Песни, дроны и выпускные экзамены. Чем занимаются клубы Бундеслиги во время летнего перерыва

Старт чемпионата Германии только 18 августа, но работа в клубах Бундеслиги уже давно кипит. Еженедельник «Футбол» подготовил подборку самых интересных занятий немецких клубов в летний перерыв: «Бавария» перепела хит этого года, «Айнтрахт» поразвлекался с дроном, а игрок «Кельна» успел закончить университет.

«Бавария» записала кавер на главную песню лета «Despacito»

Great welcome in Japan 🇯🇵 Thank you Evonik! A post shared by ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀MARIO GÖTZE (@gotzemario) on Jul 13, 2017 at 11:11pm PDT

Игроки «Боруссии» Дортмунд приоделись в Японии

Güzel kardeşime yeni sezonda yeni takımıyla başarılar dilerim… A post shared by Nuri Sahin (@nurisahin) on Jul 18, 2017 at 8:19am PDT

Турецкие узы. Нури Шахин и Хакан Чалханоуглу встретились во время матча «Боруссия» Дортмунд — «Милан»

«Байер» отправил своего маскота путешествовать по землям Австрии. Очень сюрреалистичное видео

Zusammen! 💪🏻🔴⚪️ Gemeinsam mit unseren Fans haben wir heute unsere neue Fankollektion geshootet! 👍🏻📸 Infos wann die Kollektion verfügbar ist, geben wir in Kürze bekannt. #RBLFans12 #DieRotenBullen #RBLFankollektion #GemeinsamRotWeiß A post shared by RB Leipzig — Die Roten Bullen (@dierotenbullen) on Jul 23, 2017 at 6:07am PDT

Парни из «РБ Лейпцига» сделали селфи со своими фанатами. И такие существуют

😎😜😘 #VG32 #TeamGrifo A post shared by Vincenzo Grifo (@grifov32) on Jul 16, 2017 at 8:39am PDT

Винченцо Грифо только перешел в «Боруссию», а уже собрал команду из личных фанатов

Trainieren mit den #VfB Profis. #FritzleClub #VfBSaisoneröffnung #VfB #stuttgartgehtab #VfBInsta A post shared by VfB Stuttgart (@vfb) on Jul 23, 2017 at 3:39am PDT

Главная звезда «Штутгарта» Симон Теродде пообщался с маленькими учениками академии клуба

«Ганновер» вернулся в Первую Бундеслигу в отличных костюмах

💘 @dinohermann @lewis.holtby.8 #nurderhsv #rauteimherzen #nurderHermann #DH87 #volkspark A post shared by Hamburger SV (@hsv) on Jul 20, 2017 at 3:52am PDT

Льюис Холтби пообнимался с маскотом «Гамбурга» Дино

Игроки «Айнтрахта» развлекались с дроном

Марио Гомес лично познакомился с символом города и клуба — волком. Осторожнее, Марио, тебе еще забивать в этом сезоне!

Игроки «Фрайбурга» выкинули репортера в озеро. Он, кажется, был не против

Milos Jojic hat im Sommer seinen Bachelor in Sportmanagement gemacht! 💪 Thema: Der #effzeh als Stolz der Stadt! ❤ Stark, @_zeka92! A post shared by 1. FC Köln (@fckoeln) on Jul 20, 2017 at 11:13am PDT

Милош Йойич из «Кельна» успел закончить Университет по специальности «Спортивный менеджмент»

Некоторые игроки Бундеслиги пытались произнести по буквам имена своих коллег. Оказалось все не так легко

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press

Видео: Официальный канал «Баварии» на YouTube, официальный канал Бундеслиги на YouTube, официальный канал «Вольфсбурга» на YouTube, официальный канал «Байера» на YouTube, официальный твиттер «Баварии»