«Черная пятница» на «Бутарке», оконфузившийся тренер «Сельты», тренировки в манеже на песке. Главные события 13-го тура испанской Примеры

Троллинг «Леганеса» в Twitter, неудержимый Кристиан Стуани, минута славы «Эйбара», «Сельта» с новым тренером. Еженедельник «Футбол» рассказывает о главных событиях 13-го тура чемпионата Испании по футболу.

Троллинг тура

Первый матч тура пришелся на «черную пятницу». Открывать 13-й игровой день доверили «Леганесу» и «Алавесу». СММ «огурцов» оригинально подошел к теме распродаж, не забыв подколоть гостей из Витории-Гастейса. «Дорогие друзья из «Алавеса», эта пятница будет Черной, и на «Бутарке» лучшая уникальная скидка, которую нам могут предложить — это акция «#ИбайГомес в подарок».

Твиттер басконского клуба отшутился деликатно, но и сам лидер команды из Басконии решил не стоять в сторонке: «Друзья из Леганеса, давайте мы постараемся сделать то, что принято называть сине-белой пятницей, но уверен, что этого по факту не произойдет. Вы вполне можете попробовать сделать рождественские покупки в Вальядолиде, Вальекасе, или Хетафе, хотя никаких «предложений» вам они и не делают. Всем удачи».

«Леганес» в итоге оказался сильнее на футбольном поле и взял три очка. Немалую роль в победе сыграл Андрей Лунин. Экс-вратарь луганской «Зари» наконец-то получил шанс от Маурисио Пеллегрино и успешно дебютировал в Ла Лиге. Красочным дополнением является тот факт, что Лунин первый же матч отстоял «на ноль».

Матч тура

Афиша матча между мадридским «Атлетико» и «Барселоной» не нуждается в объяснениях. Хотя «Атлетико» в домашних стенах непобедим (только одна ничья и пять побед), команда подходила к встрече не в самом хорошем расположении духа. «Кольчонерос» не могли рассчитывать на надежную оборону, ведь были травмированы Хосе Хименес, Хуанфран и Диего Годин. Неприятным дополнением служит тот факт, что последний никак не может заключить новый контракт с действующим победителем Лиги Европы. Уругваец, по данным СМИ, скандалит и подумывает сменить Мадрид на Милан. Вслед за ним капризничает и Ян Облак.

Но едва команды вышли на поле, проблемы о продлении контрактов с игроками основы исчезли. Болельщики со своей стороны сделали все, чтобы создать атмосферу главного матча уикенда. Сам итог встречи скорее не обрадовал ни Диего Симеоне, ни Эрнесто Вальверде. Особенно досадно должно быть аргентинцу: «Атлетико» под его руководством еще ни разу (!) не побеждал «блаугранас» в чемпионате Испании.

Интрига тура

«Эспаньол» на «Корнелье Де-Прат» принимал соседей по региону из Жироны. Встреча носила любопытный характер: «попугаи» во всех домашних играх одерживали только победы, в то время как команда Эусебио Сакристана оставалась к моменту встречи единственной командой, не проигравшей на выезде. Матч должен был дать ответ на вопрос, чья серия подойдет к концу. В итоге успех праздновали гости: неудержимый Стуани оформил дубль за три минуты, и уже в дебюте встречи «Эспаньол» проигрывал со счетом 0:2. Чуда не случилось, и хозяева в итоге потерпели второе поражение кряду в чемпионате страны.

Сам же Стуани окончательно закрепил за собой звание незаменимого игрока для «альбирохос». «Жирона» в этом сезоне еще не проигрывала если забивал уругваец. Кроме того, Стуани, достигнув отметки в десять голов, теперь еще и лидер в гонке бомбардиров.

Неудачники тура

Мадридский «Реал» продолжает раздавать очки басконским командам. К ничьей в Бильбао и поражению от «Алавесу» добавился проигрыш «Эйбару». Сантьяго Солари впервые проиграл в качестве тренера «Лос Бланкос», но мало кто предполагал, что поражение выйдет настолько разгромным. Аргентинцу, недавно возглавляшему молодежку «Реала», предстоит непростая задачка. В мадридском королевстве кризис, а результат нужен здесь и сейчас. Да и пора бы перестать играть в Робин Гуда: только дебютант Примеры «Уэска» пропустила на выезде больше голов чем «Королевский клуб» — 19 и 16 мячей соответственно.

Эмоции тура

Диктор стадиона «Ипуруа» и давний болельщик клуба Аксель Рианьо Эстевес, похоже, не мог поверить что «Эйбар» будет громить «Реал». Кажется, вся Страна Басков могла услышать имя автора забитого гола в ворота Тибо Куртуа.

Сам же «Эйбар» отмечал победу так, словно клуб после игры оформил чемпионский титул. Президент Амайя Горостиза даже позволила игрокам выпить шампанского в честь исторической победы. Клуб заставил говорить о себе весь Пиренейский полуостров, а некоторые остряки в социальных сетях запустили хэштег #Eibarcelona.

Город тура

Эту номинацию завоевала Валенсия. Во-первых, город на востоке Пиренейского полуострова готовится к грандиозным праздникам. Скоро у местной одноименной команды столетний юбилей, и болельщики «летучих мышей» уже в предвкушении праздничных гуляний. Сама же «Валенсия» наконец-то одержала победу на родной «Месталье». Марселино Гарсия Тораль, похоже, сделал правильные выводы за двухнедельную паузу.

В то же время погода диктует свои условия и портит планы городским властям. Ноябрь в Валенсии постоянно сопровождается проливными дождями. Ливни не давали покоя и «Леванте». «Лягушкам» пришлось готовиться к выездной игре против «Уэски» в манеже. Рохеру и компании было непросто: команда некоторое время тренировалась не на паркете или искусственном газоне, а на песке. Впрочем, это только пошло на пользу: «Леванте» вырвал ничью у оскенцев.

Мотивация тура

«Атлетик» на перерыв чемпионата уходил в кризисном положении. 12-матчевая безвыигрышная серия мало кого могла радовать в Бильбао. Самые ярые басконские болельщики решили навестить команду на тренировке перед домашней встречей с «Хетафе». Тренировка прошла в мирном ключе, болельщики не высказывали претензий. Тем не менее, группировка фанатов ICHH решила напомнить игрокам и тренерскому штабу славную историю клуба. Баннеры «120 лет — и это не конец» и «Никогда не путайте поражение с окончательным поражением» говорили сами за себя.

Впрочем, Бильбао снова не смог порадовать болельщиков. Клуб вновь потерял очки, упустив преимущество в счете. Никогда еще клуб из Страны Басков не выступал так скверно.

Гол тура

Гол Андре Силвы вышел особенно запоминающимся благодаря подаче Пабло Сарабии. Мяч португальца оказался победным и позволил «Севилье» выйти в лидеры чемпионата.

К слову, это первый гол португальца в чемпионате Испании за последние два месяца. Сейчас с восемью мячами он остается лучшим бомбардиром «Севильи» и вновь включился в гонку снайперов Ла Лиги.

Цитата тура

«Хочу поблагодарить президента и спортивного директора за доверие, оказанное мне и моему штабу. Мы начнем новую эпоху в «Депортиво»… Имею ввиду, в «Сельте»,

— именно так оговорился новый тренер «Сельты» Мигел Кардозу. Полный тезка полузащитника московского «Динамо» привел в замешательство руководство клуба: «Депортиво» является принципиальным соперником «селестес». Первая победа у руля галисийцев должна была исправить неловкую ситуацию, но и здесь Кардозу потерпел неудачу: «Сосьедад» взял верх на «Аноэте» — 2:1.

Результаты 13-го тура:

Леганес – Алавес – 1:0 (1:0)

(Эн-Несери, 42).

Эйбар – Реал Мадрид – 3:0 (1:0)

(Эскаланте, 16, Энрич, 52, Кике, 57).

Валенсия – Райо Вальекано – 3:0 (1:0)

(Санти Мина, 35, 61, Гамейро, 76).

Уэска – Леванте – 2:2 (1:1)

(Ривера, 23, Этчейта, 51; Рохер, 45, Боатенг, 74).

Атлетико – Барселона – 1:1 (0:0)

(Диего Коста, 77; Дембеле, 90).

Атлетик – Хетафе – 1:1 (0:0)

(Ноласкоайн, 67; Мата, 77).

Севилья – Вальядолид – 1:0 (1:0)

(Андре Силва, 30).

Эспаньол – Жирона – 1:3 (0:2)

(Иглесиас, 74; Стуани, 4, 6, Думбия, 90).

Вильярреал – Бетис – 2:1 (0:0)

(Морено, 52, Чуквезе, 54; Ло Чельсо, 90).

Реал Сосьедад – Сельта – 2:1 (1:0)

(Оярсабаль, 37, Сурутуса, 47; Макси Гомес, 82).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 10 — Стуани (Жирона), 9 — Л. Суарес, Месси (оба — Барселона).

Текст: Андрей Синельщиков