Сошников и другие.

Объявлен расширенный состав сборной России по хоккею на чемпионат мира 2018 года

Звезда

Кирилл Капризов в этом сезоне завершает трансформацию в игрока мирового уровня. На счету талантливого выпускника новокузнецкой хоккейной школы победный гол в финале Олимпиады, участие в финале Кубка Гагарина и лестные отзывы от Брюса Будро и Бориса Михайлова. Для него это будет дебютный чемпионат мира и отличный шанс проявить себя на фоне звезд НХЛ — Макдэвида, Ньюджента-Хопкинса, Кейна. К тому же за ним наверняка будут следить скауты клубов НХЛ, где Капризов мечтает выступать. Ключевые роли в команде также должны сыграть лучший бомбардир ОИ-2018 Никита Гусев и Павел Дацюк, который даже в 39 лет способен одним касанием повлиять на исход любого матча.

Тренер

Предстоящий ЧМ-2018 станет первым крупным турниром и первым серьезным испытанием для Ильи Воробьева в статусе главного тренера сборной России. И пусть вас не смущает приставка «и.о.», это временное явление. Воробьев работал в штабе Олега Знарка с 2016 года и причастен к победе сборной на ОИ-2018. Наибольших успехов он добился за время работы в магнитогорском «Металлурге»: впервом же сезоне привел клуб к победе в Кубке Гагарина. А на следующий год его команда уступила в финале СКА. По ходу третьего сезона Воробьев был отправлен в отставку. По наследству от Знарка ему должен летом также достаться пост главного тренера СКА.

Цифра

10 раз за последние 11 лет сборная России доходила минимум до полуфинала на ЧМ. Четыре раза россияне становились чемпионами, дважды брали «серебро» и три раза завоевывали бронзовые медали. Лишь в 2013 году они не смогли выйти в полуфинал, проиграв команде США в 1/4 финала (3:8).

Сборная Швеции

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 1-е место (2006)

Чемпионаты мира: 1-е место (2006, 2013, 2017)

ЧМ-2017: 1-е место

Рейтинг ИИХФ: 3

Действующие чемпионы мира постараются повторить собственное достижение 1992 года, когда им удалось защитить титул. Согласно статистике, на следующий год после завоевания «золота» «тре крунур» финишируют на турнире не ниже четвертого места. В прошлом году шведы вальяжно начали турнир, уступив сборным России и США в стартовых турах. Зато в последующих матчах они не испытали серьезных проблем, уверенно добравшись до финала. Решающая игра против канадцев выдалась напряженной и изматывающей для обеих команд. Дело дошло до буллитов, где точные броски Никласа Бэкстрема и Оливера Экмана-Ларссона принесли шведам победу. Состав сборной Швеции на ЧМ-2018 будет разительно отличаться от команды, ездившей на Олимпиаду в Пхенчхане. Во многом благодаря игрокам из НХЛ. За океаном выступает несколько десятков шведских хоккеистов, из которых можно собрать сразу две боевитых команды. «Учитывая проявленный интерес, ожидается столько же игроков из НХЛ, сколько и год назад, – 19», — отметил главный тренер команды Рикард Гренборг. Среди них не будет братьев Седин, объявивших о завершении карьеры, и Эрика Карлссона, намеревающегося провести время с женой, не так давно потерявшей ребенка на девятом месяце беременности.

Поменяться местами. Чемпионат мира-2018 в ранге сильнейшего турнира сезона

Звезда

Как и ожидалось, в составе шведов оказалось много игроков из НХЛ, но по большей части — молодые и не самые звездные. Среди них особенно выделяются Микаэль Баклунд, Мика Зибанежад, Джон Клингберг и Оливер Экман-Ларссон. В карьере защитника «Аризоны Койотис» это будет уже пятый чемпионат мира. На двух предыдущих турнирах он набрал 17 (4+13) очков в 16 матчах. В марте Экман-Ларссон стал вторым защитником в истории «Аризоны», которому покорилась отметка в 100 заброшенных шайб. Всего же он провел в НХЛ уже восемь сезонов кряду. В составе сборной Оливер принимал участие на Олимпиаде в Сочи и в Кубке мира в Торонто в 2016 году.

Тренер

Рикард Гренборг начал осваивать тренерскую профессию в североамериканской университетской лиге. После чего трудился главным тренером и генеральным менеджером юношеской команды «Грейт-Фолс Американс». Следующим этапом его карьеры стала работа скаутом в национальных сборных Швеции различных возрастов. Чуть позже он возглавил команду до 20 лет и вошел в тренерский штаб основной сборной Швеции. В 2016 году он сменил Пера Мортса на посту главного тренера «тре крунур» и привел команду к победе на ЧМ-2017. Несмотря на провал на ОИ-2018 (5-е место), его кандидатуру, по слухам, летом будут рассматривать несколько клубов НХЛ.

Цифра

43 раза сборная Швеции становилась призером чемпионатов мира. Первые медали «тре крунур» завоевали в 1947 году, завершив турнир на втором месте. Всего же на их счету 10 чемпионских титулов, 17 серебряных наград и 16 бронзовых медалей.

Сборная Чехии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 3-е место (2006)

Чемпионаты мира: 1-е место (2000, 2001, 2005, 2010)

ЧМ-2017: 7-е место

Рейтинг ИИХФ: 5

Последний раз чешские хоккеисты оказывались на пьедестале на чемпионате мира в 2012-м, где завоевали бронзовые медали. С тех пор они дважды добирались до полуфинала (на турнирах в 2014 и 2015 гг.), но оба раза проиграли в матче за третье место. В прошлом году они завершили борьбу на стадии четвертьфинала, уступив сборной России (0:3). А еще годом ранее чехи не смогли одолеть американцев на той же стадии. На чемпионат мира в Данию сборная Чехии привезет состав, собранный преимущественно из игроков Континентальной хоккейной лиги. Грубо говоря, на ЧМ-2018 должен выступить примерно тот же состав, что отправился на ОИ-2018. Под вопросом участие капитана той олимпийской команды — Мартина Эрата, пропустившего два предыдущих чемпионата мира. А вот такие хоккеисты, как Якуб Накладал, Ян Коварж и Иржи Секач должны быть в составе. Главные звезды чешской сборной Якуб Ворачек, Дэвид Пастрняк, Томаш Гертль, Дэвид Крейчи, Владимир Соботка и Ондржей Палат, скорее всего, пропустят мировой турнир-2018. А 36-летний Радим Врбата в апреле объявил о завершении карьеры. Зато есть шанс увидеть других парней из НХЛ, в частности Томаша Плеканеца и Радека Факсу из «Даллас Старз».

Звезда

Павел Францоуз не раз признавал, что именно легендарный Доминик Гашек в свое время вдохновил его стать голкипером. А сейчас и его самого, одного из лучших вратарей КХЛ, нередко сравнивают с великим Доминатором. На что Павел скромно отвечает: «Никого нельзя сравнивать с Гашеком, никто не будет так же велик». В начале апреля ему покорилась отметка в 100 проведенных в КХЛ матчей за челябинский «Трактор». На момент юбилейной игры его коэффициент надежности составлял 1,77, а процент отраженных бросков был равен 94,4. Следующий сезон Францоуз планирует начать в НХЛ, но перед этим собирается помочь чешской сборной на ЧМ-2018.

Календарь чемпионата мира-2018 по хоккею

Тренер

Тренерская карьера Йозефа Яндача началась в середине 1990-х в южнокорейском клубе «Сеоктоп», с которым он сразу завоевал чемпионство. А вот дебюта в роли главного тренера в чешской Экстралиге Йозеф ждал до 2003-го. В том году он возглавил либерецкий «Били Тигржи». В 2008-м Яндач вошел в штаб Владимира Ружички, возглавлявшего сборную Чехии. В роли ассистента главного тренера он праздновал триумф чехов на ЧМ-2010, когда они в последний раз становились чемпионами мира. Самостоятельно Яндач возглавил чешскую сборную в прошлом сезоне, а летом он станет главным тренером магнитогорского «Металлурга».

Цифра

25 сезонов подряд сборная Чехии выходит в плей-офф на чемпионатах мира. С момента своего дебюта на мировых первенствах (после развала Чехословакии в 1993 году), чешские хоккеисты еще ни разу не оказывались за бортом плей-офф.

Сборная Швейцарии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 6-е место (2006)

Чемпионаты мира: 2-е место (2013)

ЧМ-2017: 6-е место

Рейтинг ИИХФ: 8

Сборная Швейцарии – одна из самых стабильных команд на чемпионатах мира последних лет. Как и в жизни любой нормальной нетоповой сборной, у швейцарцев случаются небольшие провалы (11-е место на ЧМ-2012 и ЧМ-2016) и невероятные взлеты («серебро» на ЧМ-2013). Но чаще всего команда балансирует на грани попадания в плей-офф, либо завершая турнир на итоговом 9-м месте, либо вылетая на стадии четвертьфинала. По второму сценарию для них прошел прошлогодний чемпионат мира в Кельне и Париже. По ходу группового этапа швейцарцы не потерпели ни одного поражения в основное время и даже одолели канадцев в овертайме. Но затем на их пути возникли шведы, которые в итоге и стали чемпионами. Большим минусом для команды на предстоящем турнире будет отсутствие самых именитых игроков, поучаствовавших в завоевании серебряных медалей на ЧМ-2013. Нино Нидеррайтер и Роман Йоси ведут борьбу за Кубок Стэнли. По той же причине швейцарцам не помогут Лука Сбиса, Нико Хишир, Кевин Фиала и Тимо Майер. А Марк Штрайт завершил карьеру прошлой осенью. В костяк команды входят хоккеисты из швейцарской лиги, где есть много именитых игроков: Хиллер, Элмонд, Диас и другие. Компанию им могут составить Свен Берчи и Денис Мальгин, завершившие сезон в НХЛ.

Звезда

Главной звездой команды можно назвать форварда Симона Мозера. Он тоже был в составе сборной Швейцарии на памятном ЧМ-2013, где набрал 5 (3+2) баллов за результативность. После того турнира Мозер уехал за океан, подписав контракт с «Нэшвилл». Однако за «Предаторз» он провел всего 6 матчей, отыграв большую часть сезона в АХЛ за «Милуоки Адмиралз». Затем он вернулся в Швейцарию, где продолжает выступать за «Берн», стабильно достигая планки в 40 очков за сезон. Прошлым летом его назначили капитаном команды. На ОИ-2018 Мозер забивал канадцам и немцам, а на своем последнем чемпионате мира в 2016 году он набрал 6 (3+3) очков в семи матчах.

Тренер

Будучи хоккеистом, Патрик Фишер отметился появлениями в НХЛ (в составе «Флориды Пантерз») и в российской Суперлиге (пять матчей за СКА). Тренерскую карьеру бывший нападающий «Давоса» и «Цуга» начал в «Лугано» в 2010-м, где еще в конце 1990-х провел пару сезонов в качестве игрока. На следующий год он получил повышение сначала до ассистента основной команды, а затем и вовсе возглавил ее. Эту работу он совмещал с должностью ассистента молодежной сборной Швейцарии. В 2016-м он впервые повез взрослую сборную Швейцарии на чемпионат мира в роли главного тренера. А в этом году он снова готов вывести «крестоносцев» в плей-офф.

Цифра

9 очков по системе «гол+пас» набрал на ЧМ-2013 защитник Роман Йоси. Хоккеист «Нэшвилл Предаторз» забросил 4 шайбы и отдал 5 голевых передач. Это лучший результат для швейцарских хоккеистов на чемпионатах мира в XXI веке.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press