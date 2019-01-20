Чайна-Таун. Cтоит ли ждать роста популярности китайской лиги

Уже четыре года китайская Суперлига не покидает первых страниц трансферных новостей. Сюда за большие деньги едут футболисты и тренеры, не страшась разницы менталитета и языкового барьера. Стоит ли европейским топ-клубам бояться стремительного наступления китайского футбола или можно расслабиться и ждать очередного бразильца, готового променять карьеру на огромную зарплату?

Что происходит в чемпионате?

Скандалы и слухи вокруг китайской Суперлиги не стихают уже очень давно. В Китае ждут Муссу Дембеле, Димитри Пайета, Марко Арнаутовича. Кроме того, в Поднебесную готовится перебраться российский тренер Юрий Красножан, который сам подтвердил информацию. Совсем скоро у России может появиться свое футбольное представительство в Китае. Однако самая громкая история начала года связана со скандалом в «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

В этой команде успели поиграть Фабио Каннаваро и Аксель Витсель — тот самый мальчик, который выжил (как Гарри Поттер). Пару лет назад именно этот китайский клуб был центром всех слухов: сюда отправляли и Иньесту, и Промеса, и Диего Косту. Сейчас у команды большие проблемы: она может просто перестать существовать. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» полностью финансируется производителем лекарственных средств — корпорацией Quanjian, которая попала в очень темную историю. 18 человек, в том числе и владелец компании были арестованы по подозрению в мошенничестве и создании финансовых пирамид. Клубу следует как можно скорее найти нового спонсора, в противном случае его могут лишить лицензии. Проблема также состоит в том, что подобные скандальные истории, связанные с деньгами, довольно часто происходят в китайском футболе. Тут нет стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Деньги могут закончиться

Из Китая часто поступают новости о введении футбольной федерацией неожиданных правил. Суперлига продолжает метаться из стороны в сторону и придумывать все новые ограничения. С 2019 года в силу вступил еще ряд запретов. Все они связаны с деньгами.

В Китае сделают потолок зарплат. Все помнят гениальную историю с Карлосом Тевесом, покинувшим «Шанхай Шеньхуа» спустя год после подписания контракта. А ведь его зарплата составляла 38 млн евро. За 20 проведенных матчей футболист забил всего четыре гола, каждый из которых обошелся клубу в 9,5 млн евро. Чтобы избежать подобных историй, были введены финансовые ограничения. По новым правилам в 2019 году на зарплаты клубам можно тратить не более 65% бюджета, в 2020-м — 60%, а в 2021-м — 55%. Зарплата футболиста не должна превышать 1,3 млн евро, а премиальные — 760 тысяч евро. На 20% больше получат игроки, которые попадут в заявку сборной Китая на Кубок Азии и в отбор к ЧМ-2022. Нужно отметить, что новые правила не будут применяться к старым контрактам.

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Внедрен и еще один лимит. В 2019-м расходы каждого клуба не должны превышать 152 млн евро, в 2020-м — 140 млн евро, а в 2021-м — 114 млн. У инвесторов теперь тоже связаны руки: они могут вливать в клуб до 82,5 млн евро. К 2021 году эта сумма снизится до 38 млн.

Отсюда возникает вопрос: что привлекало всех приехавших ранее иностранцев в китайской Суперлиге? Явно не качество футбола и не престижность чемпионата. Бразильский полузащитник Оскар, перебравшийся в «Шанхай СИПГ» из «Челси», сказал, что «в старости он точно не будет бедствовать». Есть ощущение, что с введением новых правил поток иностранцев резко сократится.

Разница менталитета

Европейский футбольный мир — это уже давно не просто футбол. Если игрок вышел на уровень Премьер-лиги, то будь добр, соответствуй по всем направлениям. Деньги, слава, мода — все это часть жизни звезд, и они должны светить ярко не только на поле, но и за его пределами. «Мы заставляли наших футболистов, в том числе и Ларса Штиндля, создавать аккаунты в Instagram», — рассказывал как-то глава диджитал-маркетингового отдела «Боруссии» М. Как показывает практика, многие европейские представители клубов, сборных, да и агенты настаивают на интеграции спортсменов в мир социальных сетей. Но в Китае заблокированы все – от YouTube до Instagram. Согласитесь, проводить политику открытого футбола и не играть по правилам мировой общественности — это странно.

Не стоит забывать и о режиме в Китае. В стране ведется борьба за нравственность и воспитание. Игроки сборной Поднебесной в матче против Уэльса появились на поле с замотанными скотчем руками, чтобы не демонстрировать татуировки и не подавать плохой пример. Пока бинтами закрывают наколки только местным спортсменам. Но где гарантия, что в следующий раз не заставят сделать это же какого-нибудь легионера?

Есть и другие проявления битвы за хорошее поведение. В прошлом году бразильского нападающего «Шанхай Шанган» Диего Тарделли дисквалифицировали на матч за то, что он почесал правой рукой щеку во время исполнения китайского гимна. Китай не щадит никого.

Дикая жажда ЧМ-2022 и милитаризация

Главная идея футбольного Китая прямо сейчас — это ЧМ-2022 в Катаре. А как поднять уровень своих игроков? Правильно, сборы на военной базе для спецназа во время сезона! Многие китайские команды на время лишились по несколько футболистов. Возможно, представители федерации решили, что это повысит дух игрокам. Но на деле они просто усложнили жизнь клубам перед последними турами чемпионата Китая.

Однако адекватные решения по подготовке к турниру у Поднебесной тоже есть. Так, молодежная сборная страны выступает в одном из низших дивизионов Германии. А «Гуанчжоу Фули» заключил с «Аяксом» соглашение, по которому голландцы предоставляют своих специалистов для поиска и воспитания китайских талантов. Всем проектом руководит Эд Энгелькс, возглавлявший женский «Аякс» с 2012-го по 2017-й. В академии занимаются 330 детей от 8 до 17 лет, самые старшие из которых, возможно, поведут Китай на ЧМ в Катаре. Пожалуй, такое вложение в футбол будет действеннее, чем покупка Тевеса или Оскара.

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Китай — нефутбольная страна. По крайней мере, сейчас. У нее нет кадров, нет игроков и нет культуры понимания этого вида спорта. Последние годы китайцы пытаются со всех сторон подобраться к футболу: сначала с деньгами, теперь – сокращая эти суммы. Вместо того чтобы продумать план действий на ближайший десяток лет и следовать ему в одном направлении, Суперлига мечется между идеями, так ничего и не получив за прошедшие пять лет. Последние нововведения федерации с сокращениями бюджетов, скорее всего, избавят Китай от представителей мирового футбола, снова превратив турнир страны в закрытый чемпионат. При нынешней ситуации там не стоит ждать супергромких трансферов: кажется, мыльный пузырь уже лопнул.

Восточный экспресс

Кто на востоке может составить конкуренцию Китаю

Китай пока остается безоговорочным лидером по громким трансферам европейцев на азиатский рынок. Однако Суперлигу уже подпирают другие чемпионаты, желающие подобной славы.

Япония

Японский чемпионат дал о себе знать еще в 1990-х, когда англичанин Гари Линекер переехал в «Нагоя Грампус». Позднее на Восток пожаловал и Диего Форлан в качестве топ-ветерана. В последние несколько лет в Стране восходящего солнца стали принимать всех уставших от европейского быта звезд. Сначала тут оказался Лукас Подольски, чуть позже к нему в «Виссел Кобе» присоединились Андрес Иньеста и Давид Вилья. Согласитесь, бомба! Против таких ребят на поле появляются Фернандо Торрес («Саган Тосу») и Жо («Нагойя Грампус»). Япония идет по пути США и явно делает это успешно.

Индия

Индийский футбольный рынок чуть менее распиаренный, чем китайский. Хотя тут то и дело всплывают известные на весь мир имена. В последние пять лет здесь успели потренировать и поиграть Роберто Карлос, Марко Матерацци, Алессандро Дель Пьеро, Давид Трезеге, Лусио, Элдер Поштига и многие другие. В Индию чаще едут за получением тренерского опыта, ведь сложно отказать Матерацци в работе, когда он появляется на горизонте. Сюда же уехал повышать свой уровень тренерской подготовки и Джанлука Дзамбротта. Как правило, мало кто из именитых игроков остается в Индии более чем на сезон. Небольшая остановка на обратном пути в Европу.

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Катар

Арабская страна уже через три года проведет ЧМ-2022. Немудрено, что за последние несколько лет сюда периодически приезжали на заработки знаменитые игроки. С начала века в Qatar Stars League выступали Габриэль Батистута, Хосеп Гвардиола, Ромарио, братья Де Бур, Штефан Эффенберг, Рауль, Марсель Десайи и другие. Сейчас тут тоже есть на кого посмотреть: Уэсли Снейдер, Габи, Хави, Самюэль Это’О — самые громкие имена чемпионата. Нет никаких сомнений, что с таких легенд в Катаре сдувают пылинки, пока те зарабатывают свои миллионы. Все довольны.

ОАЭ

Еще один представитель Аравийского полуострова, способный обеспечить себе футбол со звездами. В ОАЭ играли Фабио Каннаваро, Графите, Рикарду Куарежма, действующий президент Либерии Джордж Веа, Давид Трезеге и многие другие. Клуб «Аль-Васл» даже успел потренировать Диего Марадона, но спустя год был уволен. Тут же проходят зимние сборы многих клубов, проводятся товарищеские турниры и далее по списку. Больше футболистов ОАЭ принимает только в период зимнего и летнего перерывов, когда все спортсмены едут в Дубай на отдых.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press