«Челси» — «Арсенал», «Бавария» — «Шальке». Главные матчи уик-энда

Еженедельник «Футбол» рассказывает о самых интересных матчах этих выходных.

4 февраля

«Челси» — «Арсенал»

Место: Лондон, Англия

Стадион: «Стэмфорд Бридж»

Время: 15:25 (мск), «Матч ТВ»

Еще одно лондонское дерби с особым смыслом

Много лет на победу в чемпионате Англии не претендовали сразу несколько клубов из Лондона. В последний раз такая конкуренция между столичными командами была в самом начале XXI века: в 2003 году «Арсенал» творил историю — ни одного поражения за сезон, а вице-чемпионом стал «Челси». Уже через год вечные соперники поменялись местами.

Прошло больше десятка лет, и Лондон вновь захватил футбольную Англию. Сейчас «синие» уверенно лидируют в таблице, а команде Арсена Венгера только и остается, что догонять их. Расстояние между клубами — 8 очков. И если клуб Романа Абрамовича редко отдает свои очки, то «пушкари» работают в режиме «Робин Гуд».

Несмотря на комфортное преимущество, у «Челси» должен быть принципиальный настрой на «канониров»: самое разгромное поражение игроки Антонио Конте потерпели в сентябре именно от нынешних соперников (0:3). Сумеют ли «красно-белые» вновь отправить соседей в глубокий нокаут и вернуть почти потерянную интригу в АПЛ?

4 февраля

«Бавария» — «Шальке»

Место: Мюнхен, Германия

Стадион: «Альянц Арена»

Время: 17:25 (мск), «Матч! Футбол 3»

Шанс «Шальке» доказать, что они еще способны на сенсации

Еще несколько сезонов назад поединок с такой афишей считался чуть ли не главным матчем Германии. Но времена изменились: теперь «Шальке» с трудом попадает в еврокубки и в споре за лучшую команду страны после «Баварии» явно не на первых ролях.

В этом сезоне дела у команды, чьим спонсором является «Газпром», идут неважно: 10-е место в чемпионате, несыгранность во всех игровых линиях. В первом матче календарного года клуб из Гельзенкирхена с трудом одержал минимальную победу над аутсайдером Бундеслиги – «Ингольштадтом». Долгожданной победы в чемпионате «горняки» ждали почти два месяца.

Несмотря на ожидаемое лидерство мюнхенцев, именно в этом сезоне их могут свергнуть с немецкого престола. И отрыв от второго места всего три очка, и не чувствуется былого психологического преимущества: все меньше разгромов соперника в стиле грубого изнасилования – теперь у «Баварии» получается решать исход противостояния только к концу встречи. Возможно, одна осечка команды Карло Анчелотти сломает в футболистах веру в себя.

Хотя надеяться на победу «Шальке» сейчас сродни приезду Эминема в Россию. Да и увозить три очка после встречи с Нойером и компанией у гельзенкирхенцов получалось только с Мануэлем, когда он еще защищал ворота «горняков». Продолжится ли 6-летняя победная серия «Баварии» в матчах с рурским оппонентом?

4 февраля

«Монако» — «Ницца»

Место: Монако, Франция

Стадион: «Луи II»

Время: 18:55 (мск), «Матч! Футбол 2»

Дерби Лазурного Берега

Скажи в начале сезона о том, что именно два этих клуба будут лидерами французского первенства, – тебя в лучших традициях Средневековья сразу бы сожгли на костре. Но сейчас именно команды с юга страны доминируют в Лиге 1, пытаясь прервать многолетнюю диктатуру «ПСЖ». Княжеский клуб находится в состоянии эйфории: и в финал Кубка лиги игроки Жардима вышли, и в национальном чемпионате всех давят так, словно побежденные клубы — всего лишь прыщи на теле измученного переходным возрастом подростка.

Ситуация клуба из курортной столицы Франции совершенно противоположна: победы посещали «Ниццу» еще в декабре 2016-го, и достаточно комфортный отрыв от преследователей превратился в –2 от «Монако». Сейчас мало кто вспомнит, что именно команда Люсьена Фавра нанесла «красно-белым» самое сокрушительное поражение в этом сезоне: в конце сентября Радамель Фалькао и команда «сгорели» — 0:4. Теперь «Ницца» будет пытаться повторить нечто похожее на осенний матч. Иначе с мечтами о «золоте» можно постепенно прощаться.

От Ниццы до Монако ехать всего 27 минут. Это означает, что в поздний субботний вечер «Луи II» должен быть забит фанатами гостей. Южный колорит встрече будет обеспечен на все сто. Чьи болельщики в итоге станут удачными талисманами в битве двух лучших клубов Прованса?

5 февраля

«Ювентус» — «Интер»

Место: Турин, Италия

Стадион: «Ювентус»

Время: 22:55 (мск), «Матч ТВ»

«Интер» намерен вернуться в большую игру

Зима в итальянском чемпионате богата на сюрпризы. Одна из неожиданностей такова: «Юве» еще не чемпион! В феврале чемпионская погоня Серии А обычно практически не имеет смысла. В этот же раз на хвосте «старой синьоры» висят по меньшей мере 4 клуба. Один из них — миланский «Интер». Семь матчей без поражений — и из посмешища страны «черно-синие» превратились в одно из лучших преображений по ходу сезона. Впервые за долгие годы миланцы покинули середину турнирной таблицы и вполне заслуженно претендуют не только на еврокубки.

А у команды Массимилиано Аллегри завершается серия матчей с претендентами на скудетто. Итог — 6 очков из 9 возможных. Поражение от «Фиорентины» можно посчитать за ужасное стечение обстоятельств. Но, несмотря на легкость в добыче побед, матчи с представителями Милана традиционно сложны для «черно-белых». В сентябре спокойное течение итальянского чемпионата всколыхнула новость: полуубитый «Интер» сумел нанести убойному «Ювентусу» первое поражение в сезоне. Тогда это посчитали за удачу. Теперь «нерадзурри» вернулись в большую игру, сметая всех на своем пути. Победа над туринцами точно не станет сенсацией века. Есть только один вопрос: способны ли миланские футболисты сыграть наравне с лучшим клубом Италии в полной боевой готовности?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press