Час пик. Чем занимается Жерар Пике за пределами поля

Жерар Пике давно снискал славу одного из самых социально активных игроков Ла Лиги. Но если раньше испанец предпочитал делать громкие заявления в СМИ и злоупотреблять троллингом в соцсетях, то этой весной он перешел на новый уровень. Создание теннисного турнира, запуск киберспортивного проекта, съемки в музыкальных клипах и собственное СМИ. Похоже, сам Пике не сможет сказать, чего от него ожидать в следующий раз.

Потоками ненависти, извергаемыми во время непрекращающихся интернет-баталий между болельщиками «Реала» и «Барселоны», можно было бы подпитывать вечный двигатель или заряжать энергией целые города. Уровень битв настолько высок, что в разбирательства часто оказываются втянуты даже игроки обеих команд. Больше других в этом вопросе преуспел Жерар Пике. Защитник «Барселоны» в совершенстве овладел мастерством троллинга и никогда не упускает возможности поддеть кого-нибудь из лагеря заклятых врагов при помощи твиттера и других соцсетей.

В марте очередной выпад защитника в адрес «королевского» клуба едва не довел его до суда. Юристы «Реала» всерьез изучали возможность привлечения Пике к ответственности за слова в адрес Флорентино Переса, который, по его мнению, злоупотребляет влиянием во благо клуба. «Что мне не нравится в «Реале», так это то, что люди, выдвигающие обвинения против Месси и Неймара, сидят в VIP-ложе «Сантьяго Бернабеу». Постоянные обвинения Неймара, Месси — и ничего против Криштиану Роналду. Так было всегда», – сказал Жерар. И все же юристы пришли к выводу, что подавать в суд на игрока нет смысла. «Кто такой Пике? Мы не хотим его рекламировать и не хотим участвовать в его игре», – заявил один из представителей «Реала».

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После этого эпизода Пике на время приостановил свою карьеру сетевого стендап-комика и провокаторскую деятельность, пустив запас неиссякаемой энергии в другое русло. Сначала испанец объявил о работе над собственным киберспортивным проектом, пообещав, что это будет грандиозное предприятие. При этом он отметил, что не желает участвовать в развитии уже существующей команды, подобно бразильцу Роналдо, а намерен создавать организацию с нуля. Вскоре в твиттере игрока появился официальный анонс eFootball.Pro: «Присоединяйтесь ко мне, чтобы создать будущее киберфутбола!». На сайте проекта открыты вакансии для специалистов в области маркетинга, рекламы, контент-менеджмента и организации мероприятий. Другие подробности до сих пор неизвестны.

Следующим необычным шагом стала идея создания нового мужского теннисного турнира в духе футбольного чемпионата мира с участием сильнейших сборных планеты. Турнир будет начинаться сразу со стадии плей-офф и проходить в течение 10 дней. Инициативу уже поддержали несколько ведущих теннисистов, среди которых — Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль. Жерар Пике большой поклонник тенниса и дружит со многими испанскими теннисистами. Он часто посещает турниры, которые проводятся в Барселоне и Мадриде. В столице Испании его, естественно, всегда встречают оглушительным свистом.

На днях Пике заявил о намерении создать собственное СМИ. Защитника разозлило распространение некоторыми английскими СМИ истории, что он был остановлен полицией Каталонии за слишком быструю езду. В этих статьях были размещены фотографии, на которых Пике общался с полицейскими. «В ближайшие месяцы я собираюсь создать отличное от других, настоящее, честное СМИ для игроков. Я сыт по горло», – написал разгневанный игрок в твиттере.

Но интересы испанца не ограничиваются спортом и соцсетями. Недавно он засветился в новом музыкальном клипе своей жены Шакиры. Ролик снят как бы от лица защитника «Барселоны». В нем парочка катается на машине, играет в баскетбол, прыгает с парашютом, а песня, которую исполняет колумбийская певица, называется «Я влюбилась».

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Запредельная активность Пике недавно была приостановлена, из-за того что он попал в больницу. Но всему виной не переутомление от новых идей или от размышления над их реализацией и не нападки недовольных мадридских критиков, а вирус желудочного гриппа. Жерар уже успел восстановиться после недуга и вернулся к занятиям в общей группе. А значит, скоро мы узнаем о новых и слегка безумных творческих планах неугомонного испанца.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press