Черная пятница. Что даст «Милану» яркая трансферная кампания

Китайские владельцы «Милана» с самого начала прошлой весны клялись усилить «роcсонери» денежным допингом. Хан Ли и его консорциум Rossoneri Sport Investment обещание сдержали: «дьяволы» получили огромные деньги на укрепление состава и уже потратили больше 100 млн евро.

Этим летом «Милан» ведет себя, как новичок игры Football Manager, получивший море денег на свою первую закупочную кампанию: подписывает всех, чьи фамилии хоть раз слышал в новостях. За Андре Силву отдали 38 млн евро, за Андреа Конти – 35. «Байер» получил за Хакана Чалханоглу 22 миллиона, а кошельки боссов «Вольфсбурга» и «Вильярреала» после продажи Рикардо Родригеса и Маттео Мусаккьо распухли на 18 миллионов. Но чтобы не повторить ошибок соседей из «Интера», «россонери» разгрузили зарплатную ведомость продажами Юрая Куцки — в «Трабзонсор», Диего Лопеса — в «Эспаньол» и Маттео Вессины — в «Аталанту».

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«Я с огромным энтузиазмом жду начала следующего сезона. Я вижу, как растет команда, вижу, как успешно работает наш менеджмент по ее усилению. С такими перспективами у «Милана» может быть только одна цель — Лига чемпионов. Думаю, что конкуренцию в борьбе за место в первой четверке нам составят, помимо «Ювентуса», «Рома», «Наполи», «Лацио», «Аталанта» и «Интер». Я не стал бы утверждать, что мы уже сейчас полностью готовы к этой борьбе, но если все будут упорно работать ради общей цели, то мы ее достигнем», — заявил Винченцо Монтелла. В прошлом сезоне он привел «Милан» всего лишь к шестой строчке турнирной таблицы Серии А, кое-как запрыгнув на последнюю ступеньку поезда, отбывающего в Лигу Европу. Но за год работы Монтелла научил «россонери» уважать себя, превратил их из бесхребетной команды в волевую и убедил руководство в том, что он еще может принести клубу пользу.

Чисто теоретически у «Милана» действительно должно быть все в порядке в следующем сезоне. У Винченцо Монтеллы огромный подбор игроков, который позволяет попробовать сразу несколько игровых схем: от той, что была задействована в прошлом году (4+3+3), до расстановки с пятью защитниками или совсем нетипичной для «росcонери» 4+4+2. Монтелла придумал, кем заменить Карлоса Бакку, если тот уйдет, – Андре Силвой. Вместо Юрая Куцки в центре поля вырастет скала — Франк Кесси. Справа в обороне будет выступать Конти или Маттиа Де Шильо, слева – Родригес. А компанию перспективному Алессио Романьоли в центре защиты составит Матео Муссакио. Даже Фабио Борини, чей трансфер в основном вызывает у болельщиков «красно-черных» мысли из серии «О боже, зачем?!», идеально впишется в планы Монтеллы, поглядывая за игрой одноклубников со скамейки запасных.

Трансферный хаос «Милана» нужен Серии А для того, чтобы болельщики узнали важные вещи: а) легендарная команда действительно постепенно возвращается; б) глобальная закупка футболистов может показать неплохой результат в первый сезон. Винченцо Монтелла и китайские боссы не сорят деньгами, а именно усиливают нужные позиции, заменяя ушедших достойными кандидатами и цементируя состав кадрами, стоимость которых через пару лет может увеличиться в несколько раз.

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Не стоит ждать от «россонери» победы в чемпионате в следующем сезоне. Против этого будут как минимум вечные селебрити Серии А из «Ювентуса», неуступчивый «Наполи» и авторский проект Рамона Мончи и Эусебио Ди Франческо – «Рома». Новый «Милан» строится для того, чтобы разгромить тактически подкованный чемпионат веселой игрой и финишировать чуть ниже первой строчки. Это и есть реальная задача на год, которую «красно-черным» выполнить по силам. Все остальное – либо безумная вера фанатиков, либо пожелания провала от врагов. Винченцо Монтелле точно не нужно обращать на это внимание, если он хочет пробиться с командой в Лигу чемпионов.

Текст: Илья Егоров

Фото: ФК «Милан»

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»