Четырнадцатый без пятнадцатого. Илья Казаков – о выборе Игрока года в России

Лучший игрок России по традиции будет назван в 52-м номере еженедельника «Футбол». Пока можно сказать только одно: победителем опроса журналистов точно не станет Роман Широков, до этого дважды подряд признававшийся лауреатом.

Время не то что бежит – несется, а я все помню, как бегал малышом в кроликовой шапке и варежках, обледенелых после десятка брошенных по дороге в газетный киоск снежков, воскресным утром за «Футбол–Хоккеем». Только начались восьмидесятые, стоил еженедельник пятнадцать копеек, и на эти деньги можно было стать на пару часов обладателем бесценного груза. Мужики, подтягивающиеся к привозу свежих газет, имели привычку ворчать на нас, второклассников, занимавших очередь загодя. «Футбол-Хоккей» разбирали быстро, и, если промешкать, можно было оказаться у разбитого корыта.

Декабрьские номера я любил читать больше любых иных. Рейтинги, номинации, итоги… Порой не хватало терпения дотянуть до дома, чтобы там аккуратно разрезать страницы ножницами. И еженедельник рвался прямо на ходу, с помощью валявшегося на дороге стекла или любого иного заменявшего его подручного средства.

Всех советских журналистов, голосовавших в «Футбол-Хоккее» за лучшего игрока чемпионата, я мог назвать, даже если бы меня разбудили посреди ночи. У меня, как и у любого мальчишки в моем дворе, была своя тройка номинантов, которую мы обсуждали задолго до голосования. Я отчаянно любил тех корреспондентов, чья точка зрения совпадала с моей. И терпеть не мог тех, у кого были иные кандидаты.

Столько лет прошло с той поры. Но, признаюсь, во мне до сих пор прячется тот ребенок, который изучает мнения голосовавших от первой до последней строчки. Это привычка, которая давно не будит при совпадениях или расхождении никаких эмоций. Но это привычка, ставшая традицией. Интересная вдвойне, когда год не приносит одного однозначного кандидата на роль лучшего игрока года. Вот и сейчас, когда две тысячи четырнадцатому осталось жить всего месяц, я начинаю ворошить свою память и пытаться понять, кто мой номер один и кто мои номер один, два и три.

В прошлом году таких сложностей не существовало. Роман Широков был в массовом сознании не просто звездой, он был звездой безальтернативной. Все сомнения, которые приходили на ум, были связаны исключительно с весенним чемпионством армейцев. Но в начале декабря Широков был еще в «Зените», и «Зенит» уходил на зимнюю паузу лидером. Сборная, уверенно оформив выход в Бразилию, приподняла статус Романа до космического по российским меркам уровня. Причем мяч, выведший нас спустя дюжину лет на Кубок мира, в Азербайджане забил именно Широков. Первый гол тринадцатого года в контрольной игре с Исландией, которой через восемь месяцев предстояло стать главной сенсацией в начале нового европейского отборочного цикла, тоже был на счету капитана сборной. Казалось, что все тогда идет правильно и как должно. Кто бы мог предположить, что две тысячи четырнадцатый начнется для Широкова, как и для всех нас, принципиально иначе.

Когда в Краснодаре «быки» обыгрывали ЦСКА, я почему-то думал именно о Широкове. Он был в первой половине года в «Краснодаре», а потом, когда пришла пора выбирать новый клуб, мог оказаться в ЦСКА, если бы, к желанию Слуцкого , в бюджете команды нашлись деньги на главную звезду нашего чемпионата.

Команда Кононова удивительным образом сумела пережить расставание с Романом, не потеряв в качестве игры. Несмотря на фиаско в Европе, в России «горожане» по-прежнему на подъеме. И их игра все еще абсолютно широковская, даже без него – с гениальными атаками, с уважением к себе и к пришедшему зрителю. Галицкий признался в недавнем интервью: имея основополагающий принцип не переплачивать за игроков, он был готов летом отступить от него – в случае Широкова. Но того в Краснодаре оставить было невозможно, потому что была цель — после нескольких лет, проведенных вне дома, вернуться назад в Москву. Но Краснодар оставил такой след и такие корни в судьбе полузащитника, что он по-прежнему может прилететь туда на медобследование или признаться журналистам, что его сын – болельщик «быков» и ходит дома в черно-зеленой форме.

Нам казалось летом, что прощаясь с «Краснодаром», Широков выбирает лучший из вариантов. Если не ЦСКА, так «Локомотив», не «Локомотив», так «Динамо». Но единственным конкретным предложением было предложение от «Спартака». Клуба, за который болел его отец. И который взял курс на русский костяк, пусть и при иностранном тренере. Широков должен был придать командной игре стройность, решить вопрос с последним пасом – мы думали именно так.

В июне, когда сборная пыталась играть в свой прежний футбол без Широкова, во влажном и непрезентабельном городе Куяба я разговорился с медиаофицером ФИФА на нашей игре с Кореей.

— Я из Базеля, а значит, теперь болельщик «Спартака», — сказал он. – Якин мой хороший друг.

Конечно, я заинтересовался. Начал расспрашивать и услышал о мине замедленного действия. «Базель» всегда был зрелищной командой, но при Якине коренным образом поменялась игровая идеология. Не пропустить стало важнее, чем забить. Болельщики были недовольны, но тренер гнул свою линию.

— Тогда Якин получил прививку перед работой в России, — сказал я в ответ. – Потому что там, в Москве, его ждут те же самые грабли.

Так все в итоге и вышло. Когда Широков залечил травму и вернулся на поле, оказалось, что этот «Спартак» — не его. И самой популярной шуткой последних недель стала фраза «быть под мостом», когда Роман чувствует себя человеком, у которого все самое интересное происходит над его головой.

Широков позволил себе откровенно высказаться о стиле «Спартака» при Якине – летающих над полем мячах и всем остальном в том же духе. Было понятно, что он недоволен. Как и болельщики. Но изменений пока не произошло. Разве что усилилось давление на тренера «Спартака» из-за звучащей из каждого угла фамилии Аленичев.

Наверное, логично, что 2014-й оказался одним из самых заурядных годов для нашего футбола за последнее время. Широков либо не играл, либо играл мало.

Надеюсь, следующий, 2015-й, получится лучше. Пятнадцать – это ведь и его номер тоже.

Текст: Илья Казаков



Фото: Сергей Дроняев