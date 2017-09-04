Буквы разные писать. Как Криштиану Роналду, Месси, Ибрагимович и Неймар учились в школе

Начался новый учебный год – теперь юные любители футбола вновь столкнутся с проблемой недосыпа из-за поздних просмотров матчей чемпионата Италии, Лиги чемпионов и встреч между сборными. А как же проживали свои школьные будни будущие знаменитости спорта №1?

Криштиану Роналду

Сейчас португалец – секс-символ современности, а двадцать лет назад он был тихим и худым парнем. Сейчас 32-летний игрок не любит вспоминать детство. Поэтому существуют две версии, каким Криштиану был учеником. Мать четырехкратного обладателя «Золотого мяча» до сих пор хвастается прилежанием сына-ученика и с гордостью называет его «хорошим мальчиком». Но иногда всплывают темные подробности о школьных годах Роналду.

Говорят, парень не был прилежным учеником, поэтому на уроках он ярко себя не проявлял. Зато уже в начальных классах Криштиану выделялся отличной техникой обращения с мячом, за что получил прозвище Клюйверт. А происхождение клички «плачущий малыш» понятно и так: частенько португалец слишком эмоционально переживал неудачи (в том числе и футбольные) на людях.

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В 12 лет Роналду отправился с родного острова в академию «Спортинга». Там-то и произошел тот самый скандал, который теперь вспоминают во всех биографиях звезды. На одном из занятий педагог посмеялся над акцентом выходца с острова Мадейра Криштиану, а тот запустил в учителя стулом. «Он меня просто не уважал», — спустя годы обида лидера «Реала» осталась на королевском уровне.

Лионель Месси

В знаменитой биографии Лео мало упоминаний о днях за учебной партой. Как и свойственно обыкновенному гению, у Месси не получалось сидеть за книгами и упорно работать. Зато мяч в его ногах делал из несмышленого ребенка будущего кумира Аргентины.

Родная школа в провинциальном Росарио не забывает о своем ученике. В 2015-м одну из стен заведения украсил портрет серебряного призера ЧМ: на рисунок площадью в 40 квадратных метров потребовалось полторы тысячи литров краски. «Месси – единственный, кто сделал нашу школу знаменитой на весь мир. Это больше не общеобразовательная школа Лас-Эрас, это школа имени Лионеля», — местная учительница вспоминает своего воспитанника добрым словом.

Златан Ибрагимович

Детские годы Златана – зарисовка к очередному блокбастеру о «реальных пацанах» Швеции. Боснийский хорват закалил характер на улицах Мальме, где постоянно влезал в разборки со сверстниками разных национальностей. Воровство велосипедов и чудеса на футбольном поле – детство парня из гетто было наполнено приключениями.

Вы думаете, что Златан считался позором школы? Напрасно. Несмотря на насыщенную жизнь бедных кварталов, он не пропускал уроки математики. Говорят, что парень не утруждал себя записыванием материала с доски: он решал задачки в уме, но всегда верно. С уроков итальянского юношу и вовсе выгоняли – он обещал, что выучит язык только после того, как станет чемпионом Серии А (он, кстати, ее выиграл, и не один раз). Успехи в изучении некоторых предметов чередовались с неудачами, а потом сменялись подвигами в боевых искусствах: Ибрагимович обладает черным поясом по тхэквондо.

Неймар

«Числа и цифры не были его коньком, но он не был ленивым или неряшливым. Мальчик усердно учился» — вот как звучит главная характеристика Неймара-школьника от его учительницы по математике. Помимо спорта, любимым занятием у бразильца было изучение истории. Может быть, чувствовал, что в один прекрасный момент он войдет в нее как самый дорогой игрок мира.

В школе Неймар был вежливым и с уважением относился к преподавателям, дружил со своими одноклассниками и пытался быть лидером: на переменах ребятам запрещалось играть в мяч, но Джуниор всегда находил способы выпросить заветный снаряд. Учился Неймар в частном лицее Сантуса. И многие обвиняли руководство школы в том, что футбольное дарование было принято в престижное заведение лишь из-за спортивных качеств. Дошло до того, что директору пришлось показывать ученическую ведомость парня.

Победу лицейской команды «Португеза» в Школьной лиге показывало бразильское ТВ. И трансляция доказала всем обижающимся: юноша гениален. Именно лицей открыл южноамериканцу дорогу к звездам: Неймар сменил школьную «Португезу» на «молодежку» «Сантоса». Ну а что было дальше, все знают.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press