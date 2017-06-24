Черчесов опроверг инопланетное происхождение Криштиану Роналду

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сфотографировался с лидером португальцев Криштиану Роналду и убедился, что четырехкратный обладатель «Золотого мяча» не инопланетянин. Историю этого снимка рассказал в своем фейсбуке пресс-атташе российской команды Игорь Владимиров.

«Это именно то фото, которое я сделал сразу после того, как мы вышли из зала для пресс-конференций после игры с Португалией. Криштиану буквально сидел на полу в коридоре, но сразу же встал и очень приветливо пообщался, с удовольствием сфотографировавшись. На следующий день фото опубликовал в своем твиттере журналист Данни Армстронг (понятия не имею, как он его получил, вроде за спиной его не было). В Казани о нем напомнили Черчесову, на что тот резонно среагировал: «А что тут странного? Я что с инопланетянином сфотографировался?». Кстати, Роналду не говорит по-русски, но показалось, что немного понимает…», — так прокомментировал снимок Игорь Владимиров.

В турнирной таблице группы А сборная России после двух туров занимает третье место с 3 очками. У мексиканцев и португальцев — по 4 балла. Замыкает таблицу Новая Зеландия — 0 очков. Для выхода в плей-офф россиянам необходимо обыгрывать Мексику.

Фото: Игорь Владимиров

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