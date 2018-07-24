Человек-рекорд. Моменты славы Килиана Мбаппе

Многие отнеслись к трансферу юного француза в «ПСЖ» за 160 млн евро как к очередному доказательству полного сумасшествия рынка: разве нормально отдать такую сумму за парня, который и двух сезонов во взрослом футболе не сыграл? Теперь весь мир увидел: Килиан – талант, какие рождаются раз в десятилетия.

На решение парижан сильно повлиял отжиг Мбаппе в Лиге чемпионов-2016/17: он стал единственным, кто забивал в своих дебютных четырех матчах плей-офф. В свои 19 француз побил кучу рекордов, начинающихся со слов «самый юный…», дважды выиграл Лигу 1, стал обладателем двух кубков, а теперь добавил к ним «золото» ЧМ-2018 и звание лучшего молодого игрока форума.

Первый – самый памятный

Дебютный гол Килиана на чемпионатах мира получился вовсе не фееричным, зато важным: он досрочно вывел сборную Франции из группы. Для того чтобы форвард ощутил вкус гола, максимум усилий приложили коллеги Погба и Жиру: Мбаппе оставалось лишь добить мяч в сетку с полуметра.

В той встрече он стал лидером французов по количеству попыток обводок (6, из них 4 успешные) и успел сделать два отбора, но не сказать, что игра у него клеилась: к финальному свистку у Килиана накопилось 9 потерь мяча – больше, чем у кого бы то ни было. Оттого гол получился вдвойне важным и окончательно раскрепостил вундеркинда.

Деклассирование аргентинцев

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Один из самых сумасшедших моментов чемпионата случился в матче 1/8 финала с Аргентиной. Команды еще толком не вкатились в игру, когда Мбаппе подхватил мяч возле своей штрафной и выдал такое ускорение, словно у него на ногах были крылатые сандалии Гермеса. В погоню бросились сразу трое аргентинцев, но Килиан стрелой улетел вперед, прокинул мяч мимо Маркоса Рохо и так же легко промчался мимо защитника. Тот сделал все, чтоб остановить француза до штрафной, однако завалил его уже внутри.

Француз разогнался до 39 км/ч – даже Усэйн Болт порой бегает медленнее! Забитый Гризманном пенальти положил начало захватывающему боевику с победной для французов концовкой – 4:3. Килиан сделал «дубль»: сначала блестяще разобрался в штрафной, резко убрав мяч в сторону и выстрелив под ногу Армани, а затем убежал в контратаку и спокойно отправил мяч в дальний угол, превратившись в супергероя встречи.

Победный финал

На протяжении всего чемпионата Мбаппе демонстрировал не только фантастическую скорость, но и футбольный интеллект. Обладатель «Золотого мяча»-2007 Кака поражался: «Ему лишь 19, но иногда будто 35 – он хорошо читает игру и принимает правильные решения». В решающей встрече Килиан играл правого инсайда и преуспел: грамотно открывался, цеплялся за мячи и виртуозно взаимодействовал с партнерами.

А под конец забил, став вторым самым юным автором гола в финалах ЧМ после Пеле. Король футбола уже высказался на этот счет: «Если Килиан продолжит повторять мои рекорды, мне придется стереть пыль с бутс». Все идет к тому, что угнаться за Мбаппе скоро будет не под силу никому. Напротив, догонять и перегонять будет он. Ждем продолжения серии рекордов.

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Текст: Антон Муша

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press

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