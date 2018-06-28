Бундестур. Пора возвращаться домой. Почему сборная Германии оказалась за бортом ЧМ

Сборная Германии впервые за всю историю не вышла из группы на чемпионате мира и уже отправилась домой делать выводы из самого худшего турнира на их памяти. Немцы словно решили сыграть в русскую рулетку на ЧМ, где им однозначно выпал билет до Германии. Как получилось так, что очередной действующий чемпион мира не смог пройти барьер группового этапа? Называем главные причины провала сборной Йоахима Лева.

1. Костяк знатно износился

Все прекрасно знают состав сборной Германии в лице своих лучших представителей: Мануэля Нойера, Жерома Боатенга, Матса Хуммельса, Томаса Мюллера, Сами Хедиры, Месута Озила и Тони Крооса. Как бы грустно не было, но время идет и даже самые лучшие игроки теряют сноровку (Криштиану Роналду не поддается этому правилу). Основной костяк команды еще из 2010-го именно в этом году окончательно просел и попросил смены еще за несколько месяцев до мирового первенства. Постоянные травмы Сами Хедиры в «Ювентусе» и отсутствие у него игровой практики, потуги Месута Озила в «Арсенале», травмы Мануэля Нойера и Жерома Боатенга накануне турнира и максимально нестабильный сезон в исполнении Томаса Мюллера должны были заставить Лева задуматься, стоит ли так рисковать составом и выпускать проверенный, но не самый подготовленный состав на игры мирового первенства? Матс Хуммельс после окончания матча с Кореей сказал, что в последний раз видел нормальную игру основной сборной Германии весной 2017-го года. Поспорить с этим сложно, когда в матче с Южной Кореей команда не может реализовать ни один мяч.

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Этой команде значительно не достает скорости, что делает борьбу против тех же быстроногих мексиканцев практически невозможной. Эта критика сборной не имела бы смысла, если бы в распоряжении Йоахима Лева не существовал десяток молодых игроков, который в прошлом году без единого провала сумели привести Кубок конфедераций и без труда обыграть ту же Мексику. У сборной давно готово следующее поколение, которое только и ждет, чтобы занять место предыдущего. Это естественно, болезненно для фанатов, но необходимо для команды. Как пример, открытие Йошуа Киммиха после неожиданного ухода Филиппа Лама.

2. Принципиальность Лева в ненужных вещах

Лев прекрасный тренер и ни раз демонстрировал нам свои способности в подборе игроков и находке новых молодых талантов. Но те, кто следит за его работой в команде постоянно, знают о его главной отрицательной черте. Он невероятно принципиален, что уже начинает доставлять проблемы. Естественно, тренер должен иметь собственное мнение и демонстрировать его, в противном случае появляется «Бавария» с Анчелотти и сборная Аргентины под руководством Месси. Но Йоахим Лев с каждым годом все больше и больше ведет свою команду в большому провалу из-за собственного личного отношения к определенным футболистам. Истории с невызовами Крузе и Шмельцером уже набили оскомину, но это лишь верхушка айсберга. Куда интереснее наблюдать за тем, как в команду из раза в раз попадают те, чьи имена в списке старта вызывают содрогание. Леву ничего не помешало оставить дома Марио Гетце с проблемами в «Боруссии», но отказываться от Дракслера он не собирался из-за личного отношения. Такие же истории с Марио Гомесом и Антонио Рюдигером. Забавно видеть, когда престарелый нападающий из «Штутгарта» выходит на поле в качестве «спасителя» на целый тайм, а молодой Брандт появляется лишь за три минуты до конца игры и совершает больше опасных моментов, чем Гомес за последние пару лет.

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На каждой из пресс-конференций Лев говорит о скором пересмотре игры и возможных изменениях. Однако от раза к разу ситуация остается нетронутой. После провального матча с Мексикой Лев наконец усадил на скамейку Озила и Хедиру, но уже к самому важному матчу с корейцами вернул их, хотя никакой нужды в этом не было. Таких изменения катастрофически мало для того, чтобы перестроить двигатель машины. За весь турнир у меня возник только один вопрос: почему Лев не видит очевидных вещей, которые заметны даже невооруженному глазу? Привязанность ли это к определенным представителям команды или банальный страх изменений — пока непонятно. Но если коуч не начнет предпринимать каких-то мер уже сейчас, но чемпионат Европы-2020 будет для него закрыт.

3. Необходимость смены схемы

Если разбудить фаната сборной Германии среди ночи и спросить по какой схемы немцы выстраивают последние годы, то он без запинки ответит 4+2+3+1. Немцы исторически играют в футбол с центральным нападающими. Сейчас команда испытывает большие проблемы на этот счет. Предполагалось, что после ухода Клозе его достойным сменщиком станет Тимо Вернер. Но по сути, единственное, что объединяет их — неплохая скорость. Вернер значительно уступает интеллектом, что автоматически рушит схему игры. Киммих может сколько угодно начинать атаки, но какой в них смысл, если игрок «Лейпцига» на острие не в состоянии сработать завещающим звеном схемы. Говорить о Марио Гомесе вообще не имеет смысла, его присутствие на поле остается большой загадкой для всех. Таким образом кризис позиции центрального нападающего начался сразу после окончания ЧМ-2014.

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Сборная Германии состоит в большинстве своем из игроков Бундеслиги, где подавляющее большинство команд не играет по схеме с одним центрфорвардом («Бавария» не в счет). По сути в таких условиях позиция центрального нападающего уже начинает изживать саму себя. Йоахим Лев же не видит смысла отказываться от привычной схемы, хотя она уже не работает в его команде четыре года, что заметили все. В Германии переизбыток атакующих полузащитников: тут все, начиная с Марко Ройса и заканчивая Митчеллом Вайзером. Выбор тут такой, что можно даже Лероя Сане оставлять дома.

4. Отсутствие мотивации и ЧСВ где-то в стратосфере

Сборная Германии, как и весь Немецкий футбольный союз уже десяток лет подает себя как лучшего из лучших: ведь это мы в последние годы доходим минимум до полуфинала, выбирает состав в основную сборную из миллиарда крутейших игроков, придумывает громкие слоганы и ходим с такими высокомерными лицами, что сам Диего Марадона позавидует. Победа на ЧМ-2014 и вовсе заставила немцев думать о себе, как о пупе земли, без которого ни один турнир не будет полноценным. Если на турнире в Бразилии у игроков был настрой добить уже с четвертого раза мундиаль, что проявлялось в максимальной концентрации и заинтересованности в игре, то уже даже на Евро во Франции мы увидели абсолютно другую ситуацию.

Даже в полуфинале турнира немцы играли хорошо, но были настроены на зрелищный футбол, на исполнение финтов, красивых разрезов и передач, на все, только не на победу, за что и получили по носу от Франции. Уже на чемпионате мира в России ситуация усугубилась: на фоне общего не самого лучшего состояние игроков уровень собственной важности немцев не исчезал. Они не выходили по поле супермотивированными обыграть соперника, а появлялись с мыслью «это ведь Мексика. В этом году-то мы их с легкостью раскатали». Но вот в чем загвоздка: ни одна из команд группы Н не думала о немцах столько, сколько они это сами о себе. Отчасти я даже испытываю какое-то облегчение от вылета сборной: если бы такая Германия все-таки оказалась в 1/8 и попала на бразильцев, которые только и ждут момента, чтобы отмыться от полуфинального матча прошлого турнира, то, боюсь, что ворота Мануэля Нойера оказались бы заполнены кучей мячей в исполнении Неймара, Жезуса и Силвы.

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Такое наказание в виде вылета из группы в самом правильном понимании должен привести немцев в чувство, как когда сделал домашний чемпионат мира 2006-го года, что повело за собой большую работу, закончившуюся огромной перестройкой. Вопрос лишь в том, сделают ли выводы с этого турнира игроки, чиновники и сам Йоахим Лев, ставящий свои интересы выше командных.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press