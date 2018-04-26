Царский наследник. Яго Аспас покоряет новые вершины

Гол в ворота «Барселоны» стал для Яго Аспаса 20-м в нынешнем розыгрыше Ла Лиги. Испанский форвард оказался первым за 62 года игроком «Сельты», покорившим этот рубеж. В 30 лет Аспас показывает лучший футбол в карьере. Но чтобы достичь такого успеха, ему пришлось победить самого сильного противника – самого себя.

Впервые в сборной Испании Яго мог оказаться еще в 2013 году, но в очередной раз помешал его вспыльчивый характер. В марте того года «Сельту» ждал выезд на «Риасор» и дерби против «Депора». Достаточно было почитать комментарии Аспаса о «Депортиво», чтобы понять: дополнительная мотивация на эту игру ему ни к чему. «Я бы никогда не влюбился в девушку из Ла-Коруньи. А если бы мой сын начал болеть за «Депортиво», я бы выгнал его из дома и отправил работать на устричную ферму!» — не стеснялся в выражениях Яго. На исходе получаса игры он повалился на газон после стыка с Карлосом Марченой, а затем боднул его головой, услышав пару нелицеприятных слов в свой адрес. Опрометчивый поступок стоил ему очень дорого: удаление, четырехматчевая дисквалификация и отказ Висенте дель Боске вызывать в сборную столь взрывного форварда.

В юном возрасте Аспас был еще более неконтролируемым, чем в 2013-м. Мог удалиться на ровном месте, затеять драку, поругаться с рефери или стянуть с противника трусы по ходу игры. После очередной подобной выходки тренер в академии «Сельты» предупредил Яго, что если тот не успокоится, то его ждет ссылка в клуб «Рапидо де Бузас». В следующем матче Аспас схлопотал удаление за драку и сменил команду. Президент «Рапидо де Бузас» Мануэль Педро Кордаль уверяет, что в нем сочетаются сразу две личности, как в рассказе про доктора Джекилла и мистера Хайда: «Вне поля Аспас — отличный парень: очень дружелюбный, очень сердечный, очень счастливый. На поле он меняется».

В середине 2000-х своей настырностью форвард добился возвращения в «Сельту» и через несколько лет дождался звездного часа. В июне 2009-го он вышел на замену в матче против «Алавеса». К тому моменту «Сельта» тонула в долгах (около 80 млн евро) и была в шаге от вылета из Сегунды. В последнюю десятиминутку Аспас оформил дубль, а один из голов отпраздновал в обнимку с микрофоном, стоявшим у кромки поля. «Кельты» спаслись от вылета, а спустя три сезона вернулись в Примеру. Главным героем команды снова стал Аспас, настрелявший 23 гола.

Разочарование от глупого удаления в игре с «Депортиво» в первом сезоне в Ла Лиге и упущенного шанса попасть в сборную сменилось новым вызовом – переходом в «Ливерпуль». Но там его карьера не задалась. В Англии его будут помнить по злосчастному угловому в игре против «Челси», поставившему крест на чемпионских амбициях мерсисайдцев. Лишь вернувшись в Испанию, он снова смог нащупать свою игру. Транзитом через «Севилью» Аспас вновь оказался в составе «кельтов» и помог клубу завоевать путевку в Лигу Европы.

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Второй сезон кряду он находится в топе бомбардиров Ла Лиги, соседствуя с Месси, Роналду, Суаресом и Гризманном. В одном из интервью его попросили сравнить Месси и Роналду с автомобилями. Аргентинца он приравнял к ламборгини, Роналду – к Porsche 63 GT3. А когда очередь дошла до него, то он назвал фольксваген «Гольф» и рассмеялся.

Осенью 2016-го Яго все же дождался вызова в сборную Испании. Хулен Лопетеги своим звонком застал нападающего «Сельты» в душе. А затем Аспас получил самый лестный отзыв в карьере: «Главная похвала для меня – слова Диего Тристана: «Кажется, я больше не лучший форвард Галисии». Он легенда «Депортиво», но мы с ними как два полюса, как бензин и зажигалка. И когда человек оттуда говорит такие вещи, нет большей мотивации». В дебютном матче за сборную Яго поразил ворота англичан, а в марте этого года поучаствовал в погроме Аргентины (6:1), забив один из голов.

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Большинство из тех, кто знаком с Аспасом, отмечают его решимость, менталитет и способность учиться. В начале года он признался, что в детстве хотел быть похожим на Александра Мостового, и назвал его кумиром своего поколения. Царь не остался в долгу: «Если бы я был тренером российского клуба, то в первую очередь захотел бы привести в команду именно Аспаса». Увидеть в России его удастся уже летом, когда Яго отправится на ЧМ-2018 в составе сборной Испании.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press