ЧМ-2017. Группа А. Все, что нужно знать о сборных России, Швеции, Дании и Латвии

В пятницу в Париже и Кельне стартует 81-й чемпионат мира по хоккею. Еженедельник «Футбол.Хоккей» начинает публикацию материалов с представлением участников предстоящего первенства планеты. В первой части рассказываем о командах группы А: России, Швеции, Дании и Латвии.

Сборная России

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 3-е место (2002)

Чемпионаты мира: 1-е место (2008, 2009, 2012, 2014)

Кубок мира: 4-е место (2016)

ЧМ-2016: 3-е место

Российская хоккейная сборная в последние годы занимается лишь тем, что разрушает надежды болельщиков, ожидающих побед на крупных турнирах. Делают это хоккеисты не так жестоко, как их коллеги из футбольной сборной, но с той же завидной периодичностью. Провал на сочинской Олимпиаде, унизительное поражение от канадцев в финале ЧМ-2015 и поражение от финнов на прошлогоднем домашнем чемпионате мира. Несмотря на это, стоит отметить, что на последних трех ЧМ сборная России не финишировала ниже третьего места, а на прошлогоднем Кубке мира дошла до полуфинала. Но болельщики ждут побед, особенно в преддверии Олимпиады-2018, где до сих пор остается под вопросом участие игроков из НХЛ. На каждом чемпионате мира у России традиционно собирается мощный состав, который по ходу турнира усиливают хоккеисты из клубов НХЛ, вылетевших из плей-офф. Если брать игроков из КХЛ, то неизвестно, смогут ли помочь национальной сборной Вячеслав Войнов и Павел Дацюк, восстанавливающиеся от травм. Так или иначе в распоряжении Олега Знарка совершенно точно окажутся сильнейшие хоккеисты, а болельщики будут рассчитывать на долгожданную победу.

Звезда. Сергею Мозякину уже 36 лет, но он продолжает оставаться одним из лучших игроков в России и КХЛ. Двукратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Гагарина, лучший бомбардир и снайпер в четырех из пяти последних регулярных чемпионатах КХЛ. Его регалии можно перечислять еще долго, но куда важнее то, что сейчас Мозякин является ключевым игроком не только для своего клуба, но и для сборной России. На счету форварда магнитогорского «Металлурга» 12 заброшенных шайб и больше 20 набранных очков на двух последних чемпионатах мира.

Тренер. Олег Знарок начал свою тренерскую карьеру в 2006 году, возглавив сборную Латвии. Уже пару лет спустя его приглашают в КХЛ, где он за два сезона довел ХК МВД до финала Кубка Гагарина, но проиграл «Ак Барсу». Заветный трофей ему удалось выиграть, уже будучи тренером московского «Динамо», причем он сделал это дважды. С 2014 года Знарок возглавляет сборную России, с которой на трех ЧМ неизменно попадал на пьедестал. Летом 2016-го специалист подписал двухлетний контракт с питерским СКА, с которым в первом же сезоне выиграл плей-офф КХЛ. Теперь он надеется завершить удачный сезон победой на ЧМ.

Сборная Швеции

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 1-е место (2006)

Чемпионаты мира: 1-е место (2006, 2013)

Кубок мира: 3-е место (2016)

ЧМ-2016: 6-е место

Шведы традиционно подходят к чемпионату мира в качестве одних из фаворитов турнира. Но в реальности «Тре Крунур» последние пару лет не может преодолеть барьер четвертьфинала соревнований. Два года назад на их пути встала сборная России, а на прошлогоднем ЧМ они были уничтожены канадцами, забросившими шесть безответных шайб. Их последний триумф датирован 2013 годом, когда для выступления на домашнем чемпионате мира шведам удалось собрать многих именитых игроков, а в атаке зажигали Луи Эрикссон и братья Седины. Год назад самым заметным хоккеистом в составе сборной был форвард Густав Найквист из «Детройта», но в этот раз он отказался от участия в турнире из-за травмы. По той же причине не стоит ждать приезда его одноклубников Хенрика Зеттерберга и Никласа Кронвалла, упомянутых выше Луи Эрикссона и братьев Седин. До сих пор не ответили на вызов в сборную Робин Ленер, Оливер Экман-Ларссон, Габриэль Ландескуг и Антон Строльман. Зато состав команды точно усилят Джон Клингберг, Элиас Линдхольм, Виктор Раск, Александр Эдлер и Виктор Хедман, а также Линус Умарк из КХЛ. «Тре Крунур» не испытает проблем с выходом в плей-офф, но его дальнейшее продвижение по сетке плей-офф будет зависеть от того, какой оппонент достанется в четвертьфинале.

Звезда. Виктор Хедман всего два раза принимал участие на чемпионатах мира, последний из которых был пять лет назад. Но на этот раз «Тампа-Бэй Лайтнинг» не сумела выйти в плей-офф Кубка Стэнли, и Хедман решил продлить свой сезон, откликнувшись на вызов в сборную. Карьеру он начинал в шведском МОДО, который покинул в 2009 году, когда был выбран «Тампой-Бэй» под вторым номером на драфте НХЛ. Виктор уже восемь сезонов защищает цвета «молний», а во время локаута в НХЛ в первой половине сезона-2012/13 он успел засветиться и в КХЛ в астанинском «Барысе». На ЧМ его стоит ждать в первом звене сборной Швеции.

Тренер. Пер Мортс возглавляет шведскую сборную с 2010 года, и именно он привел команду к золотым медалям ЧМ-2013. За свою карьеру Мортс не играл и не тренировал за пределами Швеции, хотя летом 2016-го с ним вели переговоры руководители рижского «Динамо». Шведский специалист был готов возглавить латвийскую команду, но в последний момент отказался по личным соображениям. С 2007 по 2010 годы руководил молодежными командами Швеции до 20 и до 19 лет. В сборной ему помогает Рикард Гренборг, который параллельно работает главным тренером «молодежки» до 20 лет.

Сборная Дании

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: —

Кубки мира: —

Чемпионаты мира: 8-е место (2010, 2016)

ЧМ-2016: 8-е место

На прошлогоднем чемпионате мира сборная Дании стала одним из открытий турнира. Команда Янне Карлссона сумела обыграть Норвегию, Чехию и Латвию и занять четвертое место в своей группе. В четвертьфинале датчане без шансов проиграли сборной Финляндии, но болельщики все равно остались максимально довольны выступлением своей команды. Особенно запомнился голкипер Себастьян Дам, не раз выручавший «датских львов» по ходу турнира. Его появления стоит ожидать и на предстоящем турнире. Основной костяк сборной будет составлен из игроков датской Суперлиги и других европейских чемпионатов, а также из нескольких игроков КХЛ. Свое участие на предстоящем чемпионате мира подтвердил нападающий «Виннипега» Николай Элерс. Среди других энхаэловцев состав сборной могут усилить Ларс Эллер, Патрик Бьоркстранд и Никлас Йенсен. Традиционно главной задачей датчан на ЧМ является сохранение места в элитном дивизионе. Безусловно, они будут стараться повторить прошлогоднее достижение, но национальные команды Германии и Словакии выглядят куда более реальными претендентами на место в плей-офф.

Звезда. Карьере Миккеля Бедкера в НХЛ явно недостает стабильности: стоит игроку набрать хорошую форму, как его обязательно настигнут травмы. Тем не менее прошлым летом ему удалось заполучить хороший контракт в «Сан-Хосе Шаркс», пройти регулярный чемпионат без травм, а сейчас он вместе с одноклубником Янником Хансеном играет в плей-офф Кубка Стэнли. В их отсутствие роль лидеров могут взять на себя хоккеисты «Йокерита» Йеспер Йенсен и Оливер Лауридсен. Кроме них усилить команду планирует нападающий «Виннипег Джетс» Николай Элерс. Форвард «Детройт Ред Уингз» Франс Нильсен от поездки на ЧМ отказался.

Тренер. Тренерская карьера Янне Карлссона началась в 1993 году. Почти 20 лет он тренировал шведские клубы, после чего оказался в России, где полтора сезона проработал главным тренером мытищинского «Атланта». В 2013 году Карлссон возглавил национальную команду Дании, сменив своего соотечественника Пера Бэкмана, уволенного из-за непопадания сборной на Олимпиаду-2014. Поначалу результаты его работы не впечатляли (13-е и 14-е места на ЧМ), но в прошлом году Янне вывел датчан в четвертьфинал, что, несмотря на не выход команды на Олимпиаду-2018, позволило ему сохранить свой пост.

Сборная Латвии

Достижения в XXI веке:

Олимпийские игры: 8-е место (2014)

Чемпионаты мира: 7-е место (2009)

ЧМ-2016: 13-е место

После сочинской Олимпиады, на которой латвийцы довольно неожиданно дошли до четвертьфинала и дали настоящий бой канадцам, результаты команды пошли на спад. Во многом это связано с уходом главного тренера Теда Нолана. После этого в сборной Латвии сменились три главных тренера, но лучшим результатом стало 11-е место на ЧМ-2014 в Минске. На прошлогоднем ЧМ в России латвийская национальная команда заняла итоговое 13-е место, одержав единственную победу над Казахстаном. Разочаровавшись в местных специалистах, Федерация хоккея Латвии вновь решила сделать ставку на иностранца и пригласила на пост главного тренера Боба Хартли. Состав сборной сформирован из игроков клубов КХЛ, большая часть которых выступает за рижское «Динамо». Для голкипера Эдгарса Масальскиса предстоящий ЧМ может стать 12-м в карьере. Несмотря на перемены в тренерском штабе, ожидать от латвийцев мгновенного преображения не стоит, и на ближайшем ЧМ Боб Хартли будет занят наигрыванием новых схем и поиском оптимальных сочетаний звеньев. Но не стоит исключать от прибалтов и неожиданных сюрпризов.

Звезда. Нападающий нижегородского «Торпедо» и капитан сборной Латвии Каспарс Даугавиньш к 28 годам успел поиграть в Белоруссии, Америке, Швейцарии и России. В 2006 году он был задрафтован «Оттавой Сенаторс», а в 2011-м завоевал Кубок Колдера в составе «Бингхэмтон Сенаторс» — фарм-клубе «Оттавы». Пару лет спустя Даугавиньш с «Бостон Брюинз» доходил до финала Кубка Стэнли, а с «Женевой-Серветт» выиграл Кубок Шпенглера. С национальной командой принимал участие в двух Олимпиадах и восьми чемпионатах мира.

Тренер. Боб Хартли стал вторым канадским тренером в истории сборной Латвии. В середине 90-х он оказался в АХЛ, где работал с командами «Корнуолл Эйсес» и «Херши Беарз», с которыми выиграл Кукок Колдера – главный трофей АХЛ. В 1998-м Хартли занял должность главного тренера «Колорадо Эвеланш» и через три года привел клуб к победе в Кубке Стэнли. Затем он тренировал «Атланту Трэшерз», работал хоккейным аналитиком на ТВ, был помощником главного тренера в швейцарском «Цюрих Лайонс» и снова вернулся в НХЛ, чтобы возглавить «Калгари Флэймз». После увольнения из «Калгари» в 2016-м стал главным тренером латвийцев.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press

Никита Котов Корреспондент еженедельника «Футбол»