Чисто английское убийство. Как погибает клуб со 145-летней историей

В середине нулевых «Болтон Уондерерс» Сэма Эллардайса финишировал на шестой строчке в АПЛ в трех очках от зоны ЛЧ. В сезоне-2007/08 «рысаки» играли вничью с «Баварией» на «Альянц Арене» и выбивали «Атлетико» из плей-офф Кубка УЕФА. А спустя чуть более 10 лет футболисты «Болтона» не могут попасть на тренировочную базу, ведь у клуба нет денег даже на то, чтобы обеспечить их едой и водой.

Сигнал бедствия

Возле домашней арены «рысаков» «Юниверсити оф Болтон Стэдиум» установлена статуя Нэта Лофтхауса – легенды и лучшего бомбардира в истории команды. Здесь перед матчем с «ВБА» собираются болельщики «Уондерерс», чтобы провести очередную акцию протеста против действующего владельца клуба Кена Андерсона. В последние недели их отношения достигли точки кипения, и вариант любого конструктивного диалога попросту невозможен.

Все началось три года назад, в марте 2016-го. Кен был частью консорциума, возглавляемого экс-футболистом «Болтона» Дином Холдсвортом, выкупившего 94,5% акций у бывшего владельца команды Эдди Дэвиса. При нем клуб дебютировал в еврокубках и успешно бился в АПЛ, а сам Дэвис вложил в него 185 млн фунтов. А еще спустя год, весной 2017-го, Андерсон приобрел все акции у компании Холдсворта после ее ликвидации и взял «Уондерерс» под свой контроль.

При этом его опыт руководителя уже тогда вызывал сомнения. В сентябре 2005 года Андерсон был дисквалифицирован и снят с поста директора на восемь лет, после того как фирма Professional Sports International Ltd и семь других его компаний потерпели крах. Служба контроля неплатежеспособности проинформировала, что Кен не обеспечил уплату НДС своими компаниями, а затем не сотрудничал с ликвидаторами.

После окончания дисквалификации свой опыт разрушителя он применил на практике и в «Болтоне». В первый сезон клуб выбрался из третьей английской лиги и вернулся в Чемпионшип, но дальнейшего прогресса не последовало. В прошлом году «рысаки» спаслись от вылета лишь в последнем туре. А вот в нынешней кампании шансы на выживание тают с каждым туром: в последних 26 матчах на счету «Уондерерс» лишь три победы.

Скандал за скандалом

Футболисты и сотрудники «Болтона» сталкивались с задержками по выплате заработной платы и при прежнем владельце. Но Эдди Дэвис, в отличие от Андерсона, имел куда больший кредит доверия. А если точнее, то к нынешнему главе «белых» доверие со стороны работников и болельщиков отсутствует вовсе. Игроки и тренерский штаб получили свою ноябрьскую зарплату с двухнедельным опозданием. Затем клубу потребовался кредит от Ассоциации профессиональных футболистов, потраченный на покрытие выплат сотрудникам и игрокам «рысаков» в декабре. А вот за февраль денег никто из них так и не получил. Самым низкооплачиваемым сотрудникам не хватает средств даже на покупку еды и оплату бензина.

Начиная с осени «Болтон» бомбардируют письменными уведомлениями о неоплаченных агентских и консультационных сборах, задолженностях по счетам и бонусам клубам по соглашениям арендуемых «рысаками» игроков. К примеру, «Уондерерс» обязан возместить 30 тыс. фунтов клубу четвертой английской лиги «Форест Грин». Ведь именно он выплачивал зарплату проведшему первую половину сезона в составе «Болтона» форварду Кристиану Дойджу, тогда как это обязательство по условиям аренды брал на себя клуб Андерсона, который предпочел вступить в словесную перепалку с владельцем «зеленых дьяволов» Дэйлом Винсом.

В ожидании долга «Форест Грин» запустил в продажу футболки с надписью No Ken Do (завуалированная фраза No can do, намекающая на неспособность Кена Андерсона сделать что-либо), а вырученные средства отправляет в фонд болельщиков «рысаков». Владелец «Уондерерс» оценил этот ход и заявил о готовности напечатать собственную партию футболок с принтом Yes We Ken (Yes we can, или «да, мы можем»). Но вряд ли такой товар будет пользоваться спросом.

NEWS: Dale Vince: Forest Green offer Bolton fans pints & sell No Ken Do T-shirts (via BBC Sport) https://t.co/Jy5u0tGknN — FWP Forest Green Rovers (@FWPForestGreen) January 8, 2019

Кульминацией стал инцидент, случившийся в первую неделю марта. Футболисты «Болтона» не были допущены на тренировочную базу по причине того, что у клуба не хватает средств, чтобы закупить еду и воду. Медицинский и вспомогательный персонал также получил выходной из-за нехватки предметов снабжения. Главный тренер команды Фил Паркинсон предельно откровенен: «Это, вероятно, самое трудное положение, в котором был этот клуб. Но мы должны продолжать идти — это все, что мы можем сделать. Всем надоела эта неопределенность, и, надеюсь, в течение недели мы получим хорошие новости, которые поднимут наш боевой дух».

Письмо с откровениями

Среди пострадавших от деятельности Андерсона оказались и сотрудники полиции Большого Манчестера, отвечающие за обеспечение правопорядка во время матчей. Это поставило под угрозу проведение домашней встречи «Болтона» с «Миллуолом» (вопрос в итоге урегулировали). События подтолкнули Андерсона к публикации открытого письма. Основной посыл сообщения сводится к обвинениям фанатов, угрожающих ему и его семье, и СМИ, безосновательно критикующих Кена. Якобы отношение болельщиков к нему затрудняет вливание денег в клуб, но он настаивает, что продолжит держать его на плаву.

«Когда меня впервые попросили помочь, клуб был на грани перехода под внешнее управление или даже хуже — ликвидации. Мы сделали все возможное, чтобы существенно сократить расходы и увеличить доходы. Если учесть, что долги, когда я впервые приехал, были близки к четверти миллиарда фунтов, это просто показывает, насколько многого удалось достичь. Ряд сенсационных заголовков в местных СМИ за последние несколько дней — это именно то, что в большинстве случаев не соответствует действительности. Полагаю, это помогает продавать газеты и держать журналистов в центре внимания. Я считаю, что СМИ сыграли важную роль в формировании и продвижении недавних фанатских протестов. Все это заставило меня задуматься о том, стоит ли продолжать заниматься делами в клубе», — выставляет себя жертвой Андерсон.

На грани

В начале марта сразу три члена городского парламента Болтона высказались, что Английской футбольной лиге (EFL) необходимо начать расследование финансового положения «Уондерерс». В открытом письме к EFL сэр Дэвид Крэусби, Ясмин Куреши и Крис Грин заявили, что им нужно убедиться, что клуб определил оплату персонала, поставщиков и аварийных служб главным приоритетом. А ведь за пару недель до этого сообщалось об активных переговорах о продаже клуба. Фаворитом считался местный инвестор Парминдер Басран, и в конце февраля Андерсон даже объявил о достигнутом «принципиальном соглашении». На деле же консорциум Football Ventures, возглавляемый Басраном и бизнесвумен Шаррон Бриттан, вышел из переговоров спустя неделю после их начала.

Теперь Кен Андерсон уверяет, что ведет обсуждение с двумя новыми потенциальными покупателями, но болельщики сомневаются в правдивости его слов. На 20 марта в суде намечено рассмотрение петиции о ликвидации, выпущенной HM Revenue and Customs (министерский департамент правительства Великобритании, отвечающий за сбор налогов). К слову, долги по зарплате превышают 600 тысяч фунтов, а задолженность перед HMRC — 1 млн фунтов.

Самый вероятный вариант развития событий – введение внешнего управления в любой момент до самого слушания. Такой ход фактически гарантирует вылет «рысаков» в третью лигу и не оставляет сомнений, что уход Кена из «Болтона» повлечет за собой очередные финансовые потери. Так как при продаже «Уондерерс» прежде всего будут учитываться интересы кредиторов. Болельщикам команды, не имеющим опции «напиши письмо президенту с просьбой о спасении клуба», параллельно с поиском денег остается молиться о том, чтобы у них была возможность следить за игрой «рысаков» в следующем сезоне. Неважно, будет ли это в Чемпионшипе или где-то еще.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Twitter