«Челси» снова побеждает, «Лестер» находит свою игру, Ромелу Лукаку — лучший бомбардир «Эвертона». Обзор 27-го тура АПЛ

«Челси» продолжает побеждать, «Тоттенхэм» устанавливает клубный рекорд, а в Уотфорде состоялся настоящий концерт. Еженедельник «Футбол» подводит итоги двадцать седьмого тура чемпионата Англии.

5 главных событий тура

1. Кто остановит Антонио Конте? Да, кажется, уже никто и ничто. «Синие» набрали настолько уверенный ход, что сезон в Англии можно закрывать хоть сейчас. Перед началом чемпионата никто и подумать не мог о подобном развитии событий. Казалось, что команд, которые будут бороться за первую строчку, предостаточно. Но итальянский гений утюжит всю АПЛ, используя свои заумные схемы, так, что остальным остается только наблюдать. Вот и «Вест Хэм» в этом матче был в роли наблюдателя, а «Челси», одержав пятую победу кряду, оторвался от ближайшего преследователя уже на 10 очков, и вряд ли упустит свое в этом сезоне.

2. Единственные, кто могут как-то помешать «пенсионерам» — «шпоры». Которые демонстрируют прекрасную форму и, в довольно непростом поединке с «Эвертоном», установили клубный рекорд. «Тоттенхэм» превратил свой стадион в настоящий «Three point lane», одержав уже 9-ю подряд победу. Харри Кейн в этом туре также не скучал и отметился дублем, укрепив свои позиции в бомбардирской гонке. Забил и Лукаку, который теперь точно вошел в историю «Эвертона», став лучшим бомбардиром ливерпульского клуба — 61 мяч в рамках АПЛ. А ведь бельгийцу всего 23 года.

3. Шекспир пишет новую сказку для «Лестера». А может и нет, но команда явно на пути к выздоровлению. Словно избавившись от какого-то странного недуга в лице Клаудио Раньери, команда шаг за шагом обретает уверенную игру. «Лисы» просто не заметили «тигров», пройдясь по ним катком прошлогодней сборки. За два тура «Лестер» забил больше, чем за период с октября, пропустив при этом всего дважды. Если же «Лестер» сможет обыграть «Севилью» в Лиге чемпионов, то, возможно, мы еще долго сможем видеть Шекспира на посту главного тренера самой непредсказуемой команды Англии.

4. Святой Маноло и чудо в Уотфорде. Самый зрелищный матч прошедшего тура был сыгран именно на «Викарэйдж Роуд». Трой Дини забил за хозяев уже на 4 минуте, но после «святые» включились в игру настолько резво, что к концу первого тайма уже вели в счете. Матч в итоге завершился искрометными 3:4, а за «Саутгемптон» вновь забил Маноло Габбьядини. Человек-комета из Италии забил уже 6 голов в 4 матчах за «святых» и уже сам стал таковым для болельщиков.

5. Ливерпуль против Лондона: битва за Лигу чемпионов. Которую «Арсенал» с треском проиграл. Что, наверное, мало кого удивило, ведь Клопп и его «Ливерпуль» еще ни разу не проиграли командам из топ-6. Уступив «Лестеру» в прошлом туре, «красные» выместили всю злость на бедном старике Венгере, над которым не издевается сейчас только ленивый. Садио Мане вновь забивает, лишний раз доказывая, что именно он является главной силой «Ливерпуля» прямо сейчас, а итоговые 3:1 дают надежду увидеть мерсисайдцев в Лиге чемпионов на будущий сезон.

Цитата тура:

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выразил мнение о лидере АПЛ «Челси»:

«Жаль, что отрыв от «Челси» такой большой. Но это правда. Мы отстаем по очкам, но «Челси» просто невозможно остановить.»

Герой тура

Артур Боруц практически в одиночку вытащил ничью для «Борнмута» с «МЮ», да еще и парировал непростой пенальти от самого Златана. Если бы не он, то «вишни» точно бы уехали из Манчестера без очков. Польский голкипер провел просто фантастический матч.

Антигерой тура

Златан Ибрагимович в этом туре был плохим мальчиком. В матче против «Борнмута» форвард «дьяволов» сначала бросил игрока «вишен» Тайрона Мингса через бедро, а затем ударил его локтем в лицо во время подачи углового. За грубую игру швед будет дисквалифицирован на 3 матча.

Цифра тура

118 – именно столько побед одержал «Челси» в лондонских дерби в рамках Премьер-лиги. Это больше, чем любой другой лондонский коллектив.

Результаты тура:

Сток Сити — Мидлсбро — 2:0 (2:0)

1:0 – Арнаутович (29), 2:0 – Арнаутович (42).

Манчестер Юнайтед — Борнмут — 1:1 (1:1)

1:0 – Рохо (23), 1:1 – Кинг (40, с пенальти).

Ливерпуль — Арсенал — 3:1 (2:0)

1:0 – Фирмино (9), 2:0 – Мане (40) , 2:1 – Уэлбек (57), 3:1 – Вейналдум (90).

Лестер — Халл Сити — 3:1 (1:1)

0:1 – Клукас (14), 1:1 – Фукс (27) , 2:1 – Марез (59), 3:1 – Хаддлстоун (90, в свои ворота).

Суонси — Бернли — 3:2 (1:1)

1:0 –Льоренте (12) , 1:1 – Грэй (20, с пенальти) , 1:2 – Грэй (61) , 2:2 – Ольссон (69), 3:2 – Льоренте (90).

Вест Бромвич — Кристал Пэлас — 0:2 (0:0)

0:1 – Заа (55), 0:2 –Таунсенд (84).

Уотфорд — Саутгемптон — 3:4 (1:2)

1:0 – Дини (4), 1:1 – Тадич (28), 1:2 – Редмонд (45), 2:2 – Окака (79), 2:3 – Габбьядини (83), 2:4 – Редмонд (86), 3:4 – Дукуре (90).

Тоттенхэм — Эвертон — 3:2 (1:0)

1:0 – Кейн (20), 2:0 – Кейн (56), 2:1 – Лукаку (81), 3:1 – Алли (90), 3:2 – Валенсия (90).

Сандерленд — Манчестер Сити — 0:2 (0:1)

0:1 – Агуэро (42), 0:2 – Сане (59).

Вест Хэм — Челси — 1:2 (0:1)

0:1 – Азар (25), 0:2 – Диего Коста (50), 1:2 – Лансини (90).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 19 — Кейн (Тотенхэм), 18 — Лукаку (Эвертон), 17 – Санчес (Арсенал), Коста (Челси), 15 — Ибрагимович (Манчестер Юнайтед).

Текст: Евгений Морозов

Фото: Global Look Press