Бундестур. Сочи. Часть вторая. Кроос-Контроль

Репортаж Лидии Дидык с одного из самых сумасшедших по сценарию матчей ЧМ-2018. Как превратиться из антигероя в спасителя за 58 минут.

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Перед матчем

Пока я шла до стадиона «Фишт» невольно вспомнился момент Кубка конфедераций. Тогда Йоахим Лев привез детский состав, который без особых усилий разделался со всеми соперниками и увез Кубок мира домой. Сейчас немцы приехали с абсолютно противоположными ощущениями: проклятье чемпионов мира, проигрыш Мексике, травма Хуммельса, внутренние неурядицы на фоне конфликта с Озилом и Гюндоганом. От былого восторга при упоминании города Сочи не осталось буквально ничего. Несколько дней назад шведский репортер, посетивший пресс-конференцию Сами Хедиры, подарил ему билет до Франкфурта на ближайшую дату. Полузащитник отказался от презента и уверил присутствующих, что билет ему не понадобится до 16-го июля.

«Германия уже не та, что была четыре года назад. Машина сломалась», — все чаще слышны фразы зевак. Букмекеры тоже поддержали эту идею: Германия перестала быть фаворитом турнира и спустилась после матча с Мексикой на четвертое место, пропустив вперед Бразилию, Бразилию и Францию.

Изменения в составе

За сутки до матча со Швецией Йоахим Лев объявил, что Матс Хуммельс не сыграет из-за травмы шейного позвонка. Буквально каждая позиция после матча с Мексикой подвергалась критике, защита не стала исключением. Центральные защитники играли не на высшем уровне, но тот факт, что в основе против жестких шведов появился Антонио Рюдигер — явно не улучшает ситуацию.

Кроме того тренер оставил на скамейке запасных двух ветеранов — Сами Хедиру и Месута Озила. Турок, к слову, впервые со своего дебюта в 2009-м остался в запасе в период крупного международного турнира. Однозначно, с точки зрения тактики это было единственным верным решением, чтобы прибавить скорости команде. Кроме того, за несколько часов до старта зашла речь о заявке сразу двух нападающих: привычного Вернера и Гомеса, что поменяло бы полностью схему немецкой полузащиты. Отчасти слухи оказались правдой, но об этом чуть позже.

Мгновения Руди

Появление Руди в заявке еще в самом начале оглашения списка вызывало вопросы. Сложно сказать, что он — игрок уровня сборной, но в матче со Швецией он стал недостающим связующим звеном между атакой и полузащитой, на что так усердно обращал внимание Йоахим Лев. Действительно, игра оживилась с появлением футболиста «Баварии» на поле. Но счастье это было недолгим. Во второй половине первого тайма Тойвонен ударяет ногой по лицу Руди, второй тут же отправляется на скамейку, не в состоянии закончить матч. Йоахим Лев решает делает замену по позиции и заставляет всю белую половину стадиона свистеть изо всех сил: на поле появился Гюндоган и его история с Эрдоганом.

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Предсказуемая ошибка

Спустя считанные минуты после замены Руди произошло то, чему даже удивляться было нельзя. Ридигер подтвердил звание самого бестолкового центрального защитника, которого выращивала Германия в последние годы. Заявка на матч, как и на весь турнир, заставляет все чаще упоминать тот факт, что если Лев откровенно симпатизирует игроку, то его место в сборной зацементировано крепче МКАДа. Все тот же Тойвонен появился в штрафной площади, без особых проблем обошел защитника «Челси» и отправил гол в ворота Нойера. Капитан Германии на последних секундах первого тайма совершил невероятный сейв, будто бы и не пропускал девять месяцев.

Джокер в деле

Второй тайм начался с замены отвратительного на этом турнире Дракслера на старика Гомеса: Германия перешла очевидную схему 4+4+2. Сложно сказать, насколько эффективный тандем Гомес — Вернер, парочка нападающих встречалась только в период перед Евро-2016 и на самом турнире. Ничего сверхъестественного там не было. Однако польза пришла от более редкого участника сборной — Марко Ройса. Немца из Дортмунда можно однозначно считать лучшим в своей сборной на этом турнире. Хавбек забил свой первый гол на чемпионатах мира. Чуть позже Марио Гомес показал свою самую запоминающуюся способность в карьере: не забивать с метра. В середине второго тайма ветеран всех мастей промазал по воротам шведов и перевалил ответственность на атакующую полузащиту.

Удаление

К 80-й минуте стало понятно, что Боатенг откровенно не справляется с обязанностями Хуммельса и не может подчищать так четко косяки за коллегами. Пара центральных защитников в матче со шведами оказалась абсолютно не сыгранной и требовала постоянных нарушений правил со стороны игрока «Баварии». Как результат: удаление у немецкой команды. Перестройка продолжилась: Киммих занял место удаленного Боатенга, на противоположный фланг же вышел Юлиан Брандт, которому несправедливо мало дают времени поиграть на поле.

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Эффект «Реала»

Пять минут добавленного времени решили все. Уже на пятой минуте самый работающий в этом сезоне игрок — Тони Кроос — вытянул свою сборную в плей-офф. По ходу матча игрок имел несколько моментов, чтобы забить, но каждый раз оказывался не очень точен. Немцы давно так не радовались победам на групповом этапе, как это случилось в России.

Йоахим Лев продолжает делать перестановки по ходу матчей, но не позволяет себе этого в старте. У немцев катастрофически хромает реализация: когда на поле Гомес, Вернер, Ройс, Мюллер и Брандт, и никто из них не в состоянии забить гол за тридцать минут, значит определенно что-то не так. Германия имеет теоретические шансы на выход из группы, но только в одном случае. Если Мексика обыграет Швецию, а немцы забьют корейцам чуть больше, чем они привыкли это делать в последнее время.

Расписание и результаты всех матчей группового этапа ЧМ-2018

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press